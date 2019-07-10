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 Политика Украины
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Все про:коалиция (3701) опрос (1711) Батькивщина (1811) Слуга народа (111) Голос партия (36) Сила и Честь (9)

 Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос

Молодежь и люди среднего возраста отдают предпочтение коалиции "Слуга народа" с "Голосом", респонденты старше 51 года хотели бы видеть в коалиции "Батькивщину" или "Силу и честь".

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

Опрошенные хотели бы видеть в будущей парламентской коалиции со "Слугой народа" следующие политические силы: "Голос" - 24%, ВО "Батькивщина" - 20%, "Сила и честь" - 18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 %, "Гражданская позиция" - 10%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, "Европейская солидарность" - 7%, "Оппозиционный блок" - 7%, Радикальная партия - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Другую партию хотели бы видеть 5%, одну из вышеупомянутых - 8%, затруднились ответить - 17%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью дома у респондента. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3136802
 
 
 Топ комментарии
 
В 2000 году против Смешко было возбуждено уголовное дело за предательство Родины в форме шпионажа. Но когда в 2003 году он стал главой СБУ, все материалы по этому уголовному делу исчезли. 😎
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Только Юля. Слава не по плыколу гуляет, Смешкун не пролезет.
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Лучше бы слуга народа набрала в парламенте однопартийное большинство - вся ответственность должна лежать на этой партии, Зеленском и на тех, кто их выбрал. Это было бы справедливо.
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В 2000 году против Смешко было возбуждено уголовное дело за предательство Родины в форме шпионажа. Но когда в 2003 году он стал главой СБУ, все материалы по этому уголовному делу исчезли. 😎
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Голос - да. Батькивщина - это «те же лица», а Смешко после интервью - очень вряд ли.
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Главное - чтобы действовали в интересах Украины, а не грантоеды и барыги.
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Только Юля. Слава не по плыколу гуляет, Смешкун не пролезет.
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это лишнее.
СН сформируем монокоалицию
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))) не говори гоп...
Итоги могут вас расстроить...наивных ЗЕбобиков)))
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О пошли засаленые речи с президентских выборов😀
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Нет пункта "я хотел бы всех видеть ..."
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Лучше бы слуга народа набрала в парламенте однопартийное большинство - вся ответственность должна лежать на этой партии, Зеленском и на тех, кто их выбрал. Это было бы справедливо.
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Чем ближе до выборов, тем больше они знают шо хотят пересічні))
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Да так оно и будет, уже было обьявлено что с Мертвячуком и Поросенко коалиции не будет точно.
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Единственная реальная коалиция! Тем более судя по спискам, и там и там - регионалы.
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Трепология... ЧТО за ними стоит? Кроме "Бтькивщины" и "Солидарности"?... Балаболящие пустозвоны? Они хоть сами понимают, ЧТО ТАКОЕ - "Верховная Рада"? Сомневаюсь... Основная масса воспринимает это, как своеобразный "пиар"... А потом "охреневают", когда ими же принятые законы, "бьют их по попе"...
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Не медведчука, а порошенка. От побачите.
А Вакарчук може не пройти. А Юля відмовиться, бо з Пєтєю Юля бути не захоче. Власне Вовік Юлі і не запропонує.
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А почему не включили в опрос- сколько % вообще не хотят видеть "слугу урода" в Раде, а не то, что в правящей коалиции?
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Igor Parkanskyy
А почему не включили в опрос- сколько % вообще не хотят видеть "слугу урода" в Раде, а не то, что в правящей коалиции?

За це замовники не заплатять... Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос - Цензор.НЕТ 8073
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Після 21 липня "мнение" малоросів буде нікому не цікаве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос
 
 
 
 
 
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