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 Политика Украины
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 В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям

В последние дни зафиксированы факты массовых провокаций, направленных на дискредитацию кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы. 

Отмечается, что особенно участились такие попытки после того, как различные социологические опросы отмечают существенный рост рейтинга "Европейской Солидарности".

"Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша. Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят при молчаливом согласии действующей власти, а иногда - с участием ее сторонников.

Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой посредством методов "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии", - говорится в заявлении.

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В частности, как отмечается, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов - Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.

"Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречит международным принципам ведения избирательной кампании. Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине.

Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской Солидарности", поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведению предвыборной агитации", - ссказано в заявлении партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136801
 
 
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То народная любовь такая после пяти лет пэтиных безобразий
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Когда народ кого не взлюбит - его войска и деньги - прах!
В Запорожье разве что бомжи Барыгу не костерят!
Если его посадят,то Зеленского на руках будут носить!...
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То народная любовь такая после пяти лет пэтиных безобразий
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Когда народ кого не взлюбит - его войска и деньги - прах!
В Запорожье разве что бомжи Барыгу не костерят!
Если его посадят,то Зеленского на руках будут носить!...
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Народ України просто ненавидить тварей свині парашенку!
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Насчет народа полегче. Не путайте народ и население.

Дослідження Центру контент-аналізу за результатами виборів 2019

.... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....

.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. ..

.. Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...

... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка....
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Это клоуны шмария с шариками пытались что-то сорвать? Или ты, который призывал к избиениям и матерился? В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидтов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям - Цензор.НЕТ 2049
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ответочка за "по пицi" будем бить )))
не нравится кнуру ответка ))) В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям - Цензор.НЕТ 7154
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Даёшь ПЕСу-0,1 % голосов !!!.Поддержим Пораженко!!!
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о,зебобики вернулися. тут один лошок,який за Зе голосував, отримав від свого *********** люлєй В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям - Цензор.НЕТ 977 така вона карма в лоха
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Реформаторський прорив порошенка, ящерюка, гонтаревих, свинарчуків вражає, адже є в них і досягнення яких не досягали в Украіні ніколи. Найбільшим досягненням порошенка його партіі та його холуів є безпощадне пограбувння Украінців. Після царювання цієі скотини - Украінці найбідніша нація у Європі. Найбідніша!!! На пост радянському просторі тільки ці виродки зуміли за перші сто днів свого царювання обнулити пенсіі, а опісля на ці знецінені пенсіі ще й накласти податок. Ці виродки зуміли у короткий термін влаштувати пенсіонерам Украіни геноцид - вирваши з іх рота зароблений кусок хліба, медикаменти і т.д. Порошенку та його виродкам вдалося у такий спосіб у два з половиною рази прискорити смертність в Украіні, а також збільшити в три - чотири рази до десяти міліонів нещасних заробітчан і це ще на жаль не все щастя дароване порохом та його виродками Украіні. Виродки!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям
 
 
 
 
 
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