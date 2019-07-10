 В ряде регионов пытались сорвать встречи наших кандидатов с избирателями. Провокации происходят при молчании власти, - партия Порошенко обратилась к международным наблюдателям

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.
Отмечается, что особенно участились такие попытки после того, как различные социологические опросы отмечают существенный рост рейтинга "Европейской Солидарности".
"Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша. Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят при молчаливом согласии действующей власти, а иногда - с участием ее сторонников.
Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой посредством методов "черных технологий" сорвать предвыборные туры членов партии", - говорится в заявлении.
В частности, как отмечается, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов - Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.
"Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречит международным принципам ведения избирательной кампании. Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине.
Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от "Европейской Солидарности", поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведению предвыборной агитации", - ссказано в заявлении партии.
В Запорожье разве что бомжи Барыгу не костерят!
Если его посадят,то Зеленского на руках будут носить!...
Дослідження Центру контент-аналізу за результатами виборів 2019
.... Взагалі, маніпуляції на користь Зеленського відбувалися цілком у "російському" стилі. Ми не маємо прямих підтверджень співпраці Зе!команди з росіянами, але коктейль із фейків та конспірологічних теорій був дуже схожим на той, що використовувався під час президентської кампанії у США 2016 року....
.... Зокрема, 8 із 10 найпопулярніших негативних меседжів про Порошенка були фейковими або принаймні дуже маніпулятивними. Чого не спостерігалося у критиці Зеленського. ..
.. Носії ліберальної позиції у соцмережі - прихильники дерегуляції, зменшення податків, ринку землі тощо - в 90% випадків виявлялися прихильниками Петра Порошенка. Це суперечить намаганням команди Зеленського, зокрема Данилюка та Абромавичуса, позиціонувати його як ліберала-реформатора. Поміж його електорату фактично немає запиту на реформи...
... Серед патріотично налаштованих користувачів абсолютну більшість - три чверті - складав електорат Порошенка....
не нравится кнуру ответка )))