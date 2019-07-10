 С начала предвыборной кампании в полицию поступило 2,8 тыс. сообщений о нарушении избирательного законодательства, - Фацевич

Об этом сегодня, 10 июля, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По его словам, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 2 804 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Запорожской и Харьковской областях

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1904 факта, подкупом избирателей - 236, хулиганством - 65 и повреждением имущества - 62.

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Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 116 фактам. В частности, 90 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 26 уголовных производств - связанны с проведением избирательной кампании. Также составлено 572 административных протокола.

Больше всего протоколов - 462 - составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах составлено 62 протокола.

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