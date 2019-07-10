 Более 230 сотрудников патрульной полиции уволили из-за дисциплинарных правонарушений, - Билошицкий

Об этом в интервью Громадскому сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, если мы берем увольнения именно по дисциплинарным проступкам, то это более 230 полицейских. Лицо сначала получает выговор, потом второй выговор, потом сообщение о неполном служебном соответствии, а потом уже только увольнение. Бывает также, что нарушение очень существенное, и тогда уже сразу принимается решение об увольнении", - сказал Билошицкий.

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Также он сообщил, что ежегодно внутренняя безопасность проводит почти по четыре тысячи служебных расследований относительно патрульных.

"У нас за 2017 и 2018 год проведено почти по четыре тысячи служебных расследований. Это отдельно по каждому году. Постоянно проводятся расследования по различным вопросам: и жалоб и обращений и просто информация. Также проверяется информация, которую мы обнаруживаем сами, внутри подразделения", - добавил Билощицкий.

Напомним, 8 июля начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака отстранили от должности после ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы ведомства.