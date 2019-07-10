 Жители Киева выступили против строительства мусороперерабатывающего комплекса возле ТЭЦ-6 на Троещине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, жители при поддержке народного депутата Борислава Березы провели слушания, целью которых было недопущение строительства мусороперерабатывающего, мусоросжигательного комплекса, завода на Троещине. Жители единогласно проголосовали против мусорного завода и требуют от власти изменить целевое назначение земельных участков.

Напомним, что мусороперерабатывающий комплекс в Плане перспективного развития Киева на 2019-2021 годы в Деснянском районе есть, земля под строительство выделена, деньги на строительство в бюджете города заложены.

- Земельные участки кадастровые номера № 8000000000: 62: 076: 0029 и № 8000000000: 62: 076: 0022 возле ТЭЦ-6 выделены для строительства мусоросжигательного завода и полигона твердых бытовых отходов.

- В бюджете г.. Киева на проектную документацию мусороперерабатывающего комплекса в Деснянском районе было выделено в 2017 - 3600000 грн, в 2018 году - 1 млн грн.

- В карте Плана перспективного развития Киева на 2019-2021 годы, которую разослал Президент Порошенко каждому киевлянину, местом строительства мусороперерабатывающего комплекса является земельный участок возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе.

Мэр Виталий Кличко распоряжением № 454 от 18.03.2019 года этот План утвердил. Троещинцы требуют от киевской власти изменения целевого назначения земельных участков и решение Киевсовета о запрете строительства мусорного завода в Деснянском районе, а не пустых политических заявлений. Напомним, согласно закону, чтобы построить экологически опасный объект, решение об этом нужно согласовать на общественных слушаниях. Однако, власти решили возвести мусороперерабатывающий завод без учета общественного мнения.

"Нельзя нарушать закон, в законе написано, что только после общественных слушаний возможны движения в этом направлении. Дайте, пожалуйста, документ, что целевое назначение этого участка отменено и официально примите это решение в Киевсовете. Если это чистое и экологически безопасное предприятие, тодавайте его строить в Конча-Заспе", - говорит Борислав Береза, народный депутат, внефракционный.

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