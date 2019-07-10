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 Политика Украины, Общество
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Все про:спирт (215) Укрспирт (125) Геращенко Антон (983)

 "Укрспирт" тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и "водочным бунтом", - Геращенко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от НФ Антон Геращенко заявляет, что из-за "целенаправленного бардака" в государственном концерне "Укрспирт" могут остановиться ликеро-водочные заводы, которые работают легально.

Об этом он написал у себя в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"23 ноября 2018 года Верховная Рада приняла хороший Закон номер 2628-VIII, в соответствии с которым в Украине вводилась европейская система учёта легально произведённого спирта...Если коротко, то на каждом предприятии, производящем спирт, с 1 июля 2019 года должен был бы стоять счётчик. А учёт спирта должен был бы проходить не на бумажных носителях, которые можно легко поделать, а по-европейски в электронной форме с штрих кодами и вноситься в единый реестр оборота спиртовой продукции", - отметил нардеп.

Однако, по его словам, за 7 месяцев, отведённых для запуска такой системы, не было сделано почти ничего – электронная система учёта спирта не запущена, а счётчики спирта не закуплены.

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Кроме того, как отмечает Геращенко, 3 июля 2019 года "Укрспирт" проинформировал официальным письмом легальных производителей ликеро-водочной продукции о том, что ввиду несуразностей в законодательстве, госспиртзаводы не смогут с первого июля отпускать свою продукцию потребителям. "А нелегальные производители спиртных напитков и самогонщики получат дополнительные барыши", - заключает нардеп.

Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 01
Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 02

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"Для того чтобы описанный мной здесь сценарий не осуществился, Кабинет Министров, МинАПК и "Укрспирт" должны вместо перетягивания канатов, заняться исполнением закона и запустить спиртовое Prozorro так быстро, как это будет возможно в режиме форс-мажора. Граждане не должны травиться паленой, нелегально произведённой водкой. А государственный бюджет, из которого финансируется медицина, образование, оборона и безопасность, недополучить доходы из-за преступной бездеятельности отдельных чиновников", - резюмировал Геращенко.

Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 03
Укрспирт тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и водочным бунтом, - Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3136794
 
 
 Топ комментарии
 
Лизунчик тарілок з'явився!
Согодні якийсь сімеий підряд Геращенків!
🤣
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водочным бунтом? это про Украину?
я вас умоляю...
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А українці всі язвєніки? Інколи не вживають? Згинули традиції Запорожців?
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Трезвенники и язвеники, сторонники ЗОЖ.
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Лизунчик тарілок з'явився!
Согодні якийсь сімеий підряд Геращенків!
🤣
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водочным бунтом? это про Украину?
я вас умоляю...
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для пересичного, это возможность
хазяйновыти гонят, ленивые покупают
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Яким бунтом? Українці готові і по 300 гр. за 0,5 куплять, бо це ж на користь державі!
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ВР прайняла добрий закон... Що ти брешеш Геращенко. Ця В. Зрада в принципі не може прийняти нормальний закон. Довели акцизами ціну пляшки горілки до 100 гривень і радій чесний народ. Та зараз люди можуть купити нелегальну якісну пляшку за 25-30 гривень. А вони геї вимагають електронного обліку. Все рівно народні мільярди віддасте на дотації як не Косюку то Бахматюку.
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Шо ти так хвилюєшся? Народ перейшов на самогон, а вилизувати тарілки мона і без цього.
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В Мене лічильник віскаря-бутиль!
😁
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Вы крысы сами и создали бардак на сигаретно-спиртовом рынке,на бумажных отчетах сидят одни жулики,на электронных будут сидеть другие,это просто передел рынка под своих,знаем мы ваши воровские порядки.
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Антоша в полном ауте!
Они (депутаты) приняли такой Закон, что все бухгалтера и руководители скоро сдвинутся, пытаясь его выполнить.
Требования абсурдны, не разработаны подзаконные акты, затраты огромные, учёт запутан до нельзя, не все формы отчетности разработаны и утверждены и т.д.
П.С. У бухгалтеров сейчас на устах только одно - " Будь проклята Южанина и вся ВР" !!!
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А,значит не только евробляхеров она лопнула,буду знать.
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Откуда водочный бунт?
Мы ведь не росияне.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрспирт" тормозит запуск электронной системы учета спирта, что грозит остановкой заводов и "водочным бунтом", - Геращенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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