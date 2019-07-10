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Все про:оккупация (6824) Россия (73283) Эстония (607)

 Эстония вызвала дипломата РФ "на ковер" из-за планов Москвы устроить салют в честь "освобождения" Таллинна

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест России в связи с запланированным на 22 сентября в Москве салютом в честь "освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Повторная оккупация Таллинна принесла Эстонии не свободу, а полвека советской оккупации. Непрерывная правовая преемственность Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и завтра", - подчеркнул глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

На встрече с представителем посольства России он также заявил, что организация салюта в Российской Федерации в связи с семьдесят пятой годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом.

Тем временем депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон предложил в ответ на предстоящий салют в Москве в честь освобождения Таллина устроить салют в Эстонии в честь освобождения Печор (город Псковской области), сообщает российское информагентство "Интерфакс".

"4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили людей в Печорах, которые были оккупированы красными. С тех пор прошел почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош. Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют будет красивее," - написал он в своем фейсбуке.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава МИД Эстонии Рейнсалу назвал провокацией салют в РФ в честь "освобождения" Таллина

Салют в Москве в честь "освобождения Таллина" запланирован на 22 сентября этого года. В свою очередь, 22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления или День правительства Отто Тийфа, который в условиях отступления немецкой армии и до прихода советской администрации провозгласил восстановление Эстонской независимости.

В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17 салютов "в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков". Уже прошли салюты по поводу Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь "освобождения Вильнюса", на 1 августа - Каунаса, на 22 сентября - Таллинна, 13 октября - Риги.

Также на Цензор.НЕТ: Эстония должна выйти из ПАСЕ после возвращения России полномочий, - глава МВД Хельме

Источник: https://censor.net.ua/n3136793
 
   
 Топ комментарии
 
Ну примерно так и есть. От русской чумы в начале 90-х Эстонию освобождали Эстонцы с помощью США , Великобритании, и Европы.
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А коли в Орді буде салют на честь взяття Муданьцзяну?
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Та пусть себе салютуют, не ведитесь вообще не обращайте внимания. А может у них от этих салютов даже что-то сгорит. Так что всё норм.
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тю! уже Одессу освободили? а наши не протестовали? кто знает???
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Еще в августе надо феерверк бабахнуть , как раз 80 лет Пакту Молотова-Риббентропа и секретной записочки к нему , юбилей, медали надо, монеты, то-сё
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Правильно. Соглашение в Мюнхене уже отпраздновали.
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Всем известно, что Эстонию освобождали США, Великоритания и партизаны-эстонцы.
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Ну примерно так и есть. От русской чумы в начале 90-х Эстонию освобождали Эстонцы с помощью США , Великобритании, и Европы.
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От коммунистической чумы. Московия пострадала от коммуняк больше всех - из богатой Российской империи превратилась в бедную страну, потеряв 70% населения.
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У вас на московии все время какая-то чума. Т.е, русня - как раз и есть вирус.
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В 1913 году в Московии темпы роста промышленного производства были выше, чем в США.
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угу. Настало время для очешуительных историй из-за поребрика
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Население Московии за 120 лет выросло незначительно. Если в 1900 году это было очень много, то сейчас и американцев миллионов 350 (а сто лет назад было меньше 30). Так что славная Московия уверенно двигается к исчезновению с карты мира. Поэтому Путин и грозит все время ядерным оружием под лозунгом "Заберем всех с собой!!*
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Да, если бы не сами эстонцы, США , Великобритания и др страны НАТО, та Эстония давно бы была захвачена 50 раз
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Берите пример с Грузии . Пусть они вам помогут с переводом .
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А коли в Орді буде салют на честь взяття Муданьцзяну?
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Та пусть себе салютуют, не ведитесь вообще не обращайте внимания. А может у них от этих салютов даже что-то сгорит. Так что всё норм.
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Всем бывшим под окупацией СЕРУСЕРУ странам необходимо вступать в НАТО...
и пускай Козляндия салютуэ хоть до усеру!)))
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Даже если теоретически Моржовая ... реинкарнирует СеРуСеРу 2.0...он разлезется как гнилое корыто...
И бо молодое поколение уже не видит себя частью СААВЕЦКИХ ЧИЛАВЕКОВ)))
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Коммуняк с эсесером давно разогнали, кругом гольный капитализм. Предприятия все частные.
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Моржовая ... марыть грезами о СеРуСеРу 2.0)))
Может это старческий маразм?
Хотя большинство мокш готовы жить по уши в говне...но при этом втянуть в это говно всех соседей...
БОЛЬНЫЕ ИМПЕРЦЫ)))
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Дело не в эсэсэсер, а в коммуняках. Если бы членина и 200 евреев в 1917 году в Московию из Германии в опломбированном вагоне не пустили, а пустили бы под откос. То Московия по финансам была бы на уровне США и Китая.
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та не мешайте. Если тактми салютами как в Беларуси, то пусть месяц салютуют
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭстония вызвала дипломата РФ "на ковер" из-за планов Москвы устроить салют в честь "освобождения" Таллинна
 
 
 
 
 
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