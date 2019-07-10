EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  962  15
Все про:детсад (182) Кабмин (11027) отпуск (206) Минобразования (1087)

 У воспитателей детсадов будет такой же отпуск, как у учителей, 56 календарных дней, - Минобразования

Кабмин увеличил отпуска воспитателей дошкольных учреждений с 42 календарных дней в году до 56.

Соответствующее постановление Кабмин утвердил сегодня, 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"На сегодняшний день продолжительность ежегодного основного отпуска воспитателей детсадов - 42 календарных дня. Это значительно меньше, чем у их коллег, например, учителей. Хотя на самом деле работа с маленькими детьми не легче и предусматривает высшую меру ответственности взрослого за жизнь и здоровье ребенка. Таким образом, принятое сегодня постановление предусматривает, что наконец воспитатели также получат отпуск 56 календарных дней", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2016 года очередь в детсады сократилась на 64 тыс. мест, - Гриневич

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3136787
 
   
 Топ комментарии
 
Если трудовик с физруком вовремя вьійдут на работу из 56-дневного отпуска - их надо премировать, наградить грамотами и ценньіми подарками, и снимать в блоге на ютубе "Я смог - и тьі тоже сможешь"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, походу единственным ********* тут оказался ты... Им отпуск больше делают. Я тебе открою секрет, он оплачивается)))
 показать весь комментарий
 
 
Я о тебе говорил... Хотя никто тебе не запрещает пообщаться с правительством штатов и рассказать им свое ведение... они то тебя точно выслушают)))
 показать весь комментарий
 
так то если можно заробить гроши, а каким образом можно это сделать работая в садике?
 показать весь комментарий
 
Как в стране полного бардака можно что-то сдвинуть с места имея такие длительные оплачиваемые отпуска???
И это касается не только воспитателей и учителей!
Неужели сантехник или токарь устаёт меньше, чем педагоги?
П.С. В Южной Корее пока всё не вылезали отпуск был в одну неделю и 3 дня надо было отработать на благоустройстве города, а только потом -сделали 2 недели...
Зато мы гуляем месяцами и живем в полной клоаке....
 показать весь комментарий
 
Несправедливо приравнивать маленьких деток до дебильньіх бешенньіх девятикласников.
 показать весь комментарий
 
Это, как доярку и телятницу?
П.С. У меня жена педагог, но я считаю, что такие оплачиваемые отпуска - непомерная роскошь!
Особенно умиляют переработавшиеся трудовик и физрук....
 показать весь комментарий
 
Если трудовик с физруком вовремя вьійдут на работу из 56-дневного отпуска - их надо премировать, наградить грамотами и ценньіми подарками, и снимать в блоге на ютубе "Я смог - и тьі тоже сможешь"
 показать весь комментарий
 
 
А лікарям (крім сімейників), які рятують життя і здоров"я та к і залишите 5.000 грн зарплати і 24 дні відпустки? Половина райполіклінік на літо роз"їжджається на польові роботи до Польщі, Швеції, Данії, Прибалтики. Агов, хто може чує??
 показать весь комментарий
 
А у родителей детей тоже сделаете отпуск 56 дней??
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ воспитателей детсадов будет такой же отпуск, как у учителей, 56 календарных дней, - Минобразования
 
 
 
 
 
 вверх