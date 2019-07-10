 У воспитателей детсадов будет такой же отпуск, как у учителей, 56 календарных дней, - Минобразования

Соответствующее постановление Кабмин утвердил сегодня, 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"На сегодняшний день продолжительность ежегодного основного отпуска воспитателей детсадов - 42 календарных дня. Это значительно меньше, чем у их коллег, например, учителей. Хотя на самом деле работа с маленькими детьми не легче и предусматривает высшую меру ответственности взрослого за жизнь и здоровье ребенка. Таким образом, принятое сегодня постановление предусматривает, что наконец воспитатели также получат отпуск 56 календарных дней", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.