 У воспитателей детсадов будет такой же отпуск, как у учителей, 56 календарных дней, - Минобразования

Соответствующее постановление Кабмин утвердил сегодня, 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
"На сегодняшний день продолжительность ежегодного основного отпуска воспитателей детсадов - 42 календарных дня. Это значительно меньше, чем у их коллег, например, учителей. Хотя на самом деле работа с маленькими детьми не легче и предусматривает высшую меру ответственности взрослого за жизнь и здоровье ребенка. Таким образом, принятое сегодня постановление предусматривает, что наконец воспитатели также получат отпуск 56 календарных дней", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
И это касается не только воспитателей и учителей!
Неужели сантехник или токарь устаёт меньше, чем педагоги?
П.С. В Южной Корее пока всё не вылезали отпуск был в одну неделю и 3 дня надо было отработать на благоустройстве города, а только потом -сделали 2 недели...
Зато мы гуляем месяцами и живем в полной клоаке....
П.С. У меня жена педагог, но я считаю, что такие оплачиваемые отпуска - непомерная роскошь!
Особенно умиляют переработавшиеся трудовик и физрук....