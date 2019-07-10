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Все про:граната (683) оружие (3720) Нацполиция (9671) Донецкая область (4305)

 С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

С начала года в Донецкой области полицейские изъяли 87 единиц огнестрельного оружия. Из них 5 пулеметов, 17 автоматов, 18 пистолетов, 22 единицы атипичного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 01

Также изъято 40 противотанковых гранатометов разного типа, 452 гранаты, более 54 тысяч патронов. Приостановлено обращение более 77 кг взрывчатых веществ.

С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 02

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С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 03

Дважды в течение месяца полиция пресекала торговлю оружием. Оперативники Донетчины задержали продавца гранат и его сообщника, у которого изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. А в Лимане полицейские разоблачили женщину при попытке реализации гранат Ф-1. Стоимость "товара" в разных случаях колебалась от 300 до 2500 гривен.

С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 04

Смотрите: Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция. ФОТОрепортаж

В Краматорске у мужчины, который угрожал взорвать семью, обнаружили ящик боевых гранат.

С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 05
С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция 06

"Нашел и оставил себе" - так чаще всего объясняют свои действия владельцы взрывчатых "сувениров". Незаконное хранение оружия влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136782
 
 
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Это всё хорошо . Меня с 2014-го ни разу не остановили . Я не урод и не преступник . Но почему ? Да , не нарушаю . Но это не правильно .
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Согласен!
Меня останавливали 2 раза ночью в начале лета 2014 г. перед Александрией и в Смелой - посмотрели как положено: и салон, и багажник....
А потом за 5 лет - один раз в Николаеве абы понюхать....
П.С. Наезжаю где-то 20 тыс. в год.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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