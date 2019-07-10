 С начала года на Донетчине изъяты 5 пулеметов, 40 противотанковых гранатометов и 452 гранаты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Также изъято 40 противотанковых гранатометов разного типа, 452 гранаты, более 54 тысяч патронов. Приостановлено обращение более 77 кг взрывчатых веществ.

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Дважды в течение месяца полиция пресекала торговлю оружием. Оперативники Донетчины задержали продавца гранат и его сообщника, у которого изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки. А в Лимане полицейские разоблачили женщину при попытке реализации гранат Ф-1. Стоимость "товара" в разных случаях колебалась от 300 до 2500 гривен.

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В Краматорске у мужчины, который угрожал взорвать семью, обнаружили ящик боевых гранат.





"Нашел и оставил себе" - так чаще всего объясняют свои действия владельцы взрывчатых "сувениров". Незаконное хранение оружия влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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