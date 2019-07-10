 "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе

В комментарии УНИАН Береза уточнил, что инцидент произошел 9 июля, а нападавшего задержали сегодня, 10 июля, ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера была попытка совершить нападение, но ее пресекли, пытались забрызгать меня слезоточивым газом", - заявил он. По словам Березы, в результате инцидента он не пострадал. Он утверждает, что на него пытались совершить нападение "наемники Шария". "Уже есть материалы допроса (нападавшего. - Ред.). Это были люди, которых нанял Шарий, а вот кто нанимал Шария для этого - это очень интересно, и я надеюсь, что правоохранители смогут дать ответ на этот вопрос", - сказал депутат.

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"Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом..." - рассказал Береза, ЛигаБизнесИнформ.

По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что "работают на Шария".

Ранее в полиции сообщили, что нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ.