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 "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе

На внефракционного народного депутата Борислава Березу совершено нападение в Киеве, полицейские задержали подозреваемого.

В комментарии УНИАН Береза уточнил, что инцидент произошел 9 июля, а нападавшего задержали сегодня, 10 июля, ночью, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера была попытка совершить нападение, но ее пресекли, пытались забрызгать меня слезоточивым газом", - заявил он. По словам Березы, в результате инцидента он не пострадал. Он утверждает, что на него пытались совершить нападение "наемники Шария". "Уже есть материалы допроса (нападавшего. - Ред.). Это были люди, которых нанял Шарий, а вот кто нанимал Шария для этого - это очень интересно, и я надеюсь, что правоохранители смогут дать ответ на этот вопрос", - сказал депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция

"Вчера появились провокаторы, которые пытались забрызгать меня газом..." - рассказал Береза, ЛигаБизнесИнформ.

По словам депутата, провокаторов было несколько. Он также уточнил, что злоумышленники сказали, что "работают на Шария".

Ранее в полиции сообщили, что нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ

Источник: https://censor.net.ua/n3136781
 
   
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бабла у нефте-газо колонки немеренно..
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Мертвечук сьогодні полетів до Х**ла. На інструктаж.
"Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 3550
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больше всех Борислава Березу ненавидит парочка пропагандонов Скабеевых, скорее всего это их заказуха "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 6944
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Він не Береза, він Борух Бляхер!
Я так бачу, що незабаром івріт учити доведеться!
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Береза решил попиарить Петушария, можно же было просто сказать "одним бомжоватого вида педофилом сидящим на подсосе у Кремля".
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Шария поймать и сделать из него оперного певца ! Шмара - петушарий уже закумарил .
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А не много ли последнее время стало этого Шария?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе
 
 
 
 
 
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