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 Политика Украины
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 В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна Кремля, другая - демократическая оппозиция к нынешней власти, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что одной из ошибок Верховной Рады VIII созыва было то, что за оппозицией не были закреплены ее права, она не получила ряд парламентских комитетов.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно высказывала эту точку зрения – и настаиваю, что оппозиция должна иметь четкие права и определенные рычаги влияния. В том числе комитет свободы слова, регламентный, бюджетный, место вице-спикера. При этом не исключено, что в следующей ВР может быть две оппозиции. Одна – это пятая колонна Кремля. И лучше, если они будут в оппозиции. Я не знаю, готова ли партия "Слуга народа" быть в коалиции с бывшими регионалами, и это тоже один из рисков следующего парламента. Для страны коалиция "Слуги народа" и оппоблоков была бы смертельно опасна. Очевидно, что в следующем парламенте будет и демократическая оппозиция к нынешней власти. Мы умеем работать и в коалиции, и в оппозиции, быть активными, заметными и сильными", - отметила нардеп.

"С кем мы будем в коалиции? Точно, никогда не будем с "Оппоблоком" и "Оппоплатформой", всеми этими трансформациями команды Януковича. Мы можем сотрудничать с теми, с кем совпадает позиция относительно развития Украины, нашего внешнего вектора. Мы будем объединяться не вокруг названий партий, а за принципы. Все кто за ЕС, за НАТО, за решение политико-дипломатическим путем войны на Донбассе – но через усиление украинской армии и возвращение Донбасса и Крыма на украинских, а не кремлевских, условиях, – это наши союзники", - подчеркнула Геращенко.

Также читайте: Нужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"

Полную версию интервью с Ириной Геращенко "К Зеленскому сейчас большой интерес в мире. Так почему эти ваши фишечки, которые вы так любите в общении с оппонентами, не используются в борьбе за Украину?" смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136780
 
   
 Топ комментарии
 
В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна кремля, другая шестая колонна кремля во главе с агетом фсб лолитой
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Я уже в рубрике с её интервью писал: Геть! И моё мнение об этой персоне не изменилось.
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очередная ветка из крестов..?
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Я уже в рубрике с её интервью писал: Геть! И моё мнение об этой персоне не изменилось.
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Когда была у власти - оппозиции права были не нужны, а когда сама в оппозиции - требует прав.
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Зачем вы про Иру плохо подумали? Это она не для себя - для Медведчука хлопочет.
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Геращенко - настоящий профессионал. Жалко время ее заканчивается.
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Реформ напроводили, ***** уже ворованное добро некуда девать.
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Смотря в чем. А вот презерватив другой может и пригодиться.
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Она была довольно сексапильна. Ющенка прямо в студии чуть не трахнула.
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Там какоето ушное извращенийо было..
😁
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Партія Зеленського може взяти половину місць у Раді - "Рейтинг"

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/10/7220547/
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Плевать на зраду. Плохо, что ушлые новоиспеченные попередники-коалицианты прутся туда стройными рядами, с целью гадить и дальше не ВР, а нам всем. Слава богу, что хоть шляшко за бортом останется.
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Ну так президент занял его место! Жаль по отстаиванию украинской позиции на международных площадках ему не было равных...
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В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна кремля, другая шестая колонна кремля во главе с агетом фсб лолитой
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как запели порохотвари - "должны быть права у оппозиции". а хотелось бы спросить где была и что делала ирка последние пять лет???
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раскудахталась наверно педро денег подкинул правильно сказали про нее ирка подстилка стелиться как коврик под всех кто деньги платит
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Так две опозиции могут соедениться в одну. Ведь у них одинаковая цель- ограбить и уничтожить украинский народ.
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другая - демократическая оппозиция В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна Кремля, другая - демократическая оппозиция к нынешней власти, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3625 Ето кто демократическая опозиция? Петя чтоли, охранники или титушки которого Саакашвили с мешком на голове из ресторана ночью выкинули за границу отобрав украинский паспорт? Ждите с***ки аналогичную ответочку.
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Взагалі-то не можна вважати опозицією антиукраїнську, антидержавну позицію тої чи іншої політичної сили. Саме тому цілком справедливо трьом антиукраїнським фракціям в нинішній Верховній Раді не дали керувати комітетами. І не обрали нікого від них в президію перламенту.

Але - в наступній ВР все можливо...
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Одна п"ята мертвечука, а друга шоста свинарника і обидві вороги України.Одна зовнішні а друга внутрішні. В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна Кремля, другая - демократическая оппозиция к нынешней власти, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7539
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И все дружно разорвут Украину в клочья
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С Януковичем не будут сотрудничать а сотрудничали до последнего и ничего. Порошенко Богатырёвой руки целовал.
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Теперь пятая колонна кремля и воровское жульё - разные партии,первыми управляет кум главы правящей в засрашке банды,второй управляет сват региональных россияшкинских правителей.
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Членкiня Ирка утверждает, что они не дали оппозиции никаких прав.
Но проросийские силы честные и добрые, поэтому дадут права и портфели попередникам?

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А різниця яка? Одні неприкриті колобранти інші прикриті колобранти і бариги! Суки корито так вас манить що ви про лохотрат згадуєте коли в жопу пече дата виборів, уроди!
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Мнение медведчуковской соски - все равно, что мнение какой нибудь Анжелы с объездной ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна Кремля, другая - демократическая оппозиция к нынешней власти, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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