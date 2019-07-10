 В следующей Раде может быть две оппозиции. Одна - это пятая колонна Кремля, другая - демократическая оппозиция к нынешней власти, - Ирина Геращенко

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Я неоднократно высказывала эту точку зрения – и настаиваю, что оппозиция должна иметь четкие права и определенные рычаги влияния. В том числе комитет свободы слова, регламентный, бюджетный, место вице-спикера. При этом не исключено, что в следующей ВР может быть две оппозиции. Одна – это пятая колонна Кремля. И лучше, если они будут в оппозиции. Я не знаю, готова ли партия "Слуга народа" быть в коалиции с бывшими регионалами, и это тоже один из рисков следующего парламента. Для страны коалиция "Слуги народа" и оппоблоков была бы смертельно опасна. Очевидно, что в следующем парламенте будет и демократическая оппозиция к нынешней власти. Мы умеем работать и в коалиции, и в оппозиции, быть активными, заметными и сильными", - отметила нардеп.

"С кем мы будем в коалиции? Точно, никогда не будем с "Оппоблоком" и "Оппоплатформой", всеми этими трансформациями команды Януковича. Мы можем сотрудничать с теми, с кем совпадает позиция относительно развития Украины, нашего внешнего вектора. Мы будем объединяться не вокруг названий партий, а за принципы. Все кто за ЕС, за НАТО, за решение политико-дипломатическим путем войны на Донбассе – но через усиление украинской армии и возвращение Донбасса и Крыма на украинских, а не кремлевских, условиях, – это наши союзники", - подчеркнула Геращенко.

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Полную версию интервью с Ириной Геращенко "К Зеленскому сейчас большой интерес в мире. Так почему эти ваши фишечки, которые вы так любите в общении с оппонентами, не используются в борьбе за Украину?" смотрите ЗДЕСЬ.