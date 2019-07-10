 В Минприроды пытаются сохранить коррупционную составляющую в экоконтроле в морских портах, - член Президиума Федерации работодателей Беленький

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал член Президиума Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.

По словам Беленького, из-за неурегулированности вопроса экологического контроля страдают все предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность через морские порты Украины.

"Экологи, которые там без достаточных законных оснований находятся, из-за неурегулированности вопроса могут предъявлять любые претензии к любому судну. Это приводит к тому, что за каждое судно мы платим огромные штрафы – примерно по 50 тысяч долларов. Компании, заходящие в наши порты, уже закладывают эти штрафы в рисках, зная, что обязательно будут оштрафованы. Хотя у тех же суден в портах других стран никаких проблем не возникает. На самом деле, то, что происходит, не имеет отношения к защите окружающей среды – речь идет о том, что отдельные чиновник нашли себе хорошую "кормушку", - рассказал член президиума Федерации работодателей Украины.

Представители бизнес-среды через Федерацию работодателей, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату призвали власти урегулировать вопрос. В результате была создана рабочая группа с привлечением бизнеса и органов власти, которая за полгода разработала порядок взаимодействия, позволяющий снять коррупционную составляющую и наводящий порядок в вопросе экологического контроля в портах. Однако Минприроды и Государственная экологическая инспекция самоустранились от работы над этим документом.

"Вчера правительственный комитет под председательством первого вице-премьера Степана Кубива рекомендовал его к утверждению на заседании Кабмина 10 июля – с предварительным рассмотрением на согласительном совете при участии Минприроды. Однако чиновники этого министерства отказались рассматривать разработанный порядок и пытались навязать обсуждение альтернативного, своего. В ответ натолкнулись на резкую реакцию как представителей бизнеса, так и других органов власти", - отметил Беленький.

Сейчас, по его словам, участники рабочей группы по разработке нового порядка по экоконтролю в портах надеются, что документ будет рассмотрен на следующей неделе, на очередном заседании Кабмина. "Поскольку он уже был одобрен на правительственном комитете, мы ожидаем, что независимо уже от позиции Минприроды, этот порядок будет принят уже на следующей неделе. Это позволит снять огромный пласт проблем, которые сегодня испытывают все, кто ведет деятельность в портах. Это нужно не только бизнесу, но и стране, имидж которой страдает от такой ситуации. Думаю, мы в Doing Business, в других международных рейтингах сразу на несколько ступеней поднимемся", - подчеркнул Беленький.