EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  105  2
Все про:Великобритания (2166) Крым (21604) ООН (2783) Россия (73283)

 Британия в ООН призвала Россию открыть доступ наблюдателям к незаконно аннексированному Крыму

Великобритания призывает РФ разрешить наблюдателям от международных организаций въезд на территорию оккупированного Крыма и требует освободить всех политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель постоянного представительства Великобритании при отделении ООН и других международных организациях в Женеве по поводу отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был сделан на основе работы мониторинговой миссии по правам человека в Украине.

"Мы осуждаем Россию за то, что она не смогла соблюсти резолюции 73/263 Генеральной Ассамблеи ООН, и призываем РФ разрешить международным мониторинговым организациям въехать в аннексированный Крым, а также призываем немедленно освободить всех политических заключенных", - заявил представитель Великобритании.

Он добавил, что Британия осуждает обыски и арест 20 крымских татар в Симферополе в марте этого года и шокирована сообщениями в СМИ о выборочном задержания людей, несправедливых судах и пытках в оккупированном Крыму.

Британский представитель также отметил, что Лондон очень обеспокоен состоянием здоровья более 70 украинских политзаключенных, которые сейчас содержатся в России, в частности, Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал Россию положить конец незаконному контролю над Крымским полуостровом и попыткам перекроить европейские границы. Хант отметил, что Россия продолжает осуществлять нарушение прав человека за пределами своих границ и систематически преследует тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3136778
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБритания в ООН призвала Россию открыть доступ наблюдателям к незаконно аннексированному Крыму
 
 
 
 
 
 вверх