 Украина возмущена статьей в Los Angeles Times, в которой оккупированный Крым назвали "российским" и расхваливали его курорты

Копия письма Мининформа есть в распоряжении "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина пять лет подряд после незаконной оккупации Крыма свидетельствует попытку российской стороны легализовать статус Крыма как собственной территории вопреки международному праву, в частности инструментами гибридной войны. Когда свобода слова подменяется свободой лжи, манипуляций и искажений", - сказано в письме.

Министерство информационной политики просит издание "учесть позицию Украины и цивилизованного мира относительно статуса полуострова и той репрессивной действительности, которую турист вряд ли почувствует, посетив Крым".

Автор материала, путешественник Джефф Опдайк, утверждает, что узнал о незаконности въезда в Крым через РФ уже после публикации материала. При этом он, по его словам, в этом году побывал в Крыму не менее 5 раз.

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"Да, я нарушил закон Украины - но я о нем и не подозревал. Путешествуя, я ищу только информацию о визах, которые мне нужны для путешествия, и после этого - авиабилеты. Обычно, я не смотрю, какие-либо законы, которые могут помешать моем путешествии ", - сказал Джефф Опдайк.

"Как мы должны знать, что какой-то закон существует? Нам надо гуглить "законы, о которых мне следует знать, когда я еду в страну Х?" Это могло бы случиться в идеалистическом мире, но в реальном - никогда. Когда мне сообщили о существовании украинского закона, я добавил поправки к статье", - добавил он.

По словам Опдайка, он назвал Крым российским "не с политической точки зрения", а потому, что Россия технически контролирует полуостров.

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В самой редакции Los Angeles Times сказали, что не видят в публикации статьи нарушения профессиональных стандартов.

"Мы сожалеем, что оригинальная версия рассказа о поездке в Крым не учитывала соответствующую информацию об украинском законодательстве и действующие рекомендации Государственного департамента США, который не рекомендует гражданам США путешествовать в Крым "через российскую оккупацию территории Украины и злоупотребления со стороны оккупационных органов власти.

Мы обновили историю, чтобы предоставить дополнительные установки желающим посетить Крым, и подтверждаем, что изложение этой истории соответствует нашей журналистской этике", - говорится в ответе редакции.

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