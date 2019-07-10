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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина возмущена статьей в Los Angeles Times, в которой оккупированный Крым назвали "российским" и расхваливали его курорты

Министерство информационной политики отправило официальное письмо с позицией Украины в редакцию издания Los Angeles Times, опубликовавшего хвалебный материал о "российском" Крыме. Автор статьи утверждает, будто не знал, что нарушил закон, и говорит, что "путешествия вне политики".

Копия письма Мининформа есть в распоряжении "Голоса Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина пять лет подряд после незаконной оккупации Крыма свидетельствует попытку российской стороны легализовать статус Крыма как собственной территории вопреки международному праву, в частности инструментами гибридной войны. Когда свобода слова подменяется свободой лжи, манипуляций и искажений", - сказано в письме.

Министерство информационной политики просит издание "учесть позицию Украины и цивилизованного мира относительно статуса полуострова и той репрессивной действительности, которую турист вряд ли почувствует, посетив Крым".

Автор материала, путешественник Джефф Опдайк, утверждает, что узнал о незаконности въезда в Крым через РФ уже после публикации материала. При этом он, по его словам, в этом году побывал в Крыму не менее 5 раз.

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"Да, я нарушил закон Украины - но я о нем и не подозревал. Путешествуя, я ищу только информацию о визах, которые мне нужны для путешествия, и после этого - авиабилеты. Обычно, я не смотрю, какие-либо законы, которые могут помешать моем путешествии ", - сказал Джефф Опдайк.

"Как мы должны знать, что какой-то закон существует? Нам надо гуглить "законы, о которых мне следует знать, когда я еду в страну Х?" Это могло бы случиться в идеалистическом мире, но в реальном - никогда. Когда мне сообщили о существовании украинского закона, я добавил поправки к статье", - добавил он.

По словам Опдайка, он назвал Крым российским "не с политической точки зрения", а потому, что Россия технически контролирует полуостров.

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В самой редакции Los Angeles Times сказали, что не видят в публикации статьи нарушения профессиональных стандартов.

"Мы сожалеем, что оригинальная версия рассказа о поездке в Крым не учитывала соответствующую информацию об украинском законодательстве и действующие рекомендации Государственного департамента США, который не рекомендует гражданам США путешествовать в Крым "через российскую оккупацию территории Украины и злоупотребления со стороны оккупационных органов власти.

Мы обновили историю, чтобы предоставить дополнительные установки желающим посетить Крым, и подтверждаем, что изложение этой истории соответствует нашей журналистской этике", - говорится в ответе редакции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136777
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
влепить ихнему редактору по закону парубия 5 лет с конфискацией майна
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Т.е. а США не знают, что Крым оккупирован РФ? Точнее в издательстве газетенки. Ну это же бред. Причем тут наше законодательство.
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Разглашение заведомо неправдивой информации.
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Ему нужно было указать, что полуостров оккупирован.
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Вот вам и либералы на которых вы там молитесь.
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А министерство информационной политики проинформировало президента о своем письме? А то он опять из интернета узнает
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что одно и тоже..я правильно понял..вообще то да Трамп и Зеля похоже друг на дружку...
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Pered okupacijej krym byl izvesni svojimi kurortami,teper tam nikto nejedit .Teper turisty v Odesu jedut
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Ну вот ,теперь вся Калифорния ломанется в Крым!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина возмущена статьей в Los Angeles Times, в которой оккупированный Крым назвали "российским" и расхваливали его курорты
 
 
 
 
 
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