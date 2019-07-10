 Украина будет реформировать экологическое законодательство по европейским нормам: подписан меморандум с Германией

Об этом сообщает "5 канал", информирует Цензор.НЕТ.

При этом указывается, что такая инициатива поддерживается и самими промышленниками, которые считают, что новейшие экологические технологии необходимы.

"О необходимости внедрения новейших экотехнологий говорят и отечественные промышленники. Они предлагают больше использовать европейский опыт, например, Чехии, где государство выделяет средства частному бизнесу для модернизации своих производств", - говорится в материале.

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В Минэкологии отмечают: первоочередная задача - адаптировать в Украине лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), которые уже доказали свою эффективность на европейских производствах. После этого обещают разработать и законодательные стимулы для внедрения их на украинских предприятиях. Например - снижение экологического налога.

"Это не только лучшее состояние окружающей среды для нас, но и конкурентоспособность и модернизация предприятий - это увеличит их преимущества. Эти вещи внедряются в ЕС, регулирование в ЕС предусматривает соответствующее отношение к своим зарубежным партнерам поэтому предприятия, которые этого не сделают в перспективе будут иметь большие риски с точки зрения внешней торговли", - заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Николай Кузьо.

Также указывается, что Украина получит десять миллионов евро на реформирование экологического законодательства в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления". Программа уже десятки лет реализуется в Германии.