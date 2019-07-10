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 Политика Украины, Экономика
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 Украина будет реформировать экологическое законодательство по европейским нормам: подписан меморандум с Германией

Украина будет внедрять европейский опыт уменьшения промышленного загрязнения. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали Минэкологии Украины и Министерство окружающей среды Германии.

Об этом сообщает "5 канал", информирует Цензор.НЕТ.

При этом указывается, что такая инициатива поддерживается и самими промышленниками, которые считают, что новейшие экологические технологии необходимы.

"О необходимости внедрения новейших экотехнологий говорят и отечественные промышленники. Они предлагают больше использовать европейский опыт, например, Чехии, где государство выделяет средства частному бизнесу для модернизации своих производств", - говорится в материале.

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В Минэкологии отмечают: первоочередная задача - адаптировать в Украине лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), которые уже доказали свою эффективность на европейских производствах. После этого обещают разработать и законодательные стимулы для внедрения их на украинских предприятиях. Например - снижение экологического налога.

"Это не только лучшее состояние окружающей среды для нас, но и конкурентоспособность и модернизация предприятий - это увеличит их преимущества. Эти вещи внедряются в ЕС, регулирование в ЕС предусматривает соответствующее отношение к своим зарубежным партнерам поэтому предприятия, которые этого не сделают в перспективе будут иметь большие риски с точки зрения внешней торговли", - заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Николай Кузьо.

Также указывается, что Украина получит десять миллионов евро на реформирование экологического законодательства в рамках проекта "Наилучшие доступные технологии и методы управления". Программа уже десятки лет реализуется в Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3136770
 
 
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Приднепровская ТЭС начнёт дымить кислородом ? Украина будет реформировать экологическое законодательство по европейским нормам: подписан меморандум с Германией - Цензор.НЕТ 5520
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Так то не робиться, робиться екоконтроль, а підприємці займаються екологією, вирішуючи, що вигідніше - платити штрафи на очищення, чи очищувати відходи. Це вже липа.
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Тому в Германії, зокрема, річки чисті аж блакитні, тому що є кошти - штрафи й податки від забруднювачів, - на очищення.
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в Германии чистые речки потому что все вредные производства Германия перенесла в Китай и в Индию. В самой Германии осталась в основном только сборка.
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С экологией - полный провал. Семерака пора к ответственности привлечь за такую работу. Олигархи беззастенчиво экономят на экологической безопасности своих предприятий, но министр в упор не видит, что Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог задыхаются от выбросов. Реки загажены, от бесконтрольных вырубок леса - паводки и суховеи. Везде не утилизированные бесхозные свалки, отравляющие всё и вся и т.д., и т.п. И это в стране Чернобыля! Ни заводов, перерабатывающих мусор, ни новых технологий. Про экологию, вообще, не принято у нас говорить - не на часи, видите ли.
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Значит поднимут акциз на топливо и будет как в Германии - 1,6 Евро за литр.
И дизель запретят.
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