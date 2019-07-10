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 Политика Украины, Общество
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 "єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка

Кабинет Министров одобрил старт программы для по получению 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка.

Об этом сообщает "Команда Зеленского" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято постановление КМУ, благодаря которой начнется развитие уникального проекта, электронной услуги нового поколения – "єМалятко"! Теперь можно будет получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному онлайн или офлайн заявлению да еще и сразу в роддоме", - говорится в сообщении.

В команде президента добавляют, что Украина станет первой в мире, где можно будет "с одним документом получить 10 государственных услуг".

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Сервис, цель которого объединить все услуги, касающиеся рождения ребенка. Проект представило Министерство юстиции в феврале текущего года. Родители смогут получить такие услуги, как регистрация места проживания ребенка; назначения помощи при рождении; регистрация новорожденного в электронной системе здравоохранения; регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136765
 
   
 Топ комментарии
 
З кольорами зовсім не паляться.
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Об этом сообщает "Команда Зеленского" в TelegramИсточник: https://censor.net.ua/n3136765

а зебил везде руку гройсмана/пети видит...
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...дорогие родители. воздержитесь от новых зачинаний - по гороскопу сейчас у вас может родиться зелене ЗЕмалятко-жабенятко.

что с него будет в будущем можете увидеть по преЗику
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платформа для детского голосования за Зе?
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Агов! Досить терпити ци знащання! Уси на Майдан!
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ЗеБілятко - поверь в електронных бабушек со смартфонами
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Соєвий Кабмін влаштовує диверсії, прикриваючи свою підривну діяльність кольорами народного презЕ "єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка - Цензор.НЕТ 2710
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Скільки від Слуги Народа людей в Кабміні?Класно на чужих досягненнях виїзджати.
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"....регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов." Вот это самое то,а то земалятко,земалятко)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка
 
 
 
 
 
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