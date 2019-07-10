EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1053  75
Материалы по теме:
Все про:ВР (23129) выборы (22680) Геращенко Ирина (1409) коалиция (3701)

 Однопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала несколько рисков для нового парламента.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Первое: в следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: "Вожатый, вожатый, подай пионера!". При том, что и вожатый - сам человек достаточно неопытный. И потом, все большие фракции, если они не объединены вокруг чего-то, помимо популярного бренда и фамилии, - подвержены большой опасности расползания", - отметила Геращенко.

"Вторая серьезная угроза – что в следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта пророссийская колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента. В отличие от неофитов, которым понадобятся пара месяцев для того, чтобы понять, как работает эта структура. Это серьезная опасность – и я считаю, что задача нашей политической силы – останавливать этот реванш. И бороться, бороться за сохранение института парламента, за то, чтобы эта структура нормально работала", - считает нардеп.

Также читайте: "Слуга народа" рассчитывает на 226 мандатов в Раде. Наша цель - монокоалиция, - Стефанчук

"(Третья угроза. - Ред.) это, безусловно, однопартийное большинство. Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов... эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти. И в-третьих, мы же не понимаем ни ее идеологии, ни ее позиции. Кто-то там - ватник, кто-то – с проукраинской позицией, одни – за СССР, другие – за ЕС и НАТО. Этот политический борщ, он невкусный, на самом деле. Его вкус, я думаю, не понятен пока и самим поварам. Это может быть такими достаточно серьезными угрозами", - резюмировала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Полную версию интервью с Ириной Геращенко "К Зеленскому сейчас большой интерес в мире. Так почему эти ваши фишечки, которые вы так любите в общении с оппонентами, не используются в борьбе за Украину?" смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3136763
 
 
 Топ комментарии
 
О чем она вообще? 5 лет агрессивное невменяемое меньшинство с рейтингом 2-5% устанавливало правила по которым жила вся страна.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Невкусный - мягко сказано. Помои, так точнее.
 показать весь комментарий
 
 
Сообщу ватникам новость. Порошенко с ЕС проходит Спорим?
 показать весь комментарий
 
 
Знаете, уважаемый коллега, я хочу сказать, что уже полтора месяца, как у нас - другой Президент и другая команда. Вот и давайте, продемонстрируйте, что при вас - по-другому!Источник: https://censor.net.ua/r3136704
 показать весь комментарий
 
 
А как может что-то быть по новому, если на всех ключевых местах сидят все старые, потому что у нас парламентско-президентская республика, а парламент не дает никого уволить. Задайте этот вопрос через некоторое время после выборов, тогда будет и ответ.
 показать весь комментарий
 
 
вы не имеете интернета или не владеете инфой? за день только 70 поменяли и это только районы.Так что 50 дней и 50 промахов ЗЕ в наличии. Кстати, все что было плохо при Петре имеет продолжение при Зе. Хотя бы минские и состав....
 показать весь комментарий
 
Похоже это вы меня не поняли, я сказал ключевых, а не второстепенных. Парламент старый, все инициативы президента саботирует, премьер старый, министры старые.
 показать весь комментарий
 
какие инициативы? Вы так громко не пишите. Да была одна-истерика с МИД, а вот по поводу ПАСЕ и др. важных, то только ролики как в 95. Этот старый и должен был работать до осени, а не в нарушение Конституции. Знаете, можно быть зеботом, но думать и анализировать никто даже таким не запрещал. Еще месяц и ЗЕ в Европе как президента Украины забудут. Правильно Ирина написала-медовый месяц и УСЕ.
 показать весь комментарий
 
Так було і при Порошенко, Суди, Прокуратура, міліція і інше. Тоді ще на Україну напала росія, майже дефолт. А знаєте що буде далі? Коли змінять керівників корупція не зникне, будуть грабувати і далі, з тою різницею що будуть звинувачувати робітників а не керівників.
 показать весь комментарий
 
вы еще забыли упомянуть про медведчука и новинского
 показать весь комментарий
 
У нас уже складывается традиция - большинство дибилов выбирает близкого себе мудака президентом, меньшинство украинцев его свергает.

Лишь бы это не происходило с цикличностью 10 лет. Бо тогда для украинцев реально встанет вопрос постепенного физического выпиливания ватного большинства.
 показать весь комментарий
 
Найбільша загроза для нової Ради - це можливість потрапляння туди петі, бойко-медведчука-рабіновича та вілкула-мураєва-гєпи-труханова..
 показать весь комментарий
 
 
Чем мураев с медведчуком отличаются от слуг урода?
 показать весь комментарий
 
 
Для мене петя нічим не відрізняється від мураєва-медверчука.. Однаковісіньке зло для України, одного поля ягоди.. Щодо Слуги - побачимо по їхніх діях, десь в грудні можна вже буде зрозуміти та оцінити.. Після формування коаліції , уряду - та початку їхніх дій.. Той лемент , що чується зараз щодо Слуги - то крик болю відірваних від владного корита..
 показать весь комментарий
 
 
По пунктам, - в слуги урода і медведчука практично тотожні програми: рускій язик, НАТО-нєт, федералізація. Ще й кум медведчука в списках. Де ти там бачиш разніцу?
 показать весь комментарий
 
разница в том,шо эти ушлепки,типа "коалиция",которые до сих пор сидят в раде и никак не хотят отрываться от корыта,всячески упираются рогом и не дают Зе ничего делать.
 показать весь комментарий
 
Ну навіщо ти брешеш так примітивно? Внизу - два пункти із розділу 4 , програми Слуги..
4. Украина в мире
• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.
• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.
 показать весь комментарий
 
 
баланс рыгов и барыгов? пусть пионэры попробуют.
 показать весь комментарий
 
 
Целью была и остается узурпация власти под Коломойского.

Шо не ясно? Какие берега, если речь идет о Коломойском?
 показать весь комментарий
 
 
Не так громко, пожалуйста! Деньги любят тишину....
 показать весь комментарий
 
А Коломойського придавило ФБР США. І єдиний шанс для нього уникнути американської в'язниці- це купити собі місце в кооперативі ;Озєро;.
Гадаю, доля України вже вирішена. Шкода тих хто загинули.
 показать весь комментарий
 
 
Ну как-то так. Именно поэтому вся болтовня ЗЕ про ЕС и НАТО - болтовня для лохов.
Бене лучше в тень, а не на свет. Бене с коррупцией гораздо лучше, чем без нее.

А о том, что ЗЕ делает то, что нужно Бене, уже даже зебилы стали догадываться.
 показать весь комментарий
 
 
Ира не переживай, тебе тоже найдут работу. В Польше клубнику собирать.
 показать весь комментарий
 
 
О чем она вообще? 5 лет агрессивное невменяемое меньшинство с рейтингом 2-5% устанавливало правила по которым жила вся страна.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это ты о чем, кацапа?

Об ущемлении узкоязычных хахлами и биндеровцами?
 показать весь комментарий
 
 
Я о том, что эти никого не интересующие бородатые темы постепенно уходят в небытие. И зомбированные пропагандой люди начинают осознавать, что давно уже живут в 21-ом веке, а не в начале 20-го. Хотя, судя по тебе, не до всех еще дошло.
 показать весь комментарий
 
 
20 тысяч убитых украинцев - бородатая тема?
Мышебратья и одинарот?
Нас поссорили американцы?
 показать весь комментарий
 
 
тестик на понимание украинского на слух не хочешь, кацапа?
 показать весь комментарий
 
Да, наступили новые времена. Теперь очень адекватные и культурные чуваки и чувихи толерантно диктуют свои условия. Да так, что аж Конституционный суд признает противоречащий Конституции Указ Президента "политически обоснованным". Какие еще могут быть правила...
 показать весь комментарий
 
пусть лучше будут политические пионеры чем политические шлюхи
 показать весь комментарий
 
 
Ещё пару недель и эту подхалимку соевую мы больше никогда не будем видеть и слышать
 показать весь комментарий
 
 
Для меня Зэ станет Президентом,когда сядут Пораженко и Гепа.
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйся. Сядуть всі. Порошенко- на нари, Портнов, Медведчук- в Кабмін. Захарченко не дожив.
 показать весь комментарий
 
Путь так и будет ! не на кого будет спихивать. Через год выпрут всех вместе.
 показать весь комментарий
 
Попадание в Раду партии где каждый второй со справкой из дурдома- вот это самая настоящая угроза. Таких не должно быть и в помине!
 показать весь комментарий
 
 
Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции.- когда рошен избирался- был баланс,который он за времья своего ПРавления ПРосрал,,,баланс- превратился в дебаланс
 показать весь комментарий
 
 
Всего навсего секретарь Пчеловода и такой взлет в политике что она вообще собой представляет как оратор - нет, как юрист высокой квалификации - нет... может специалист по мужскому массажу или собеседник за чашечкой кофе...
 показать весь комментарий
 
 
а там еще и ее слова о ЗЕ, лучшей характеристики не найдешь. Можете ее ругать, но у нее более сильный характер и я...ца чем у ЗЕ
 показать весь комментарий
 
Как хочется проснуться 22-го июля и уже никогда не услышать что-то подобное. Никогда не увидеть их и не задумываться, что же они всетаки хотели сказать.
 показать весь комментарий
 
 
Ирина , ты просто держись за ягодицы ! Мастерство не пропьешь !
 показать весь комментарий
 
 
Хоть и Первый вице-спикер, а все-таки курица. Однопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1277
 показать весь комментарий
 
 
Если народ дружно хочет самоубиться, то кто его сможет остановить?

 показать весь комментарий
 
До речі, шановне товариство - рекомендую зайти в рубриці Резонанс на інтерв'ю ірини і глянути на кількість видалених коментарів.. Давно такого не було.. Дуже некрасива тенденція..
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос этой тетке. Кто придумал избирательный кодекс? Кто довел народ Украины, до избрания не их партий?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. тебя злая порошенка заставила проголосовать за придурочного ватного наркомана?
 показать весь комментарий
 
как не крути, вырисовывается опа полная, за что нам все это..
 показать весь комментарий
 
Если большинство не воры и не мародеры, то это плохо, ибо это большинство пересажает всех воров. Затрусило геращенку (с маленькой буквы), понял что 3% рейтинга это на деле не менее 7 лет отсидки.
 показать весь комментарий
 
 
У соевых начинает подгорать. Чувствуют что придется отвечать за свою "работу"
Запасаемся попкорном
 показать весь комментарий
 
 
Ваш баланс довів країну до зубожіння.ЗЛОЧИНЦІ.
 показать весь комментарий
 
 
О!!! Опять зубожЫлые с лоснящимися мордами заскулили.
 показать весь комментарий
 
Вот как в жизни получается. Сидишь себе в уютном кресле, перекладываешь бумажки из одной стопки в дуругю и тут тебе бац и выбры, нужно идти работать, клубнику собирать.
 показать весь комментарий
 
 
Ха, класс, Геращенко и ко видимо запускают компанию по подготовке своего электората к тому что вместе с бывшими Рыгами будут в оппозиции в новом парламенте)))
Хотя все закономерно петя партию рыгов и создал)))
 показать весь комментарий
 
 
Ты состав ЗЕманды и "Слуги урода" давно видел?

Начиная с Богдана и кончая последней шестеркой в Луганской ОДА - сплошные рыги и ватники.
 показать весь комментарий
 
Ирка хорош трындеть и вылизывать шоколадного и так уже весь рот в дерьме
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы мог подумать, еще пятьлет назад. Когда после кровавого Мйдана, на волне небывалой поддержки, прийдут люди в ВР с лозунгами - убийц Майдана под суд, снять депутатскую неприкосновенность, убрать всех чиновников-казнокрадов, изменить избирательный кодекс, и в результат мы оказались на том же самом месте. Только эти же люди, ничего не выпонившие из своих обещаний, будут зубами держаться за свои кресл с воплям - караул нам не дают работать. Выбирите нас еще раз, мы большне не будем.
 показать весь комментарий
 
 
Как украинцы проголосуют, так и будет. Это же не Зеленский определяет, будет у него большинство в Раде или нет. Главное, чтобы всё было без нарушений и по закону.
 показать весь комментарий
 
 
Нет выкурить етих порошенковскых рыг чтобы духу их небыло.
 показать весь комментарий
 
 
Интересная, наверное, игра в "пионэров"...) Я и не слышал о такой никогда, хотя и старше Иринки.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОднопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх