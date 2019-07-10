 Однопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Первое: в следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: "Вожатый, вожатый, подай пионера!". При том, что и вожатый - сам человек достаточно неопытный. И потом, все большие фракции, если они не объединены вокруг чего-то, помимо популярного бренда и фамилии, - подвержены большой опасности расползания", - отметила Геращенко.
"Вторая серьезная угроза – что в следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта пророссийская колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента. В отличие от неофитов, которым понадобятся пара месяцев для того, чтобы понять, как работает эта структура. Это серьезная опасность – и я считаю, что задача нашей политической силы – останавливать этот реванш. И бороться, бороться за сохранение института парламента, за то, чтобы эта структура нормально работала", - считает нардеп.
"(Третья угроза. - Ред.) это, безусловно, однопартийное большинство. Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов... эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти. И в-третьих, мы же не понимаем ни ее идеологии, ни ее позиции. Кто-то там - ватник, кто-то – с проукраинской позицией, одни – за СССР, другие – за ЕС и НАТО. Этот политический борщ, он невкусный, на самом деле. Его вкус, я думаю, не понятен пока и самим поварам. Это может быть такими достаточно серьезными угрозами", - резюмировала Геращенко.
Полную версию интервью с Ириной Геращенко "К Зеленскому сейчас большой интерес в мире. Так почему эти ваши фишечки, которые вы так любите в общении с оппонентами, не используются в борьбе за Украину?" смотрите ЗДЕСЬ.
Лишь бы это не происходило с цикличностью 10 лет. Бо тогда для украинцев реально встанет вопрос постепенного физического выпиливания ватного большинства.
4. Украина в мире
• Примем законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширении сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.
• Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.
Шо не ясно? Какие берега, если речь идет о Коломойском?
Гадаю, доля України вже вирішена. Шкода тих хто загинули.
Бене лучше в тень, а не на свет. Бене с коррупцией гораздо лучше, чем без нее.
А о том, что ЗЕ делает то, что нужно Бене, уже даже зебилы стали догадываться.
Об ущемлении узкоязычных хахлами и биндеровцами?
Мышебратья и одинарот?
Нас поссорили американцы?
https://m.youtube.com/watch?v=QKKy3dXKJVc
🤫
Запасаемся попкорном
Хотя все закономерно петя партию рыгов и создал)))
Начиная с Богдана и кончая последней шестеркой в Луганской ОДА - сплошные рыги и ватники.