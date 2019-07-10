 Однопартийное большинство - угроза новой Рады, потому что в Украине всегда был баланс политических сил, который помогал "держаться берегов", - Ирина Геращенко

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Первое: в следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: "Вожатый, вожатый, подай пионера!". При том, что и вожатый - сам человек достаточно неопытный. И потом, все большие фракции, если они не объединены вокруг чего-то, помимо популярного бренда и фамилии, - подвержены большой опасности расползания", - отметила Геращенко.

"Вторая серьезная угроза – что в следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта пророссийская колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента. В отличие от неофитов, которым понадобятся пара месяцев для того, чтобы понять, как работает эта структура. Это серьезная опасность – и я считаю, что задача нашей политической силы – останавливать этот реванш. И бороться, бороться за сохранение института парламента, за то, чтобы эта структура нормально работала", - считает нардеп.

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"(Третья угроза. - Ред.) это, безусловно, однопартийное большинство. Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов... эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти. И в-третьих, мы же не понимаем ни ее идеологии, ни ее позиции. Кто-то там - ватник, кто-то – с проукраинской позицией, одни – за СССР, другие – за ЕС и НАТО. Этот политический борщ, он невкусный, на самом деле. Его вкус, я думаю, не понятен пока и самим поварам. Это может быть такими достаточно серьезными угрозами", - резюмировала Геращенко.

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Полную версию интервью с Ириной Геращенко "К Зеленскому сейчас большой интерес в мире. Так почему эти ваши фишечки, которые вы так любите в общении с оппонентами, не используются в борьбе за Украину?" смотрите ЗДЕСЬ.