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 Экс-начальник Закарпатской таможни подозревается в растрате почти 13 миллионов гривен

Бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Украины вручено уведомление о подозрении в растрате почти 13 млн гривен бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Оперативники управления защиты экономики в Закарпатской области, детективы Следственного управления полиции Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции таможенного поста "Ужгород" и непосредственно лиц, причастных к преступлению.

"Преступную схему организовал бывший руководитель Закарпатской таможни ГФС Украины (сейчас занимает должность заместителя начальника таможни ГФС в Херсонской области, АРК и г. Севастополе) и руководитель коммерческой структуры вместе со своим отцом", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что на счета общества безосновательно было перечислено 30% от общей стоимости реконструкции как предварительную оплату за работы. Общая стоимость выполнения работ по указанному объекту составляет 47 млн грн.

"Общество в качестве предоплаты получило на свои счета свыше 12,7 млн грн, в то время исполнителем работ был грубо нарушен календарный график выполнения работ и даже не была начата подготовка к их началу. Подозреваемый достоверно зная, что на таможенном терминале выполнены только демонтажные работы, подписал и заверил печатью акты выполненных работ", - сказано в сообщении.

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В ведомстве отметили, что бывший глава Закарпатской таможни лично давал указание о перечислении средств предприятию, которое даже не начало реконструкцию таможенного поста "Ужгород".

"После поступления средств руководитель общества вместе со своим отцом через фирмы с признаками фиктивности конвертировали их в наличные", - утверждают в полиции.

По словам Иванкива, во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении уже бывшему начальнику Закарпатской таможни, который также работал на должности заместителя председателя Закарпатской ОГА.

Сегодня, 10 июля, ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136761
 
 
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Заодно и того, кто потратил полмиллиона на трап к самолету
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Гроші в Україні розкрадали на дебільних двохходових схемах, навіть не переймаючись за те що потім прийдеться відповідати! Втратили останній страх та совість!
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интересно, ныне схемы будут в одну ходку или уже на троих поделят?
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Внушительная цифра но вероятно еще больше он заработал на контрабасе когда ворота границы открывал и пропускал без сплаты НДС таможенных сборов там легенды ходят о таможенниках и пограничниках кто не верит посмотрите в каких дворцах они там живут и на каких авто передвигаются...
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Не переводятся Корейки в Украине.В Кривом Роге 8 вагонов с металлобрухтом подменили вагонами с мусором.500 тонн металла.
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да вы что! никогда бы не мог подумать на этого кристально чистого пограничника.
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Кто ж его туда назначал!?
Нннеее может быть!
При 🐷 такого не було!!
🤗
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Почему Зеля его не выгнал из зала неделю назад? )))он же там представлял главу закарпатской ОГОфиса и рассказывал таможенникам о "политике партии"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-начальник Закарпатской таможни подозревается в растрате почти 13 миллионов гривен
 
 
 
 
 
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