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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7447) ЧАЭС (369) Чернобыль (349) экология (1133)

 Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где проходила церемония передачи нового безопасного конфайнмента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и сняты предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. - Ред.), о которых человек узнает, уже приехав на пункт пропуска", - указал он.

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Зеленский также подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду во время посещения ЧАЭС.

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Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.

Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.

"Мы должны показать это место миру - ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3136759
 
   
 Топ комментарии
 
Давайте! Тем более, там очень много грибов. Покушаешь их - и они начинают ходить за тобой
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Вот и просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО для переноса туда ОФИСА ПРЕЗЕДЕНТА!!!
Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4611
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Для тих, хто знайомий із серією S.T.A.L.K.E.R, фраза "Сделаем тут землю свободы" означає тотальну війну між фракціями.
Особливо оцінить "Долг" Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 593
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Очень правильный подход! Это принесет дополнительный доход стране.
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о да, ты прав брателло, особенно большой доход будут испытывать онкологические центры..
Хто - хто а ты умеешь вникать даже мне кажется получше Зе. И кто бы был наш презе, если бы не ты.
Было так грустно последние годы... нее?
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Глупо. Очень глупо... Хотя пусть едут все кто хотят...
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Вот там и размещай свой ОФИС - тихо,спокойно, "свободно",что-то там все время щелкает и одни мутанты вокруг.
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Ну теперь заживем! Всего-то не хватало - Диснейленд в Чернобыле устроить!
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Так Гройсман її знову закриє. Президента він не визнає.
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О! Можно Казантип там организовать, нарикам панравицца.
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Давайте ,а то Зону сделали олигархи , чинуши и управленцы в приватную зону САФАРИ .
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Та вона безпечна, та зона. Трохи залатати, почистити й можна жити.
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Нельзя вот так просто взять и превратить источник радиации в магнит, это противоречит законам физики... Хотя новая Верховная рада может отменить эти законы конституционным большинством. Зробимо це разом!
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яка радіація? крім самого реактору нічому фонити. Просто неробство і неосвітченість в Україні - от і стоїть "зона".
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Були сильні викиди ізотопів з тривалим періодом напіврозпаду - вистачить і правнукам.
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Піди заміряй докажи. Масових викидів не було - можна зібрати й очистити. Нічого сидіти й фантазувати. Лопату в руки - збирати ізотопи.
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Так я и думал, продолжает примазываться к успеху сериала "Чернобыль".
А по факту, хочет нахаляву земельки прихватить в живописных местах.
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А не краще було б запустити в роботу хоча б ОДИН реактор, і почати виробляти ПЛУТОНІЙ...? Бо він нам вочевидь потрібний, а інші шляхи набагато складніші і дорожчі, і це був би справді ДЕРЖАВНИЙ підхід, стратегічний. Це ж не фантазія, а цілковита реальність. Чи все ж краще запустити в Зону туристів, і заробити на них кілька мільоні доларів, яких буде досить на річний дохід черговому "любому куму" чергового пріпіздєнта?
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АХАХАХ Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7800 САДИСЬ, ДВА!
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЛУТОНИЙ НЕ ДЕЛАЮТ В ГРАЖДАНСКИХ РЕАКТОРАХ
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Не виробляють, бо забруднений домішками. Але хто зна, цілком можливо, що технології "очистки" того плутонію вже існують? Я б профінансував нашу науку, хай займаються питанням, врешті решт, втрачати немає чого, принаймні, електрику реактори все одно вироблятимуть
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ЧИТАЙ ПРО ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА.
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Ну фактично це не збагачення. а концентрація. але то таке.
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ОБОГАЩЕНИЕ И ЕСТЬ "КОНЦЕНТРАЦИЯ", ПО СУТИ. К ЧЕМУ ЭТОТ КОММЕНТ?
ВАЖНО ТО, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО И НИКТО НЕ ДАСТ НАМ ЭТО ДЕЛАТЬ.
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Вова, теоретически возможно и даже разок практически амеры попробовали, но это очень сложно и дорого, поэтому на сегодня либо оружейый реактор, либо никакой. Это вкратце.
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Що ви називаєте збройним плутонієм спершу скажіть?
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МНЕ ВЛОМ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ИНЕТЕ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. ГУГЛИ
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Такий плутоній реально можна було виробляти на РБМК-1000. тому цих реакторів набудували так багато.
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НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ, БЕЗ ОБОГАЩЕНИЯ ОН НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОРУЖИЯ. А ЧТОБЫ ОБОГАЩАТЬ - НУЖНЫ ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫХ У НАС НЕТ.
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Перенеси туда офис ПЕС и пускай там Мародер собирает грибы и ловит рыбу . сделай его мэром Припяти .
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Несмотря на многие насмешки здешних коментаторов, на Беларашке вообще зоны отчуждения как таковой нету, хотя там загрязнено территории в несколько раз больше чем в Украине.
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ВЕСЬ ВОПРОС В КОЛИЧЕСТВЕ ОСЕВШИХ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНОЙ УДАР ПРИНЯЛА НАША ТЕРРИТОРИЯ В БЛИЖНЕМ РАДИУСЕ ВОКРУГ ЧАЭС.
Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1533
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Меня другое волнует-у нас страна сложная,война со страшным врагом, полно АЭС и других опасных объектов.Это все требует ответственного,руководства, ответственных, серьезных, умных людей,способных решать проблемы, а здесь на тебе появилось на самой высшей должности в стране ЧУДО-ЮДО, абсолютно безответственное, несерьезное, бестолковое существо, от которого можно ожидать ЧЕГО-УГОДНО. Как бы он не сделал для страны и ее народа новую КАТАСТРОФУ?
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Офис президента со всем зелёным кодом туда и с жоппоблоком.
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Так без зеленского с 2000 года там делают заповедник.140000 гектаров хотят огородить колючей проволокой, диких лошадей выращивать и насекомых на действие радиации изучать.
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я так понял что война уже закончилась что президент начал переживать за чернобыль?
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ХМ. КАКАЯ ВОЙНА? НЕ ПОМНЮ ЧТОБЫ МЫ ОБЪЯВЛЯЛИ ВОЙНУ (ПРАВДА ЖЕ, СЫВОЧОЛЫЙ? Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3891) ИЛИ НАМ.
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Там нужно создать парк, зелёную зону и поменьше людей туда пускать, пусть природа отдохнет.
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Чому поменше людей пускати?
Наприклад в Штатах парк Грейт-Смокі-Маунтінс відвідує до 10млн чоловік, а всім відомий Елоустоун - 3.5 млн на рік. І нічого не витоптали. Головне наших людей туди на "майовки" з "шашликами" не пускать, а то засруть за півроку.
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Почитав коментарі, і сумно стало, мабуть справді Чорнобиль дуже вплинув на інтелектуальний рівень людей в нашій країні.
Мені цікаво, хоч хтось з тих то тут пише, сам в Чорнобилі був останнім часом?
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ПРЕБЫВАНИЕ В ЧЕРНОБЫЛЕ ПОВЫШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ?
ЧОТ НЕ ПОНЯЛ ЗАЧЕМ ТАМ БЫТЬ ОСТАННИМ ЧАСОМ. Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1873
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Рекомендую. Подивитися на справді дику природу, яку в Україні зараз дуже важко зустріти, сам об'єкт укриття, грандіозна споруда. Там багато цікавих локацій, а радіаціний фон не вище чим в Києві.
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НУ ЕСЛИ ТОЛЬКО РАДИ ЭТОГО, ТО ДА. ЭТО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО.
НО НАСЧЕТ РАДИАЦИОННОГО ФОНА - ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ ТАК. ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТ, В КОТОРЫХ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ; И ОНИ ТАКИМИ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ. СОБСТВЕННО, ИЗ-ЗА ТАКИХ МЕСТ И ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОСЕЩЕНИЮ.
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Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
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Конечно, и там построим офис президента, прямо возле реактора.
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Пропоную перенести АПУ під скаркофаг Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7690
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Музыкальные клипы надо там снимать https://www.youtube.com/watch?v=P7YMI39sObY
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"Давайте" Как же мне «нравится» этот призыв!
Денег дай на твои идеи, през!
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Хм. А давайте привлекать в чернобыльскую зону постановками 95-го квартала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДавайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский
 
 
 
 
 
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