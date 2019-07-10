 Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей и превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, - Зеленский

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где проходила церемония передачи нового безопасного конфайнмента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и сняты предпосылки для коррупции.
"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны. - Ред.), о которых человек узнает, уже приехав на пункт пропуска", - указал он.
Зеленский также подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".
"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.
Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду во время посещения ЧАЭС.
Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.
"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.
Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.
"Мы должны показать это место миру - ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.
Особливо оцінить "Долг"
Хто - хто а ты умеешь вникать даже мне кажется получше Зе. И кто бы был наш презе, если бы не ты.
Было так грустно последние годы... нее?
А по факту, хочет нахаляву земельки прихватить в живописных местах.
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЛУТОНИЙ НЕ ДЕЛАЮТ В ГРАЖДАНСКИХ РЕАКТОРАХ
ВАЖНО ТО, ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО И НИКТО НЕ ДАСТ НАМ ЭТО ДЕЛАТЬ.
Наприклад в Штатах парк Грейт-Смокі-Маунтінс відвідує до 10млн чоловік, а всім відомий Елоустоун - 3.5 млн на рік. І нічого не витоптали. Головне наших людей туди на "майовки" з "шашликами" не пускать, а то засруть за півроку.
Мені цікаво, хоч хтось з тих то тут пише, сам в Чорнобилі був останнім часом?
ЧОТ НЕ ПОНЯЛ ЗАЧЕМ ТАМ БЫТЬ ОСТАННИМ ЧАСОМ.
НО НАСЧЕТ РАДИАЦИОННОГО ФОНА - ДАЛЕКО НЕ ВЕЗДЕ ТАК. ТАМ ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТ, В КОТОРЫХ СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ; И ОНИ ТАКИМИ БУДУТ ОСТАВАТЬСЯ СОТНИ И ТЫСЯЧИ ЛЕТ. СОБСТВЕННО, ИЗ-ЗА ТАКИХ МЕСТ И ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОСЕЩЕНИЮ.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…
Hocico - The Day The World Stopped (Chernobyl)
Energoblock - Alienation (STALKER version) video
Денег дай на твои идеи, през!