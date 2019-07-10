 Подам на него в суд, буду требовать извинений и компенсации за моральный ущерб, - Годунок о скандале с Зеленским

"Ничего не произошло. Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации. И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня. Они перепутали меня, наверное, он просто не разобрался или не хотел", - цитирует Цензор.НЕТ интервью Ярослава Годунка, данное изданию "КП" в Украине" по итогам скандала.

Он уточнил, что больница находится в жутком состоянии. И обращение к президенту было связано с тем, что сам горсовет ее не построит.

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"Я попросил его как президента. Потому что мы сами не построим больницу, государственное финансирование должно быть, нужно 180 миллионов. Районная администрацию эту больницу оформила в свою собственность и ничего в ней не делает. Поэтому президент приехал посмотреть, в каком состоянии эта больница находится.

А я предложил пойти посмотреть туда, куда страшно зайти, где потолок падает. Я ему сам сказал, что у нас есть проблемы и финансирования нет. Начал говорить, что коррупция в районе. В результате он срывается и выгоняет меня из зала", - рассказал чиновник.

Зеленский обвинил Годунка в разбое: "Он прочитал в Интернете какую-то дурь. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яй###и бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий".

Он также сообщил, что подаст в суд на президента: "Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: "Выйди, вон отсюда, иди гуляй". Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация".

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Как сообщает издание, Ярослав Годунок родился не Ривненщине, у него есть дочь и сын. Работал трактористом. В 1995-1997 годах служил в ВСУ, а потом - в киевском спецподразделении "Беркут" на должности милиционера-водителя.

Входил в Киевскую областную организацию "Молодой Рух" и Киевскую областную организацию "Союза собственников Земли", был помощником нардепа Оксаны Билозир, работал в избирательном штабе Виктора Ющенко в Киевской области.

В июне 2000 года, работая водителем в "Беркуте", Годунок с еще одним милиционером ворвались в квартиру киевлянки К. на улице Генерала Потапова. Сын К., инвалид 1-й группы, якобы приторговывал наркотиками. Угрожая уголовным преследованием, милиционеры потребовали денег. Но все, что сумели найти в квартире, - 300 гривен и мобильный телефон. Добычи показалось мало. Инвалида избили, приковали к батарее наручниками и потребовали от матери, чтобы та принесла 1000 долларов. Женщине удалось одолжить по знакомым только $900. Взяв откупной, милиционеры удалились.

300 гривен и мобильный Годунок оставил себе, а доллары разделил с товарищами. Его доля составила $300. Позже милиционер-водитель отдал на фирму своим знакомым телефон, но те не знали, что он ворованный и пользовались трубкой два дня, пока не сдали в скупку. Телефон запеленговали, началась раскрутка дела против "милиционеров-оборотней".

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16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). Наказание дали пять лет, но заменили испытательным сроком в три года, учтя первую судимость, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба пострадавшим (деньги родителям Годунка одалживали такие же простые, как они, селяне).

В качестве дополнительной меры наказания Годунку было запрещено в течение трех лет (до 17 мая 2005 года) занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В настоящее время судимость считается погашенной.

В 2016 году в Бориспольском районном суде рассматривалось административное дело депутата Борипольского городского совета Ярослава Годунка по статье 173 (мелкое хулиганство) в связи с тем, что он нецензурно и грубо высказывался в адрес участников Всеукраинского крестного хода за мир и правоохранителей, которые обеспечивали правопорядок. Сам Годунок подтвердил, что активно выступал против шествия. В результате дело закрыли "за отсутствием состава правонарушения".

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Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка. назвав его "разбойником".