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 Политика Украины
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Все про:Герой_Украины (247) Зеленский (2078) награда (1178) ЧАЭС (369)

 Зеленский вручил награды ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая звезда" с присвоением звания "Герой Украины" ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко и Валерию Беспалову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Звание "Герой Украины" посмертно присвоено ликвидатору аварии на ЧАЭС Борису Баранову. Орден "Золотая звезда" получил его сын Александр.

Как сообщалось, соответствующий указ Зеленский подписал 27 июня.

Согласно документу, старший инженер-механик реакторного цеха государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" (в 1983-1989 годах) Ананенко, старший инженер турбинного цеха ЧАЭС (в 1986 году) Беспалов и начальник смены этого предприятия (в 1976-2005 годах) Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Как отмечает пресс-служба президента, все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС. Они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

26 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды работникам ЧАЭС и ликвидаторам последствий аварии на станции. Он удостоил ордена "За мужество" ІІІ степени старшего инженера-механика реакторного цеха ЧАЭС Ананенко, старшего инженера турбинного цеха станции Беспалова и начальника смены ЧАЭС Баранова (посмертно).

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Источник: https://censor.net.ua/n3136750
 
   
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следущую для награждения он вызовет Арью Старк
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а вот не посмотрел бы сериал - не вручил бы

хотя вроде запрещено награждать медалями и орденами Украины тех кто совершил "подвиг" во времена когда Украины еще небыло.
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Да расскажи. А Берест, что флаг на Рейхстаг водружал? С ним чего делать?
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Бандері та Шухевичу дали Героя України наприклад.
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они боролись за Украину а не за совок

я не против ликвидаторов, но давать героя Украины в этом случаи - глупость. пусть лучше им премии даст хорошие.
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Забыл, это же Зеля в Чернобыль сегодня собрался. Вот по пути и заехал в Борисполь...
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Наступною має бути Ар'я Старк - Спасла Україну від білих ходоків
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Наверно таки досмотрел сериал до конца.
Ребята нам срочно нужен сериал про Рейгана! Чтоб он хоть посмотрел с кем его штабные крысы сравнивали и понял как нужно с козломордией поступать!
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не вздумайте показать ему какой нибудь советский фильм-сказку про Киев
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ну тебе то по .... ты у нас стреляешь на 255 межвидовым полигоне цво.
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Где-то в Конче раздались завистливые хрюканья и вздохи
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Порохоскот зларадствует над покойными и инвалидами уже. Что это, если не ******?
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Що ти перекручуєш. ми злорадствуємо із Презедента.
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Як би не НВО з своїм серіалом ні одна *лядь і не згадала б.
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ШАРИЙ ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!!!!! ПОРОХОБОТЫ БОЙТЕСЬ!!!!!!!!!
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порохоботы ж не дети, а просто далпаёпы.. чего им бояться?
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Ору з тупих ї@ланів в комментах. Диванні герої вважають, що ліквідатори аварії на ЧАЕС не мають бути нагороджені. А те що якби не вони не викачали води ціною свого життя з турбін, відбувся б другий, ще більший вибух, і вся Західна Україна була б зоною відчуження їм теж по@уй
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КИЇВ. 10 липня. УНН.Президента України Володимира Зеленського запросять на майбутній саміт Співдружності незалежних держав (СНД), який пройде 11 жовтня у столиці Туркменістану Ашхабад. Про це повідомив голова виконкому СНД Сергій Лебедєв, передає УНН з посиланням на "Известия".
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То нормально. Запрошення розсилає організуюча сторона. І з боку туркмен - це просто ввічливість.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский вручил награды ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС
 
 
 
 
 
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