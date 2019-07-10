 Посол Великобритании в США, назвавший Трампа в личной переписке "некомпетентным" и "небезопасным", подал в отставку

Заявление дипломата опубликовал агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"После утечки официальных документов из посольства распространилось много спекуляций о моей должности и продолжительности срока, в течение которого я останусь послом", - говорится в тексте. По словам Дэррока, он решил положить конец подобным домыслам. "Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свою работу должным образом", - подчеркнул он.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что утром 10 июня говорила с Дэрроком. Она отметила, что крайне сожалеет о том, что он почувствовал необходимость покинуть свой пост.
Ранее Трамп жестко раскритиковал Дэррока и назвал его психованным. До этого президент заявил, что его страна больше не намерена иметь дело с британским послом.
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В Лондоне при этом указывали, что дипломат, несмотря на сожаления об утечке конфиденциальной информации, "по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра".
7 июля стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.
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😱
"по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра"
Ніхто і не сумнівався. Значить "злив конфіденційної інформації" був навмисним.
кто так делает а, это же некрасиво
Другое дело, что это за дипломат, который в переписке такие вещи пишет?
И что это за информационная безопасность дипломатов, которая такие ляпсусы допускает...
Понятие красиво-некрасиво - это из области макияжа, Оля.
Если бы вы спросили этично или нет, другое дело. Да, не этично. Но безопасность государства важнее.