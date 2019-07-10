 Посол Великобритании в США, назвавший Трампа в личной переписке "некомпетентным" и "небезопасным", подал в отставку

Заявление дипломата опубликовал агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"После утечки официальных документов из посольства распространилось много спекуляций о моей должности и продолжительности срока, в течение которого я останусь послом", - говорится в тексте. По словам Дэррока, он решил положить конец подобным домыслам. "Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свою работу должным образом", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что утром 10 июня говорила с Дэрроком. Она отметила, что крайне сожалеет о том, что он почувствовал необходимость покинуть свой пост.

Ранее Трамп жестко раскритиковал Дэррока и назвал его психованным. До этого президент заявил, что его страна больше не намерена иметь дело с британским послом.

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В Лондоне при этом указывали, что дипломат, несмотря на сожаления об утечке конфиденциальной информации, "по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра".

7 июля стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.

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