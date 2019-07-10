EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 За рубежом
  376  7
Все про:Великобритания (2166) отставка (2424) посол (1297) США (15109)

 Посол Великобритании в США, назвавший Трампа в личной переписке "некомпетентным" и "небезопасным", подал в отставку

Ким Дэррок, в письмах которого нашли оскорбления в адрес американского лидера Дональда Трампа, оставил пост посла Великобритании в Соединенных Штатах.

Заявление дипломата опубликовал агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"После утечки официальных документов из посольства распространилось много спекуляций о моей должности и продолжительности срока, в течение которого я останусь послом", - говорится в тексте. По словам Дэррока, он решил положить конец подобным домыслам. "Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свою работу должным образом", - подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что утром 10 июня говорила с Дэрроком. Она отметила, что крайне сожалеет о том, что он почувствовал необходимость покинуть свой пост.

Ранее Трамп жестко раскритиковал Дэррока и назвал его психованным. До этого президент заявил, что его страна больше не намерена иметь дело с британским послом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп отказался сотрудничать с послом Великобритании Дэрроком

В Лондоне при этом указывали, что дипломат, несмотря на сожаления об утечке конфиденциальной информации, "по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра".

7 июля стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.

Также на Цензор.НЕТ: Чалый: Подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

Источник: https://censor.net.ua/n3136748
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Савсем личной жизнИ нету у них...
😱
 показать весь комментарий
 
Ну віндзорів та британських аристократів багато хто вважає дегенератами та ганебними людьми, але ж на публіку цього не виносять.

"по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра"

Ніхто і не сумнівався. Значить "злив конфіденційної інформації" був навмисним.
 показать весь комментарий
 
не поняла, а чего его письма читали
кто так делает а, это же некрасиво
 показать весь комментарий
 
Читали, как и документы Ассанжа, почему бы и нет...
Другое дело, что это за дипломат, который в переписке такие вещи пишет?
И что это за информационная безопасность дипломатов, которая такие ляпсусы допускает...

Понятие красиво-некрасиво - это из области макияжа, Оля.
Если бы вы спросили этично или нет, другое дело. Да, не этично. Но безопасность государства важнее.
 показать весь комментарий
 
Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. ...ну это его работа доносить правдивую информацию , а то что это прочитала российская разведка и выгодно преподнесла Трампу это тоже нужно задуматься американцам и англичанам Посол Великобритании в США, назвавший Трампа в личной переписке "некомпетентным" и "небезопасным", подал в отставку - Цензор.НЕТ 5642 Источник: https://censor.net.ua/n3136748
 показать весь комментарий
 
 
По всему миру пошли нападки на дипломатов - ещё один "некомпетентный, ранимый и способный позорно закончить свой срок" на министра иностранных дел накинулся, не то, что на простого дипломата...
 показать весь комментарий
 
после 04/21/2019 доня как то стал лучше смотреться....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол Великобритании в США, назвавший Трампа в личной переписке "некомпетентным" и "небезопасным", подал в отставку
 
 
 
 
 
 вверх