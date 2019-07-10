 Для смены места голосования на парламентских выборах осталось пять дней, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года, этот срок истекает 15 июля 2019 года, то есть для осуществления временного изменения места голосования осталось всего пять дней", – сообщили в ЦИК.

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Отмечается, что органы Государственного реестра избирателей будут работать в полноценном рабочем режиме и в выходные дни 13 и 14 июля.

ЦИК призывает на откладывать решение о смене места голосования.

Отметим, что по состоянию на 10 июля, согласно информации на сайте Госреестра избирателей, 109 226 украинцев сменили место голосования на выборах в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.

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