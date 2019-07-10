 Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева

"Происшествие случилось на улице Данькевича, что в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что возле парка "Молодежный" на народного депутата совершено нападение. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство. Правонарушитель остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения.

Отметим, что улица Данькевича в Деснянском районе Киева входит в 213 избирательный округ. Единственный народный депутат, который баллотируется по данному округу это Борислав Береза.