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 Политика Украины, Киевские новости
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 Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция

Во время встречи с избирателями правонарушитель распылил в лицо депутата слезоточивый газ. Открыто уголовное производство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева

"Происшествие случилось на улице Данькевича, что в Деснянском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что возле парка "Молодежный" на народного депутата совершено нападение. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что во время собрания с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство. Правонарушитель остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний местный житель", - говорится в сообщении.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении правонарушения.

Отметим, что улица Данькевича в Деснянском районе Киева входит в 213 избирательный округ. Единственный народный депутат, который баллотируется по данному округу это Борислав Береза.

Источник: https://censor.net.ua/n3136746
 
 
 Топ комментарии
 
Я приторчу,якщо це буде шоколадний дякула. Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 9801
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я завжди вважав шо в депутатів морди.. а тут целоє ліцо .. прямо овца у волчєй стає Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8868
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вот и не нежные(
а , неприкосновенные)))
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вполне вероятно,что это берёзе "пыль"в лицо пустили?)
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Я приторчу,якщо це буде шоколадний дякула. Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 9801
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а что за секретный избранник встречался с местными жителями?
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я завжди вважав шо в депутатів морди.. а тут целоє ліцо .. прямо овца у волчєй стає Нардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 8868
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))))))))))) берёза там думал будку с лохотроном поставить?)
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От 4 до 7 лет за брызнуть в депутанга газовым балончиком???

Да террорюгам донбабвийским меньше дают.
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кто, за что
это не покушения, это кто-то озверел
или нервный, нардепов не любит
или ещё что, кто там новости подаёт ну(
или специально чтобы додумывали
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А какой фрикции деПутан??
Ато не знаешь- жалеть или хаять...🤔
Второе лучче..

🤣
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шлюхричу перепало?
зы слезоточивый газ слишком демократичен...
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И сразу возбудились. А если не нардеп, а обычный гражданин то вообще никто и никогда не возбудится.Наоборот скадут, что сам и виноват.
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Вопрос в другом - что тогда можно с простыми людьми делать, если дважды защищённых законом не защитят?
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Видно "хороший" депутат но газа мало вот ведро с фекалиями на голову одеть и стучать чтоб услышал стон народа это доходчиво ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепу во время встречи с избирателями в Киеве распылили в лицо слезоточивый газ. Нападавший задержан, - полиция
 
 
 
 
 
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