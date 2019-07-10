 "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец

Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отправить закон на доработку предложила сама Богомолец. Она хочет учесть в нем замечания главного научно-юридического управления.
При этом автор законопроекта сообщила, что она удивлена ажиотажем вокруг ее детища. Богомолец подчеркнула, что речь в документе идет "не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах". И напомнила, что предлагает мониторить использование крепких выражений цифровым путем, а не при помощи правоохранителей.
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Кроме этого, Богомолец раскритиковала слова и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун об определенной пользе нецензурной лексики.
По словам нардепа, если бы "матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита".
В ответ на замечание первого замглавы Комитета ВР по вопросам свободы слова Ольги Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.
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Напомним, 3 июля народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию".
она длинное с горячим путает...
бублик один 2 евро считайте бублик на 40 грамм 14 гривен как буханка хлеба 800 грамовая у нас свинина БИТОК 62 злотых вышло 463 гривны биток свинина на 1 кг афигительно доступно... единственно что вот вещи таки да мои купили за 100 гриен како то споривный мужчкой прикид а девчонк зяла плащь курточку за 200 гриен..у нас трусы 70-110 грн стояит ситцевые...
🤣🤣
матюки от , нюю , например, для ревматизма или геморроя и
тебе пррродают флэшку с МАТЮКАМИ от ентих хворей
Крррутняк!!!!
🤣🤣🤣
Гусарам просьба памалчать!
🤔
П.С. Послужила бы она в армии и поняла, что без матюков... звездец!
🤣🤣
🤣
А, если б ветер возникал не от того, что деревья качаются, то деревья не качались бы, когда ветер.
Ну как тут не матюкнуться у нас в здравоохранении решили все вопросы,больницы уже пустуют осталось самое малое закон о дематюкации и будет счастье