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 Общество
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Все про:Богомолец Ольга (113) ВР (23129) законопроект (2077) мат (68)

 "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики вернул на доработку законопроект о "дематюкизации" его автору - председателю Комитета по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.

Такое решение профильный комитет принял на заседании 10 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отправить закон на доработку предложила сама Богомолец. Она хочет учесть в нем замечания главного научно-юридического управления.

При этом автор законопроекта сообщила, что она удивлена ажиотажем вокруг ее детища. Богомолец подчеркнула, что речь в документе идет "не о физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах". И напомнила, что предлагает мониторить использование крепких выражений цифровым путем, а не при помощи правоохранителей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог"

Кроме этого, Богомолец раскритиковала слова и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун об определенной пользе нецензурной лексики.

По словам нардепа, если бы "матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита".

В ответ на замечание первого замглавы Комитета ВР по вопросам свободы слова Ольги Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Также на Цензор.НЕТ: "Есть такие люди, которые не понимают человеческого языка", - Москаль выступил против закона о дематюкации

Напомним, 3 июля народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию".

Источник: https://censor.net.ua/n3136741
 
   
 Топ комментарии
 
продолжает тупить и маяться куйней...
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Хватит заниматься х***ней. Лучше бы занялась почему в Украине лекарства дорогие. Некоторые в 10 раз дороже чем в Польше и дажа на Рашке.
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и тут остапа понесло.
она длинное с горячим путает...
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Хватит заниматься х***ней. Лучше бы занялась почему в Украине лекарства дорогие. Некоторые в 10 раз дороже чем в Польше и дажа на Рашке.
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АТО скоро люди не только матюкаться будут а и бить аптекарю и врачу в морду.
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ну не уверен насчет Польши сын заходил в аптеку в Кракове сравнивал препарат так по цене вышло почти 2,5 раза у нас Украина (Германия) препарат дешевле- чем в Польше..
бублик один 2 евро считайте бублик на 40 грамм 14 гривен как буханка хлеба 800 грамовая у нас свинина БИТОК 62 злотых вышло 463 гривны биток свинина на 1 кг афигительно доступно... единственно что вот вещи таки да мои купили за 100 гриен како то споривный мужчкой прикид а девчонк зяла плащь курточку за 200 гриен..у нас трусы 70-110 грн стояит ситцевые...
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побежал в аптеку пока там матюки без рецепта. надо набрать про запас. идёт эпоха маразма. "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 6820
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Вооо, представил- заходишшшь в аптеку и заказываешь
матюки от , нюю , например, для ревматизма или геморроя и
тебе пррродают флэшку с МАТЮКАМИ от ентих хворей
Крррутняк!!!!
🤣🤣🤣
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Один вапрос, животрепещущий-куда USB вживлять??!!
Гусарам просьба памалчать!
🤔
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Надо её проверить на полиграфе - матюкается или нет !
П.С. Послужила бы она в армии и поняла, что без матюков... звездец!
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Ахаха, еще бы спросила сколько надо материться чтобы не забаременеть...
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А не пошла бы эта б. (богомолец) одновременно на..... в..... и к.......... пока закон позволяет направить ее по нужному ей адресу. Делать ей нечего. Пошла бы с. (специалист в смысле) врачом работать хоть куда нибудь. Так мы ж ничего не умеем только п.... ( в смысле поговорить)
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досить дивний спосіб помститися за відсторонення від фармакограбунку
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Можна карати за це на зразок педофілії. Матюкнувся - видерти язика або вирізати голосові зв'язки.
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а можна просто послати на йух клімактеричну сучку
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Эмммм... Правильно будет "послать на пенис климаксного не кобеля".
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Якщо пише матюги в інтернеті - то рубати пальці або навіть кисті. Нехай культею по смартфону вазюкає.
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&#$%÷**=\ !!!!! и исчо -*&#@£₤₪₹¥₹₹₹ !!!
🤣
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Железная логика.

А, если б ветер возникал не от того, что деревья качаются, то деревья не качались бы, когда ветер. "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 5794
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Я не знаю, сколь раз надо матюкнутьбся, для избежания ангины или простатита. НО! Я точно знаю: все болезни- от нервов. Сброс отрицательной херни, лучше- погромче- панацея. Я совершенно убежден, что на всём Цензоре не существует более изысканного мата, чемтот, которым обладаю я. При этом, в свои 58 лет, никто и ни разу не дал мне более 45. Это- в самые последние месяцы, после Дня рождения. Мой экипаж, моими стараниями, уже не пытается что-то выразить на своём наречии. Они очень забавно выражают эмоции: "*******!"- это филиппинцы, "******!"- это поляки. Странно, но лучше всех получается у местных, ганцев: "*****!". Потому, пошла эта тётя далеко-далеко...
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Ватан у вас на российском корабле тоже всё без таблеток
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ей к психиатру притом только стационар в отделение буйнопомешанных
Ну как тут не матюкнуться у нас в здравоохранении решили все вопросы,больницы уже пустуют осталось самое малое закон о дематюкации и будет счастье "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 1276
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некоторыми врачами пообщаешься потом матюков не хватает
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чтобы не было ангины или простатита", ...многим женщинам от климакса помогает,все знают что они в этот период агрессивные и мат помогает им от срыва на полную "Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец - Цензор.НЕТ 6212 Все знают что одними таблетками климакс не успокоить
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це- ліки від таких як п.Богомолець: ПНХ !
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Если бы матюки были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матюкнуться, чтобы не было ангины или простатита", - Богомолец
 
 
 
 
 
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