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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) земля (1504) Ляшко (1550) мораторий (151)

 Отмена Зеленским моратория на вывоз леса уничтожит нашу деревообрабатывающую отрасль, - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что отмена президентом Зеленским моратория на вывоз леса уничтожит украинскую деревообрабатывающую отрасль.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Представитель офиса Зеленского сказал о том, что нужно отменить мораторий на вывоз из Украины леса, потому что мол этот мораторий не работает. А на самом деле причина отмены моратория - это обещание ЕС дать очередную так называемую "помощь" - кредит на 500 млн евро с процентами, который надо возвращать. Цена этого кредита - закрытие сотен новых предприятий, созданных в Украине за 2 года действия моратория. Фактически, это уничтожение украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, десятки тысяч людей останутся без работы и зарплаты, продолжится варварская вырубка леса от Карпат до Сумщины. Зато новая власть отчитается, что взяла кредит у Еврокомиссии", - возмутился лидер Радикальной партии.

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Ляшко отметил, что новая власть должна искать пути развития экономики Украины, а не продолжать экспортно-сырьевую политику.

"Пока наша экономика в таком состоянии, мы не можем обойтись без поддержки МВФ. Но эта поддержка очень дорого стоит Украине. Это как сыр в мышеловке: нам дают кредит, а в обмен забирают землю, вырубают и вывозят лес и оставляют украинцев без работы. Как следствие, более двух миллионов наших людей работают в Польше и других странах. А кто же будет поднимать украинскую экономику? Поэтому надо радикально менять экономическую политику, пересматривать условия сотрудничества с ЕС и МВФ исключительно на условиях, которые соответствуют национальным интересам Украины и способствуют восстановлению экономики", - отметил Ляшко.

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Лидер "радикалов" также высказался относительно открытия рынка земли. Ляшко отметил, многие европейские страны, которые отказались от моратория на продажу земли, теперь жалеют.

"Еще одно условие предоставления этого кредита - это открытие рынка земли. И Зеленский подтвердил, что ставит перед собой такую ​​задачу. Понимает ли президент, что ни один украинский крестьянин земли не купит, когда начнут продавать землю? Иностранцы возьмут кредиты в своих банках под 0,5% годовых на приобретение украинской земли, а украинский фермер и под 25% не возьмет. В результате вся земля будет, как в Прибалтике - скуплена шведами и финнами. Я лично говорил с литовцами и с латышами. Они говорят: "Остановитесь и не повторяйте наших ошибок с продажей земли", - подытожил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136739
 
   
 Топ комментарии
 
а кто-то мне после паводка говорил, что это мародер порошенко разрешил лес вывозить. Оказывается, был мораторий.
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пиломатериали це шо за растение? мабуть в міських парках росте
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Сейчас придут скажут что это будет правильная вырубка леса.
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лес как вывозили так и вывозят поэтому лучше снять мароторий и отрегулировать законы. вот только куда бабло идёт за этот лес вот вопрос...
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Вивозять не ліс, а пиломатеріали, тепер всі ті хто працював на пилорамах виїдуть за кордон і будуть там пилити далі.
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пиломатериали це шо за растение? мабуть в міських парках росте
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Любые действия с кругляком превращают его в пиломатериал, что вдоль что поперек, стандартные 6-метровые хлысты не везут, пока не везут.
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ну пилят бревно на доски, сушат и местные тем самым при работе, сейчас при работе будут европейцы, а скорее всего те же наши, только налоги будут платить уже в европе.
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а кто-то мне после паводка говорил, что это мародер порошенко разрешил лес вывозить. Оказывается, был мораторий.
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мораторий был но лес вывозили.. А Пэдро Мародьор на этом денюжку панамскую слюнявил
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Не подскажите, сколько наслюнявил? А то вот гуглю - ноль информации, Вы откуда узнали?
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Порошенко заставил разрешить вывозить дрова . И в Украине сразу исчез весь лес , остались одни дрова . Нужно реально бороться с грабителями , а не отменять мораторий потому , что он не работает .
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Во всем люблю определенность. Когда, кого и как Порошенко заставил разрешить? Если не ответите на этот простой вопрос - Вы брехло.
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Зеленский вредитель и предатель. Не трогайте лес, уроды!
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где все эти прекрасные люди подевались со своими "свынорчукы, ганьба и все такое" ? Скасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 921
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Сейчас придут скажут что это будет правильная вырубка леса.
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Аггга, скажут шо они санитары леса...
😁
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в лесу все должно быть прозрачно, как в офисе президента
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представитель офиса президента сказал
хороший пиар, лес это важно
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У природі нічого нікуди не зникає і з пустоти не виникає. Аномальні дощі і повені на Закарпатті відбуваються від того, що волога не акумулюється корінням і листям дерев. Дощ, який випав, випаровується і перетворюється у хмари. Коли хмари набирають багато вологи, то тепле, навіть гаряче повітря діє, як кип'ятильник - випарювання - грози- зливи. Простий приклад: візьміть горнятко води і вилийте на стільницю. Перед вами буде калюжа. Якщо у ту калюжу вкинути вологовбираючу мочалку, калюжа зникне. Ліси - це і є така мочалка. Зєлєнскій думає, що можна заробити гроші, продаючи ліс за кордон. Так, можна заробити. Але на ліквідацію наслідків стихії з бюджету, тобто з кишень всіх українців піде у рази більша сума, ніж у бюджет від продажу лісу. І ще - основні гроші від продажу підуть лише у декілька десятків кишень. А на ліквідацію наслідків стихії заберуть з кишень усіх. У тому числі і зебілів, які підтримують це рішення Зєлєнского. Хоча ті, що на цьому найбільше зароблять, з рядовими зебілами не поділяться.
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вот вам прохосрань про мораторий при порошенко..... по данным госстата мы не экспортируем лес кругляк а по данным европейских структур они экспортируют от нас определенное количество необработанной древесины.... во как . и как такое может быть? не зря сняли таможенников. рано выть все пропало надо посмотреть как этот вопрос будет решать президент.
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пока в Украине к власти не придут националисты переживающие за свою землю и будущее своих детей все так и продолжиться....
Но они не придут - мудрый и простой нарид малороссов, которых большинство, их никогда не выберет...
Так что пристегнитесь - агония страны будет медленная, мучительная, но неизбежная.. Скасування Зеленським мораторію на вивезення лісу знищить нашу деревообробну галузь, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5377
А может Зе и ускорит ее в разы...
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Что ЕС, что РФ хотят обглодать Украину до костей...вопрос в том, кто первый ...
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у нас есть деревообрабатывающая отрасль? или Ляшко занимается контрабандой леса
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Вот когда "представитель офиса Зеленского" предлагает какую-то херню , то мне ещё больше кажется , что в Украине нет президента .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена Зеленским моратория на вывоз леса уничтожит нашу деревообрабатывающую отрасль, - Ляшко
 
 
 
 
 
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