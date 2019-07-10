 Отмена Зеленским моратория на вывоз леса уничтожит нашу деревообрабатывающую отрасль, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Представитель офиса Зеленского сказал о том, что нужно отменить мораторий на вывоз из Украины леса, потому что мол этот мораторий не работает. А на самом деле причина отмены моратория - это обещание ЕС дать очередную так называемую "помощь" - кредит на 500 млн евро с процентами, который надо возвращать. Цена этого кредита - закрытие сотен новых предприятий, созданных в Украине за 2 года действия моратория. Фактически, это уничтожение украинской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, десятки тысяч людей останутся без работы и зарплаты, продолжится варварская вырубка леса от Карпат до Сумщины. Зато новая власть отчитается, что взяла кредит у Еврокомиссии", - возмутился лидер Радикальной партии.

Читайте также: Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук

Ляшко отметил, что новая власть должна искать пути развития экономики Украины, а не продолжать экспортно-сырьевую политику.

"Пока наша экономика в таком состоянии, мы не можем обойтись без поддержки МВФ. Но эта поддержка очень дорого стоит Украине. Это как сыр в мышеловке: нам дают кредит, а в обмен забирают землю, вырубают и вывозят лес и оставляют украинцев без работы. Как следствие, более двух миллионов наших людей работают в Польше и других странах. А кто же будет поднимать украинскую экономику? Поэтому надо радикально менять экономическую политику, пересматривать условия сотрудничества с ЕС и МВФ исключительно на условиях, которые соответствуют национальным интересам Украины и способствуют восстановлению экономики", - отметил Ляшко.

Читайте также: Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко

Лидер "радикалов" также высказался относительно открытия рынка земли. Ляшко отметил, многие европейские страны, которые отказались от моратория на продажу земли, теперь жалеют.

"Еще одно условие предоставления этого кредита - это открытие рынка земли. И Зеленский подтвердил, что ставит перед собой такую ​​задачу. Понимает ли президент, что ни один украинский крестьянин земли не купит, когда начнут продавать землю? Иностранцы возьмут кредиты в своих банках под 0,5% годовых на приобретение украинской земли, а украинский фермер и под 25% не возьмет. В результате вся земля будет, как в Прибалтике - скуплена шведами и финнами. Я лично говорил с литовцами и с латышами. Они говорят: "Остановитесь и не повторяйте наших ошибок с продажей земли", - подытожил Ляшко.