EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  464  9
Материалы по теме:
Все про:ВР (23129) выборы (22680) программа (130)

 "Выборы 2019": в Чернигове презентовали программу, с помощью которой можно сравнить программы партий

В Чернигове презентовали программу "Выборы 2019", призванную помочь украинцам сравнить предвыборные программы политических партий и определиться, за кого голосовать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил областной телеканал UA: Чернигов.

Сравнительную программу презентовал региональный представитель общественной организации "Центр UA" Денис Мурза.

"Этот онлайн-инструмент разработали за деньги агентства США по международному развитию. Сделали его аналогичным инструменту сравнения программ кандидатов в Президенты Украины, который представили аналитики весной этого года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК впервые со времен независимости отказался печатать предвыборную информацию в местной прессе, - НСЖУ

Мурза отметил, что на сайте vybory2019.pravda.com.ua есть три раздела: партии, сферы политики и тест. В первом представлены 12 политсил, которые сейчас лидируют в четырех национальных рейтингах, во втором - 25 сфер государственной политики, где можно сравнить планы каждой из партий, и третий раздел - это тест, который помогает избирателю найти партии, с которыми его взгляды больше всего совпадают. Однако для этого человеку надо ответить на 30 не очень легких вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3136736
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чернигов? ...До этого Березенко.....Микитась..................круто по ублюдкам.
 показать весь комментарий
 
Так они все "за все хорошее и против всего плохого" (c), **** там сравнивать?
 показать весь комментарий
 
И придумают такое слово, ПРОГРАММА. ОБъ........... бос на уровне страны.
 показать весь комментарий
 
программа:
for (1 to 2): print('выборы')
print ('кандидаты п#оры')
 показать весь комментарий
 
 
Программа опубликована под названием "Метод сравнения близнецов или может ли быть хрен слаще редьки". Нобелевская премия обеспечена! Только в какой номинации?
 показать весь комментарий
 
"Этот онлайн-инструмент разработали за деньги агентства США по международному развитию. Сделали его аналогичным инструменту сравнения программ кандидатов в Президенты Украины, который представили аналитики весной этого года", - говорится в сообщении.

Деньги на ветер. Предвыборная программа любого кандидата в президенты и любой партии в украине ограничивается только умением составителей этих программ красиво писать (А хитрые маланцы вообще ничего не писали - молчали с таинственным видом и каждый, проголосовавший за вову баран, своими рукаими повесил себе на уши такую лапшу, какую сумел придумать). Никто никогда никаких программ не выполнял, так что выбирать, опираясь на обещания - глупо. Нужно смотреть на прошлое кандидата или лидера партии, а не слушать их побрехеньки.
 показать весь комментарий
 
 
да как же их выполнять даже при желании ... сейчас любого тем паче с новоиспеченных партий вытащи за ухо он дупля не отбивает что там в их программе написано...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборы 2019": в Чернигове презентовали программу, с помощью которой можно сравнить программы партий
 
 
 
 
 
 вверх