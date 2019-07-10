 "Выборы 2019": в Чернигове презентовали программу, с помощью которой можно сравнить программы партий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил областной телеканал UA: Чернигов.
Сравнительную программу презентовал региональный представитель общественной организации "Центр UA" Денис Мурза.
"Этот онлайн-инструмент разработали за деньги агентства США по международному развитию. Сделали его аналогичным инструменту сравнения программ кандидатов в Президенты Украины, который представили аналитики весной этого года", - говорится в сообщении.
Мурза отметил, что на сайте vybory2019.pravda.com.ua есть три раздела: партии, сферы политики и тест. В первом представлены 12 политсил, которые сейчас лидируют в четырех национальных рейтингах, во втором - 25 сфер государственной политики, где можно сравнить планы каждой из партий, и третий раздел - это тест, который помогает избирателю найти партии, с которыми его взгляды больше всего совпадают. Однако для этого человеку надо ответить на 30 не очень легких вопросов.
for (1 to 2): print('выборы')
print ('кандидаты п#оры')
Деньги на ветер. Предвыборная программа любого кандидата в президенты и любой партии в украине ограничивается только умением составителей этих программ красиво писать (А хитрые маланцы вообще ничего не писали - молчали с таинственным видом и каждый, проголосовавший за вову баран, своими рукаими повесил себе на уши такую лапшу, какую сумел придумать). Никто никогда никаких программ не выполнял, так что выбирать, опираясь на обещания - глупо. Нужно смотреть на прошлое кандидата или лидера партии, а не слушать их побрехеньки.