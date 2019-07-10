 Днепровский меткомбинат оказался под угрозой остановки из-за вывода оборотных средств в офшор

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом говорится в статье "На грани: почему ДМК может остановиться" бизнес-портала uaprom.info.
"Первой ласточкой" стал иск к комбинату бизнесмена Рафика Дау (и по совместительству родственника О. Мкртчана). Как оказалось, Днепровский меткомбинат по указанию гендиректора ИСД получил средства от Р. Дау на производство продукции, которые в итоге были выведены на кипрский офшор, тем самым оставив завод без оборотных средств", - говорится в статье.
Позже стало известно о старте 31 мая процеуры банкротства ДМК, инициированной Хозяйственным судом Днепропетровской области. Формальным поводом к таким действиям стал иск малоизвестной ООО "Технобудмонтаж Групп", которой предприятие задолжало всего 2,5 млн. грн.
"Это привело к тому, что комбинат не может полноценно распоряжаться своими средствами на счетах, в том числе финансировать социальную сферу, поскольку должен направлять все деньги на погашение текущих обязательств перед кредиторами", - констатируется в материале. Одним из факторов, повлиявших на ДМК, стал конфликт акционеров ИСД, которые оспаривают в судах условия продажи акций. Этот факт парализовал принятие решений в ИСД, в результате чего корпорация лишилась руководства: срок действия доверенности исполнительного директора Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. Естественно, под удар попали активы ИСД, прежде всего, ДМК, кредиторская задолженность которого превысила 80 млрд. грн.
Тарута рулит! Вот откуда бабло у косатой на выборы...
Ви зробили це разом! Зє!
Хряк-мародер вывозил в офшоры лично и об этом молчок, а здесь поймали других. Ты поняло?
Ви його пішли і закон відмінили!
Ви зробили це разом з Зє!
Поки він був закон не відміняли, між іншим.
А ты думаешь что суд принял дело о банкротстве месяц назад?
Ой ржу не могу с ид-ов!
У порохнявых не только с логикой но и с датами плооооохо!
Нафиг плакаться - не могут обуздать свой хватательный рефлекс (крадут сами у себя), пусть уходят с рынка...
18.01.2010 Россияне скупают (ворованные. авт.) украинские метзаводы (ВЭБ, ИСД, Алчевский меткомбинат)В любом случае, покупка ИСД одобрена в России на высшем уровне. Участие в финансировании сделки принимает Внешэкономбанк России (ВЭБ). Его не стоит путать с Внешторгбанком (ВТБ). В отличие от последнего, ВЭБ не является собственно банком (в России у него нет лицензии на предоставление банковских услуг). По сути это крупнейший российский государственный инвестфонд, который вкладывает средства в важные для властей этой страны проекты. Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин. Среди недавних проектов ВЭБ в Украине - покупка Проминвестбанка.
Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин.
В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие мощности - около десяти млн тонн стали). авт.
12.01.2010 Владимир Путин курировал покупку "Индустриальный союз Донбасса"Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин лично курировал сделку по покупке российским бизнесменом Александром Катуниным 50%+2 акции корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.С украинской стороны содействовать осуществлению сделки могла премьер-министр Юлия Тимошенко.
11.01.2010 СМИ: Продажу ИСД курировали Путин и ТимошенкоПосле того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.
11.01.2010 Тимошенко выступила поручителем ИСД при продаже россиянам?После того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.
09.01.2010 ИСД продан: Гайдук ушел, Тарута остался, пришли россияне.Покупателями являются владелец швейцарского трейдера Carbofer, являющийся экс-совладелецем Евразхолддинга (РФ), совместно с группой финансовых инвесторов при участии Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ), сообщает Интерфакс-Украина.
Как известно, во главе наблюдательного совета ВЭБ стоит премьер-министр России Владимир Путин.
07.01.2010 ТИМОШЕНКО СДАЛА ИСД ПУТИНУ, - ЭКСПЕРТ