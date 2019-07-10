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 Экономика
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Все про:банкротство (277) Днепр_город (2730) ИСД (28) металлургия (295) Вышинский (115)

 Днепровский меткомбинат оказался под угрозой остановки из-за вывода оборотных средств в офшор

Днепровский меткомбинат, который входит в состав группы ИСД, оказался под угрозой остановки. Оборотные средства предприятия были выведены в офшор, а Хозсуд Днепропетровской области инициировал банкротство комбината.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", об этом говорится в статье "На грани: почему ДМК может остановиться" бизнес-портала uaprom.info.

"Первой ласточкой" стал иск к комбинату бизнесмена Рафика Дау (и по совместительству родственника О. Мкртчана). Как оказалось, Днепровский меткомбинат по указанию гендиректора ИСД получил средства от Р. Дау на производство продукции, которые в итоге были выведены на кипрский офшор, тем самым оставив завод без оборотных средств", - говорится в статье.

Позже стало известно о старте 31 мая процеуры банкротства ДМК, инициированной Хозяйственным судом Днепропетровской области. Формальным поводом к таким действиям стал иск малоизвестной ООО "Технобудмонтаж Групп", которой предприятие задолжало всего 2,5 млн. грн.

"Это привело к тому, что комбинат не может полноценно распоряжаться своими средствами на счетах, в том числе финансировать социальную сферу, поскольку должен направлять все деньги на погашение текущих обязательств перед кредиторами", - констатируется в материале. Одним из факторов, повлиявших на ДМК, стал конфликт акционеров ИСД, которые оспаривают в судах условия продажи акций. Этот факт парализовал принятие решений в ИСД, в результате чего корпорация лишилась руководства: срок действия доверенности исполнительного директора Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. Естественно, под удар попали активы ИСД, прежде всего, ДМК, кредиторская задолженность которого превысила 80 млрд. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3136735
 
 
 Топ комментарии
 
прикольно. родственник гендира подает в суд на предприятие этого гендира
Тарута рулит! Вот откуда бабло у косатой на выборы...
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Такое впечатление, как будто порох был в прошлом тысячелетии.
Хряк-мародер вывозил в офшоры лично и об этом молчок, а здесь поймали других. Ты поняло?
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Ну и что нам из етого? Вы предлагаете чтобы все украинцы опять скинулись на спасение завода? Да идите на***. Все вопросы к великим рехворматорам которые провалили антикоррупционные рехвормы, законы об офшорах и закон о выведении капитала.
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прикольно. родственник гендира подает в суд на предприятие этого гендира
Тарута рулит! Вот откуда бабло у косатой на выборы...
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Потрібно націоналізувати підприємство і посадити весь менеджмент з конфіскацією майна.
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как у тебя - в донецке да? ну и как результаты национализации? процветаете?
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Якщо підприємство банкрут, то власників треба міняти. Офшорщиків треба садити за розкрадання. У нас такі новини регулярно. А хто сидить? Вся система працює на розкрадання.
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При Пороху не виводили, боялися, а при Зєєєле - будьласка!
Ви зробили це разом! Зє!
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Такое впечатление, как будто порох был в прошлом тысячелетии.
Хряк-мародер вывозил в офшоры лично и об этом молчок, а здесь поймали других. Ты поняло?
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Вын НІЧОГО не вивіз у офшори. Це брехня Жителів Иорданської ДолинИ.
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вЫн дійсно нічого не вивіз у офшори, вЫн 5 років боровся з корупцією. Так шо на 5-му році відмінили закон про незаконне збагачення.
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Ну от, що і слід було довести!
Ви його пішли і закон відмінили!

Ви зробили це разом з Зє!
Поки він був закон не відміняли, між іншим.
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А при ком бабло выводили?
А ты думаешь что суд принял дело о банкротстве месяц назад?
Ой ржу не могу с ид-ов!
У порохнявых не только с логикой но и с датами плооооохо!
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Если кто-то что-то банкротит-значит это кому-то надо.
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Ну и что нам из етого? Вы предлагаете чтобы все украинцы опять скинулись на спасение завода? Да идите на***. Все вопросы к великим рехворматорам которые провалили антикоррупционные рехвормы, законы об офшорах и закон о выведении капитала.
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подожжи, сначала коломоя с приватом спасти надо
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не, Зеля сегодня не приедет, он в Борисполе... Таруте жалуйтесь....Он с Йулей порешает....
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Надеюсь государство не будет вкладывать деньги в спасение.... Пусть идут в ж... такие управленцы
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кто-то хочет купить ДМК за копейки,потому и банкротят ,шо тут не понятно
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завод не государственный, пусть олигархи между собой разбираются
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80 ярдів боргів? Його мали збанкрутувати вже давно.
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Надо проголосовать за Таруту поддержать так сказать хорошего хозяйственника
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Ну, и каким боком это частное предприятие к государству?
Нафиг плакаться - не могут обуздать свой хватательный рефлекс (крадут сами у себя), пусть уходят с рынка...
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10.02.2014 Корпорация «ИСД» полностью принадлежит россиянамЭкспертам Луганской региональной торгово-промышленной палаты стало известно, что 49,9% акций ИСД проданы группе инвесторов, которую возглавляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину. Таким образом, компания Carbofer стала единственным владельцем корпорации ИСД, поскольку в январе 2010 года этой же группой инвесторов были приобретены 50%+2 акции корпорации.

18.01.2010 Россияне скупают (ворованные. авт.) украинские метзаводы (ВЭБ, ИСД, Алчевский меткомбинат)В любом случае, покупка ИСД одобрена в России на высшем уровне. Участие в финансировании сделки принимает Внешэкономбанк России (ВЭБ). Его не стоит путать с Внешторгбанком (ВТБ). В отличие от последнего, ВЭБ не является собственно банком (в России у него нет лицензии на предоставление банковских услуг). По сути это крупнейший российский государственный инвестфонд, который вкладывает средства в важные для властей этой страны проекты. Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин. Среди недавних проектов ВЭБ в Украине - покупка Проминвестбанка.
Пост председателя наблюдательного совета ВЭБ занимает Владимир Путин.

В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие мощности - около десяти млн тонн стали). авт.

12.01.2010 Владимир Путин курировал покупку "Индустриальный союз Донбасса"Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин лично курировал сделку по покупке российским бизнесменом Александром Катуниным 50%+2 акции корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД). Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.С украинской стороны содействовать осуществлению сделки могла премьер-министр Юлия Тимошенко.

11.01.2010 СМИ: Продажу ИСД курировали Путин и ТимошенкоПосле того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.

11.01.2010 Тимошенко выступила поручителем ИСД при продаже россиянам?После того, как группа российских инвесторов во главе с бывшим акционером Evraz Александром Катуниным приобрела контрольный пакет акций украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), до конца года могут быть проданы и оставшиеся 49,99% акций ИСД.

09.01.2010 ИСД продан: Гайдук ушел, Тарута остался, пришли россияне.Покупателями являются владелец швейцарского трейдера Carbofer, являющийся экс-совладелецем Евразхолддинга (РФ), совместно с группой финансовых инвесторов при участии Внешэкономбанка (ВЭБ, РФ), сообщает Интерфакс-Украина.
Как известно, во главе наблюдательного совета ВЭБ стоит премьер-министр России Владимир Путин.

07.01.2010 ТИМОШЕНКО СДАЛА ИСД ПУТИНУ, - ЭКСПЕРТ
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДнепровский меткомбинат оказался под угрозой остановки из-за вывода оборотных средств в офшор
 
 
 
 
 
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