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 Политика Украины
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Все про:Венедиктов (27) Зеленский (2078) письмо (186) Вышинский (115)

 Российский журналист Венедиктов заявил, что передал Зеленскому письмо от матери арестованного в Украине пропагандиста Вышинского

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери российского пропагандиста, главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, содержащегося под стражей в Украине по делу о госизмене.

"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил Венедиктов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, письмо ему передала жена Вышинского, с которой у Венедиктова оказались общие знакомые.

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"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов.

Он добавил, что в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона.

Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

Отметим, что по данным СМИ, 66% акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежат Газпром-Медиа Холдинг, 34% поделены между журналистами радиостанции, из них 18% принадлежат Алексею Венедиктову.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 15 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3136734
 
 
 Топ комментарии
 
Передайте Венедиктову письмо от матери Сенцова, пусть почитает!
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а что он вообще делал в Украине? впрочем, после приезда журнашлюх канала "слапатоедия 24" удивляться нечему. "я позвоню баканову...." © вазелин шестой
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Пускай своему Ху*лу передает с**ка письма. Ху*ло сказал что переговоров о освобождении военнопленных не ведет.
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каким образом передал,лично? Тогда какого хера он вообще в Украине?
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а что он вообще делал в Украине? впрочем, после приезда журнашлюх канала "слапатоедия 24" удивляться нечему. "я позвоню баканову...." © вазелин шестой
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Передайте Венедиктову письмо от матери Сенцова, пусть почитает!
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А че только Сенцова?
Письма других матерей заложников кремля шо какие то не такие?
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Пускай своему Ху*лу передает с**ка письма. Ху*ло сказал что переговоров о освобождении военнопленных не ведет.
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Они одной крови, они поймут друг-друга.
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Проще простого...Садить первого...а там всё будет ОК!
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кремлевские агенты имеют друзей в окружении зе-барыги, и труться уже там
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Я лично знаю директора Газпром Медиа Холдинг. Так уж сложилось, мы вместе учились, в Ленинграде. И- корешили. Его зовут Адамов Олег. Сейчас- там другой, но Адамов- при делах и отмечен и отмечается наградами презика рашки. Они были в одной бригаде, у Собчака. я это вот к чему: Адамов ненавидит компаньона. То есть- Венедиктова. Кстати, тут, как мне кажется, будет уместнее- Бене-Диктов.
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А от Сенцова мамы Зеленскому не передавали? может письма пусть идут в Кремль и кремлёвский Фюрер пусть своей фунёй занимается,понатырил наших украинцев и свои подосрал к нам ,а нам рзбераться с его выгодными и невыгодными предложениями как с подворотней,игнорируя решениями международного суда
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Тебе, убогому боту, никакие разборки не грозят. Свободен, тупой ты бот.
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да отпускайте уже его, чесслово, пусть едет..., вон Савченко под следствием и баллотируется в депутаты и хочет агитировать за себя на оккупированной территории..., а это хрен чего ж, сказал бы, что тоже хочет в депутаты и его обязательно отпустили бы...
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Ватник а ты чё здесь на украинском ресурсе паришься?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский журналист Венедиктов заявил, что передал Зеленскому письмо от матери арестованного в Украине пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
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