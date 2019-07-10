 Российский журналист Венедиктов заявил, что передал Зеленскому письмо от матери арестованного в Украине пропагандиста Вышинского

"Я вчера приехал в Киев, чтобы передать письмо матери Кирилла президенту Зеленскому. Сегодня я это сделал", - сообщил Венедиктов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, письмо ему передала жена Вышинского, с которой у Венедиктова оказались общие знакомые.

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"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле (журналиста Ивана) Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - уточнил Венедиктов.

Он добавил, что в течение часа будет ждать ответ, о чем его уведомила украинская сторона.

Венедиктов отметил, что не знает содержания обращения, так как это "личное письмо".

Отметим, что по данным СМИ, 66% акций ЗАО "Эхо Москвы" принадлежат Газпром-Медиа Холдинг, 34% поделены между журналистами радиостанции, из них 18% принадлежат Алексею Венедиктову.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 15 июля.