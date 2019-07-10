 Раде осталось рассмотреть 38 поправок к Избирательному кодексу

"Завершилось утреннее заседание Верховной Рады Украины. Народные депутаты Рады VIII созыва рассмотрели 4530 поправок к проекту Избирательного кодекса из 4568-ми. Рассмотрение законопроекта продолжится завтра, 11 июля, в 10.00", - сообщается в микроблоге Рады в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему почти 4 568 поправок.

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