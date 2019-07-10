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Все про:АЭС (354) ЧАЭС (369) Чернобыль (349)

 Защитная арка над четвертым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие" новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало EUR1,5 млрд на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более EUR700 млн. НБК прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором", – сообщил он.

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Напомним, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент будет находиться в исследовательско-промышленной, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

Источник: https://censor.net.ua/n3136730
 
   
 Топ комментарии
 
и шо он делает? гавно в борисполе меряет пока что
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Судя по стилистике, Вы уже с утра на грудь приняли изрядно
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невозможно протиснуться сквозь 73% желающих
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А вы говорите, что Владимир Александрович ничего не делает
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и шо он делает? гавно в борисполе меряет пока что
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Как это ничего не делает? От, даже черту позвонить наказал своему администратору... Скоро Бога за бороду споймает - и заживем...
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Вот бы ты так ответило на выступление бухого хряка-мародера в Каменце-Подольском.
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Судя по стилистике, Вы уже с утра на грудь приняли изрядно
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А ещё Зеленский постоянно Порошенко в штаны срёт.
Сам видел. Своими глазами.
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В то время, как мародер только то и делал, что воровал из чернобыльской зоны сторйматериалы для отделки своей АП. В ней даже воздух какой-то спертый.
А Зе за месяц и Укрытие достроил и в Украинский дом почти задешево перенести АП собирается. Трудяга!
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Воровать радионуклиды - любимое занятие Порошенко, не знали?
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Это хорошо. Только теперь спокойнее надо быть......Хотя это жизнь всей Европы . планеты...................................................Порорхосрани можно гавкать.
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Пулеметов ты на всех сайтах и опять ругаешся! Тебе прошлый раз сказали иди нюхни или сосни на выбор.
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Ответственность за спокойствие планеты - это круто!
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Не говорите это ЗЕ!)))
БО ОН НОЗДРИ ПОРЬВЕТ В УГАРЕ)))
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Кому що робити в кацапів точно не будуть питати!
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Так Арку ввели еще при Порошенко, в 2016, еще послы стран приезжали на торжественное открытие.

Зе решил опять пропиариться на успехе сериала "Чернобыль".
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Какой 2016-й.
Только в 2018 её начали надвигать на старый саркофаг.
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Хто порахує? 1.5 лярда євро-це скільки процентів від річного бюджету України?. Не хілий гараж з бляхи захєрячили.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗащитная арка над четвертым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию
 
 
 
 
 
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