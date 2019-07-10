EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  9648  194
Все про:Зеленский (2078) Киев (17674) Киевская область (1692) ОГА (1470) Бно-Айриян (1)

 "Да хоть на природу", - Зеленский попросил перенести Киевскую ОГА из столицы в область

По мнению президента, "чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

Об этом Зеленский сказал новоназначенному председателю Киевской ОГА Михаилу Бно-Айрияну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Бно-Айрияна, "Киевщина - это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион, и он у всех на виду".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...", - "Они метр нагадили? Вы что издеваетесь?" - мэр Борисполя Федорчук и Зеленский обговорили очистку водоемов от фекалий. ВИДЕО

Зеленский прервал выступление председателя ОГА и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать?". Бно-Айриян ответил: "Ну да. Мы находимся в центре города (Киева), вместе с ЦИК".

На это Зеленский сказал: "Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

Как ответил БНО-Айриян: "Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем - УНИАН), но в оупен-спейс (open space - англ. открытое пространство), в очень современный".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

На это президент отреагировал: "Да хоть на природу".

Бно-Айриян сказал в ответ: "Хорошо, спасибо".

Источник: https://censor.net.ua/n3136728
 
   
 Топ комментарии
 
похоже зеля епанулся
перенюхал что-ли...
 показать весь комментарий
 
так... А деньги военного парада следующего года потратим на перенос ОГА
какая это по счёту реформа?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
***..Удивительное рядом.Я думал Вы прикалываетесь.Вбил в Гугл "наркоман"-поиск изображений и прозрел.))
Как в бородатом анекдоте:"Вчера на ночь читал пейджер.Много думал."))
 показать весь комментарий
 
 
На парад грошейц нема, а на безглузді переміщення установ - скільки завгодно!
Популіст сраний...
Зєбобіки, ви обрали Мадуро-2! Попереду у нас Венесуела -2.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А де твоя 🐷ПОПа, дівчинко??!
🤔
 показать весь комментарий
 
не все так, це передвиборчий пiар вiд зе - пiпл в екстазi, шо й було потрiбно. а далi буде...
 показать весь комментарий
 
 
Ось так воно і буде далі, ні Зе ні їого команда не розуміє, що з цією країною треба робити.
 показать весь комментарий
 
От честно, я щас ментов вызову, наркоманы чертовы!
 показать весь комментарий
 
 
Україну збираються запросити на саміт СНД ,Зеленский подумал про себя задолбали этими саметами,парадами когда экономику подымать,когда коррупцию возгл...ой не так.когда коррупцию возгушить? "Да хоть на природу", - Зеленский попросил перенести Киевскую ОГА из столицы в область - Цензор.НЕТ 1395
 показать весь комментарий
 
 
Правильно сначала в отсталый район и пусть возрождают а далее по графику пока не возродят все регионы в области медицину дороги и так по всей Украине.Привыкли комуняцкими методами сидеть в областном центре князьками...
 показать весь комментарий
 
 
З одного боку слушно, з іншого добавиться клопоту людям добиратись.
 показать весь комментарий
 
 
Яким людям??? Це ж чинуші.Їхні мерси довезуть навіть в Карпати на Говерлу. "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 4936
 показать весь комментарий
 
в зону отчуждения. на крышу саркофага.

перенести ОП скорее очень надо
без связи, без инета, кортежей тоже без
пусть зекоманда воет там что хочет до небес
 показать весь комментарий
 
 
Когда през нарик, то можно его высеры про дерьмо целый день по предложению печатать-больше нечего
 показать весь комментарий
 
 
а якщо бухарік, як попердній? шо маємо, те маємо
 показать весь комментарий
 
 
Оккупация донбасса началась с захватов ОГА...
 показать весь комментарий
 
 
Так может их в бункеры запихнуть и место засекретить?...)
 показать весь комментарий
 
 
Гешефт накльовується на рівному місці. На місці облода можна вклепати пару висоток спокійно.
 показать весь комментарий
 
 
переезд- движуха на пару лет. а когда быдло будет стонать, есть отмазка-мужики, ну мужики, ну чувихи, мы еще переезжаем, нам некогда. все потом....
 показать весь комментарий
 
 
Перенесут-перенесут...
А потом десятки чиновников будут по сто раз в день мотаться сотни километров между ОГА, министерствами, Радами, комиссиями, офисами, АП, .......
Ну просто АФИГЕННАЯ "экономия" и "оптимизация" работы будет!

 показать весь комментарий
 
 
Так же КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ЧИНОВНИКИ ОСТАЛЬНЫХ 26 ОГА????? 😂
 показать весь комментарий
 
 
А чем киевская область лучше, скажем, винницкой или тернопольской? Разгрузить Киев от армии чиновников весьма разумна, тем более она уже предлагалась. Это бы способствовало и развитию самой области.
 показать весь комментарий
 
 
Здесь главное обоср ать зеленого, разум не преветсвтуется
 показать весь комментарий
 
Когда нет команды, опыта, результата то необходимо делать хоть что-нибудь.
 показать весь комментарий
 
 
))))))))))))))))) ну да .. главное участвовать.... в охоте... ходил на медведя теперь хожу на утку... которую медсестра приносит...
 показать весь комментарий
 
 
Особенно запомнилась своей настойчивоюстью и целеустремленностью команда проффессионалов Януковича. "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 8468
 показать весь комментарий
 
 
От цікаво а куди б перенести відділення гінекологіі з 1 лікарні шоб панимать патребності !?)
 показать весь комментарий
 
Да йолки палки... Потрібно не ліжка переставляти, а б@#&й міняти
 показать весь комментарий
 
 
Ну так бандершу сменили, сейчас начнут "а б@#&й міняти".
 показать весь комментарий
 
осталось еще Майдан Незалежности перенести куда-то в область, и заживем..
 показать весь комментарий
 
 
рехворма управления: как все просто
перенес, и с год можно переезжать
 показать весь комментарий
 
 
Чекаємо після виборів переносу верховної ради, кудись у Чорнобиль за кілька мільярдів.
 показать весь комментарий
 
 
Ми прост не доросли до його смикалки "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 9081

"Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 9692
 показать весь комментарий
 
 
Смикалка - від слова смикатись. Іншими словами "Ефект Добкіна".
 показать весь комментарий
 
 
Та я поняла, шо это за смыкалка. Я в курсе дела про всякие подвохи и "смЫкалки" от Welt .
 показать весь комментарий
 
 
А також смикалку можна розуміти як "шкіряний медіатор" для гри на роялі...

"Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 8542
 показать весь комментарий
 
 
Смикалка... Анекдот згадав.
Я виріс у такій бідній сім'ї, що якби не народився хлопчиком, то мені не було б чим гратись))
 показать весь комментарий
 
 
А якби батьки застукали за "грою" - то мем Іграшки, прибиті до підлоги набув би нового садистського змісту "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область - Цензор.НЕТ 3357
 показать весь комментарий
 
ну так пусть и организует на своем участке и АП, и ВР, и КМДА - сейчас тепло, посидят у него на газоне, а похолодает и если места в доме не хватит, пусть тогда за свои оффшорные и построит новый домишко. СлабО?
 показать весь комментарий
 
 
Ндааа, эта новая метла из конопли нам такого наметет, что мы все скоро по утрам будем кровью умываться вместо водички.
 показать весь комментарий
 
 
От відчувається управлєнчіскій талант! От вміє підмітити главне!
Другий би про роботу нудив і тошнив. А цей - сразу в корєнь!..
 показать весь комментарий
 
 
"...Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? - осведомился Лавр Федотович, слегка окрепшим голосом. - Товарищ Фарфуркис, устраните»..." (С)
 показать весь комментарий
 
 
Отличное решение . всяких говнометов по- дальше из Киева .Зеля повторяет Михо . что есть правильно .
 показать весь комментарий
 
 
Дуже вірно Зеленський говорить. Надзвичайно вірно. Молодець. Тільки чи то щось змінить?
 показать весь комментарий
 
 
Треба робити. а зм1нить чи н1 ,то вже побачимо .Маю над1ю .що п1сля нього н1хто не поверне держуправи до Ки1ва.
 показать весь комментарий
 
як батл на лізі смєха: хто 3,14здане смішніше....
 показать весь комментарий
 
 
ЖЖЕТ!!!!!! Прикольный!!!! Уважуха пан Президент!!
 показать весь комментарий
 
 
Представители украинских политических партий в Верховной раде считают маловероятной возможность переноса столицы из Киева в другой город. Ранее парламентарий Вадим Рабинович сообщил, что такую идею высказали представители Владимира Зеленского.
 показать весь комментарий
 
1. "Бно-Айрян" - я так понимаю, этнических украинцев Зе к себе не берет принципиально?
2. Точно так же можно сказать "Чтобы понимать проблемы Украины, офис президента Украины должен находиться в Украине" - вот пусть Зе свой офис перенесет в Шостку к примеру.
 показать весь комментарий
 
 
он же хочет в места где не совсем удобно протесты устраивать ... европейскую площадь легко примеру будет разогнать ... много открытой територии
 показать весь комментарий
 
 
....зЕлений, скільки тИ в день приймаєш наркоти, що несеш таку ахінею??? пАцан ти вже задовбав, залиш своє місце, і не ганьби Україну!!! тИ хвора людина, не вже не розумієш???!!!
 показать весь комментарий
 
 
як батл на лігє: хто 3,14здане смішніше...
 показать весь комментарий
 
 
Зеля обещал,что украинцы плакать не будут.От все и ржут,пока.....
Не дай бог,чтоб после этого смеха мы кровью не харкали.
 показать весь комментарий
 
 
Маниловщина.
О жителях области кто-то подумал?
Например перенесли в Белую Церковь - жителю Бородянского р-на будет так "удобно" на перекладных добираться...
 показать весь комментарий
 
 
Так вот для етого и переносят шоб условный омелян или носалик оторвал жо пу от кресла и проехался на поезде во львов или одессу и задумался почему самолета туда нет или кондера в поезде.
 показать весь комментарий
 
Фейспалм. Чтобы понять ********, нужно думать, как *******.
 показать весь комментарий
 
 
Или быть оным...как те 73 процента что за него проголосовали....
 показать весь комментарий
 
 
Пробував, не виходить!!! Може треба щось понюхати??? Але в житті нічого крім спиртного не вживав!!!
 показать весь комментарий
 
 
А в какой части области?? ОГА одна..а область большая...и как тогда понимать другие части области в которых не будет ОГА...??

Зебобик еще более придурковат чем казался ранее....
 показать весь комментарий
 
 
Как сказал Арестович, "махровый рагульный *******". В точку.
 показать весь комментарий
 
 
В случае любой проблемы, - перезжай в опен-спейс, кушай шаурму и делай селфи.

Зе.лепут порвал факинг индустрию..
 показать весь комментарий
 
 
Дров Зєля вже наламав. Хоч би отой орган що на роялі грає, здуру не зламав. Бо однокамерників нічим буде розважати.
 показать весь комментарий
 
Давно пора. Зеленый красава, дави совок!!!!
Пысы вот нахрена управление портов украины располагаться в киеве? А министерство угольной промышленности? Чую шо такими темпами через 5 лет уговаривать будем зелю еще остаться
 показать весь комментарий
 
 
Зе, займись войной.

У тебя маниакальное желание переехать и перевезти кого-то.
Делать нечего??? Денег в казне много???

Достал уже в популизмом своим.
 показать весь комментарий
 
Война то к пете с свинарчуками. Им бы войну лет на сто
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Да хоть на природу", - Зеленский попросил перенести Киевскую ОГА из столицы в область
 
 
 
 
 
 вверх