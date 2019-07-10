 "Да хоть на природу", - Зеленский попросил перенести Киевскую ОГА из столицы в область

Об этом Зеленский сказал новоназначенному председателю Киевской ОГА Михаилу Бно-Айрияну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Бно-Айрияна, "Киевщина - это один из самых ключевых регионов Украины, она уникальна тем, что это столичный регион, и он у всех на виду".
Зеленский прервал выступление председателя ОГА и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать?". Бно-Айриян ответил: "Ну да. Мы находимся в центре города (Киева), вместе с ЦИК".
На это Зеленский сказал: "Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".
Как ответил БНО-Айриян: "Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем - УНИАН), но в оупен-спейс (open space - англ. открытое пространство), в очень современный".
На это президент отреагировал: "Да хоть на природу".
Бно-Айриян сказал в ответ: "Хорошо, спасибо".
Как в бородатом анекдоте:"Вчера на ночь читал пейджер.Много думал."))
Популіст сраний...
Зєбобіки, ви обрали Мадуро-2! Попереду у нас Венесуела -2.
🤔
перенести ОП скорее очень надо
без связи, без инета, кортежей тоже без
пусть зекоманда воет там что хочет до небес
А потом десятки чиновников будут по сто раз в день мотаться сотни километров между ОГА, министерствами, Радами, комиссиями, офисами, АП, .......
Ну просто АФИГЕННАЯ "экономия" и "оптимизация" работы будет!
перенес, и с год можно переезжать
Я виріс у такій бідній сім'ї, що якби не народився хлопчиком, то мені не було б чим гратись))
Другий би про роботу нудив і тошнив. А цей - сразу в корєнь!..
2. Точно так же можно сказать "Чтобы понимать проблемы Украины, офис президента Украины должен находиться в Украине" - вот пусть Зе свой офис перенесет в Шостку к примеру.
Не дай бог,чтоб после этого смеха мы кровью не харкали.
О жителях области кто-то подумал?
Например перенесли в Белую Церковь - жителю Бородянского р-на будет так "удобно" на перекладных добираться...
Зебобик еще более придурковат чем казался ранее....
Зе.лепут порвал факинг индустрию..
Пысы вот нахрена управление портов украины располагаться в киеве? А министерство угольной промышленности? Чую шо такими темпами через 5 лет уговаривать будем зелю еще остаться
У тебя маниакальное желание переехать и перевезти кого-то.
Делать нечего??? Денег в казне много???
Достал уже в популизмом своим.