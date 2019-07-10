 СБУ задержала бывшего пограничника, продававшего информацию о выезде граждан за границу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ДПС наладил противоправный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом, в частности относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и тому подобное", - сказано в сообщении.

Нарушитель задержан. Ему предъявили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины ("Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом").

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Ему грозит штраф в сумме от 8500 до 17 000 гривен либо заключение сроком до 2 лет, а если выяснится, что злоумышленник действовал не в одиночку - заключение сроком от 2 до 5 лет.