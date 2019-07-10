 СБУ задержала бывшего пограничника, продававшего информацию о выезде граждан за границу

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ДПС наладил противоправный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом, в частности относительно въезда-выезда граждан за границу, наличии запрета въезда в Украину для иностранцев и тому подобное", - сказано в сообщении.
Нарушитель задержан. Ему предъявили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины ("Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом").
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Ему грозит штраф в сумме от 8500 до 17 000 гривен либо заключение сроком до 2 лет, а если выяснится, что злоумышленник действовал не в одиночку - заключение сроком от 2 до 5 лет.
- Совершенно полный, - скромно ответил архивариус, - я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне, на старости лет, может пригодиться... Живем мы, знаете, как на вулкане... Все может произойти... Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет... А мне много не нужно - по десяточке за ордерок подадут - и на том спасибо... А то иди, попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!..
Український закон - самий гуманний закон у світі )))
Думаю у США він би загримів на два пожиттєвих... Чудеса )
Да потому, что он засветил информацию, что кум жены Виктора Медведчука Андрей Холодов, баллотирующийся в ВР по списку партии "Слуга народа", последние пять лет не жил постоянно в Украине