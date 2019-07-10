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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (707) абитуриент (95) Гриневич (394)

 90% абитуриентов открыли электронные кабинеты и более 10 тыс. подали заявления в университеты, - Гриневич

Почти 90% абитуриентов открыли электронные кабинеты для подачи заявлений на поступление в высшие учебные заведения.

Об этом рассказала журналистам после заседания правительства министр образования Лилия Гриневич, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня, в первый день подачи заявлений на поступление, это сделали более 10 000 абитуриентов.

"Сегодня все подают уже свои документы. Но у нас было время специально отведенное с 1 июля для открытия электронных кабинетов. Практически до этого момента почти 90% ожидаемых поступающих уже открыли свои электронные кабинеты. И за эти несколько часов мы уже имеем более 10800 заявлений от абитуриентов, которые уже прислали документы", - рассказала Гриневич.

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Министр образования призвала поступающих перед подачей заявления внимательно проверять, какие документы они загрузили в электронный кабинет.

"Я бы хотела привлечь внимание всех абитуриентов, что они должны очень внимательно проверить, что они присылают. Потому что потом уже, когда ты прислал первое заявление, изменения делать нельзя. У нас все разъяснения на сайте и видеоразъяснения. Лучше убедиться, что вы посылаете, проверить все файлы, которые вы присоединили. Потому что в прошлом году мы находили даже рецепты на торты и фото домашних любимцев", - отметила Гриневич.

Источник: https://censor.net.ua/n3136725
 
 
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Гриневич иди в дупу......сколько ты и твои сотоварищи сделали гадостей для Украины!
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Гы, померещилось - 90% абитуриентов открыли электронные ... сигареты ... )))
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при чем поступив, через то є-кабинет распечатьіваются все доки по зданьім предметам, продление студенческих и всякое другое бюрократическое.
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І нехай скажуть спасибі лохам які створили його.
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в европейских вузах та самая е-регистрация. куда бежать?
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90% - проценты от чего? Человек становится абитуриентом после регистрации кабинета в Базе и подаче первого заявления. Количество выпускников школ в 2019-м? Но не все подадутся поступать в ВУЗы, а (сч другой стороны) будут поступать и выпускники прошлых лет.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины90% абитуриентов открыли электронные кабинеты и более 10 тыс. подали заявления в университеты, - Гриневич
 
 
 
 
 
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