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Все про:Минобороны (5810) обстрел (8014) Праута (16)

 Террористы трижды накрыли минометным огнем позиции ВСУ возле Крымского. С начала суток - 8 вражеских обстрелов, - Минобороны

По состоянию на 12 часов сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска осуществили 8 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спивер ведомства полковник Максим Праута.

На луганском направлении в утренние часы противник трижды из миномета калибра 82 мм открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Артиллерийские системы 122-го калибра оккупанты применили возле Новотошковского, а минометы 120- и 82-мм калибра неподалеку от н.п. Причепиловка.

На донецком направлении 5 мин калибра 120 мм разорвались на позициях украинских войск, оборудованных у Марьинки.

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Кроме того, 10 и 5 мин 82-мм калибра враг выпустил по защитникам Каменки и Новотроицкого.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинскихвойск уточняются", - сообщил Праута.

Также он отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3136722
 
 
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А где Кучма с Мертвечуком? Почему не любуются безальтернативным мирным планом?
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Потрібно відійти ще далі щоб не діставали.
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
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Смерть масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих маскавітов без болю та жалю!!!!
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ПРОПАГАНДОСЫ СТАРАЮТСЯ........... ВЫ МРАЗИ А НЕ ЖУРНАЛИСТЫ!!!!!!!!! РАЗВЯЗАЛИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ И НЕ ХОТИТЕ ЧТОБ ОНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!!!!!!!!! С РУССКИМИ НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!! И ДОНБАСС ВАМ НЕ ПРОСТИТ ЗА БАНДЕРОВСКУЮ ИДЕОЛОГИю КОТОРАЯ СПРОВОЦИРОВАЛА УБИЙСТВА МИРНЫХ ЛЮДЕЙ НА УКРАИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ!!! ПОРОХОБОТЫ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы трижды накрыли минометным огнем позиции ВСУ возле Крымского. С начала суток - 8 вражеских обстрелов, - Минобороны
 
 
 
 
 
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