 Террористы трижды накрыли минометным огнем позиции ВСУ возле Крымского. С начала суток - 8 вражеских обстрелов, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спивер ведомства полковник Максим Праута.

На луганском направлении в утренние часы противник трижды из миномета калибра 82 мм открывал огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Артиллерийские системы 122-го калибра оккупанты применили возле Новотошковского, а минометы 120- и 82-мм калибра неподалеку от н.п. Причепиловка.

На донецком направлении 5 мин калибра 120 мм разорвались на позициях украинских войск, оборудованных у Марьинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, уничтожены трое террористов. За сутки - 27 обстрелов, - ОС

Кроме того, 10 и 5 мин 82-мм калибра враг выпустил по защитникам Каменки и Новотроицкого.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны украинскихвойск уточняются", - сообщил Праута.

Также он отметил, что ситуация на линии соприкосновения находится под надежным контролем подразделений Объединенных сил.