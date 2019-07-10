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 12-летний школьник на Тернопольщине повесился из-за разбитого смартфона, - Нацполиция

Шестиклассник из Тернопольского района покончил с собой после того, как мать и отчим отчитали его из-за второго разбитого подряд смартфона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольщины.

"Тело своего двенадцатилетнего пасынка в летней кухне 9 июля обнаружил мужчина 1972 года рождения. Мальчик повесился, привязав веревку к гвоздю в стене. Рядом стоял стул", - сказано в сообщении полицейских.

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной. Об этом пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал изданию "Факты".

"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы", - сказал он.

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Следователи разрабатывают версию о том, что школьник решил уйти из жизни после беседы с родителями.

"Дело в том, что за короткое время мальчик случайно разбил уже вторую дорогую мобилку. Видимо, то, что его отругали, он принял близко к сердцу", - предположил Крета.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 115 ч. 1 с пометкой "самоубийство".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136719
 
 
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дебилизм. не надо покупать детям в таком возрасте дорогую мобилку
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12-летний школьник повесился из-за разбитого смартфона - Цензор.НЕТ 7188

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной.
"Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом.Источник: https://censor.net.ua/n3136719
Да уж, просто образцовая благополучная "семья"..
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Тепер стає зрозумілим, що насправді означає гасло "Країна в смартфоні".
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Ну так правду говроят вся жизнь в смартфоне
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Нафига покупать ребенку в таком возрасте дорогой смартфон, если велика вероятность того, что он его или разобьёт, или потеряет? А потом ещё и ругать за это? И, видимо, неслабо ругать...
Жаль пацаненка, очень жаль..... Горе несчастной матери....(((
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******* родаки, наверное, всю жизнь ему докоряли, что на него много денег идёт.
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При покупці 2го смартфона треба було купувати чохол і захист для нього, або кнопочну звори лав типу «1100» нокіа.
Через сраний смртфон...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия12-летний школьник на Тернопольщине повесился из-за разбитого смартфона, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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