 Жительницу Луганской области будут судить за проведение "референдума" в поддержку "ЛНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Открыто уголовное производство в отношении жительницы Станично-Луганского района, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

По данным следствия, в мае 2014 года гражданка Украины совместно с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, предоставила добровольное согласие на участие в "референдуме" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района.

"Согласно отведенной ей роли "члена избирательной комиссии" в указанном "референдуме" обвиняемая осуществляла учет избирателей, выдавала "бюллетени" для голосования, принимала участие в подсчете голосов", - отметили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась, а также активно способствовала раскрытию преступления и разобличению других соучастников. Поэтому между ней и прокурором было заключено соглашение о признании вины.

В настоящее время обвинительный акт договора о признании виновности направлен в Беловодский районный суд Луганской области.

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