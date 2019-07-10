 На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич

Об этом в комментарии журналистам рассказала министр образования Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ.
"На это повышение нам нужно 19,5 млрд гривен. Это, конечно, большая сумма. Но это повышение тоже очень нужно. Я сегодня демонстрировала на правительстве заработные платы, например, в дошкольном образовании - заработные платы воспитателей. Знаете, мы открываем новые группы, мы сокращаем очередь, создали за эти годы 72 тысячи мест. За счет этого сократилась очередь: было почти 96 тысяч - сейчас 33 тысячи в очереди. Но там некому работать. Потому что на такую низкую заработную плату люди не идут работать. И вот проблема. Поэтому повышение этих заработных плат является критически важным. Но важно, что мы не столько их повышаем, а меняем саму систему оплаты труда", - рассказала Гриневич.
Она отметила, что часть средств возьмут из государственного бюджета (более 15 млрд грн) и остальные - из местных бюджетов.
"Потому что, например, оплата труда воспитателей дошкольных учреждений осуществляется из местных бюджетов", - пояснила министр.
https://www.youtube.com/watch?v=KJOGTTBdd50
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;
- дороги - 55 миллиардов гривен;
- субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению - 20 миллиардов гривен.
Звідкіля ти свої цифри взяв?
Якісна освіта
Денег нет, тетрадей много.
------------
Нічого подібного ні Зеленський , а ні члени його команди про зарплату вчителям в 4 000 $ не говорили . Зеленський пртнласив до себе людей які знаються на освіті . На цю зустріч прийшов і таки1 собі Чубатенко , як виявилося позаштатний радник мцністра освіти Лілії Гриневич , от цей радник міністра це і зморозив . І він сказав що не одразу це можливо , а тільки в 2024 році . Але порохоботи це розігнали як саме обіцянку Зеленського , що є неправдою .
подзвоніть баканову за цього чорта.
А сколько там предлагают платить после повышения? Я так и не понял...