 На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич

Об этом в комментарии журналистам рассказала министр образования Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ.

"На это повышение нам нужно 19,5 млрд гривен. Это, конечно, большая сумма. Но это повышение тоже очень нужно. Я сегодня демонстрировала на правительстве заработные платы, например, в дошкольном образовании - заработные платы воспитателей. Знаете, мы открываем новые группы, мы сокращаем очередь, создали за эти годы 72 тысячи мест. За счет этого сократилась очередь: было почти 96 тысяч - сейчас 33 тысячи в очереди. Но там некому работать. Потому что на такую ​​низкую заработную плату люди не идут работать. И вот проблема. Поэтому повышение этих заработных плат является критически важным. Но важно, что мы не столько их повышаем, а меняем саму систему оплаты труда", - рассказала Гриневич.

Она отметила, что часть средств возьмут из государственного бюджета (более 15 млрд грн) и остальные - из местных бюджетов.

"Потому что, например, оплата труда воспитателей дошкольных учреждений осуществляется из местных бюджетов", - пояснила министр.

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