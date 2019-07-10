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 Политика Украины, Общество
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Все про:детсад (181) зарплата (1877) учитель (289) Гриневич (391)

 На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич

Для новой системы оплаты труда работников образования, которая предусматривает повышение минимального должностного оклада до 4 прожиточных минимумов, нужно 19,5 млрд гривен в год.

Об этом в комментарии журналистам рассказала министр образования Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ.

"На это повышение нам нужно 19,5 млрд гривен. Это, конечно, большая сумма. Но это повышение тоже очень нужно. Я сегодня демонстрировала на правительстве заработные платы, например, в дошкольном образовании - заработные платы воспитателей. Знаете, мы открываем новые группы, мы сокращаем очередь, создали за эти годы 72 тысячи мест. За счет этого сократилась очередь: было почти 96 тысяч - сейчас 33 тысячи в очереди. Но там некому работать. Потому что на такую ​​низкую заработную плату люди не идут работать. И вот проблема. Поэтому повышение этих заработных плат является критически важным. Но важно, что мы не столько их повышаем, а меняем саму систему оплаты труда", - рассказала Гриневич.

Она отметила, что часть средств возьмут из государственного бюджета (более 15 млрд грн) и остальные - из местных бюджетов.

"Потому что, например, оплата труда воспитателей дошкольных учреждений осуществляется из местных бюджетов", - пояснила министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136716
 
 
 Топ комментарии
 
А педагоги не желают по иному распределить существующий бюджет между собой? Например, уничтожить всякое там гор/райОНО и закрыть продажные ВУЗы.
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Витрати на освіту захмарно високі, більше 217 млрд грн в бюджеті 2019 року!!!! Це більш ніж два військових бюджети міноборони! Куди ще збільшувати? Потрібно скорочувати витрати на інші статті, щоб додати зарплату педагогам! Потрібно скоротити безкоштовну освіту до 8 класів, далі мають навчатись тільки за гроші, держава буде фінансувати подальше навчання тільки найкращих учнів та дітей ветеранів бойових дій! Освіта не має бути безкоштовною! Вища освіта має бути безкоштовною тільки для найкращих випускників коледжів та шкіл і тільки обмежена кількість фахівців!
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217 млрд грн це за 2018 рік, на 2019 рік на фінансування освіти передбачено 247,2 млрд грн, це 2,5 військових бюджети міноборони! Може освітянам вистачить цих грошей?
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Ти психічно хворий, маєш це знати, і намагатись контролювати себе.
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Може так виявитись що я один з небагатьох адекватних громадян.
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та че там, наверняка один единственный На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8199
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наибольшие расходы из госбюджета-2019 следующие:
- на безопасность и оборону - всего на 212 миллиардов гривен;
- на здравоохранение - 95,7 миллиарда гривен;
- на образование - 127 миллиардов гривен;
- на пенсии - 167,5 миллиарда гривен;
- дороги - 55 миллиардов гривен;
- субсидии за жилищно-коммунальные услуги населению - 20 миллиардов гривен.

Звідкіля ти свої цифри взяв?
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Потрібно дивитись зведений бюджет, всі витрати на освіту не тільки з центрального бюджету а й з регіональних бюджетів! А зведений бюджет показує цифру 247 млрд грн витрат на освіту!
Якісна освіта
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Навіть якщо й так. Освіта та медицина це розум та здоровʼя нації. Тому шанс потрібно дати кожному.
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Ти тільки що подумав заднім місцем! Згідно твоєї "логіки" "ненайкращі" діти в майбутньому та їхні батьки автоматично повинні припинити сплачувати будь-які податки. Як думаєш, оті "найкращі" зможуть прогодувати всю свору держслужбовців?
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Сплачені податки мають йти не на фінансування бездарів які половину життя протирають штани в школах та університетах, бо їх по-знайомству пристроїли на бюджет! Сплачені податки мають йти на армію, безпеку, оборону, на медицину, на соціальні програми допомоги безробітним, безпритульним, хворим, на забезпечення державних сервісів! А балбеси хай прожигають батьківські гроші в школі, тоді в них буде інше ставлення до освіти! Не маєш бажання вчитись - йди працюй і сплачуй податки!
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Тки так. Даремно я фінансував своїми податками такого бездару як На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич - Цензор.НЕТ 8009 Igor L.
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Спершу Конституцію почитай. Чи твоя небезкоштовна освіта цього не дозволяє?
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Конституція гарантує рівність всіх перед законом, отже для всіх і потрібно відмінити безкоштовну освіту після 8 класу. Далі безкоштовно будуть навчатись тільки переможці олімпіад та конкурсів та діти ветеранів АТО.
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Не розумію, мабуть сьогодні в дурдомі день відкритих дверей. І доречі, діти ветеранів АТО чим рівніші за інших здібних дітей які не є переможцями олімпід та конкурсів?
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А педагоги не желают по иному распределить существующий бюджет между собой? Например, уничтожить всякое там гор/райОНО и закрыть продажные ВУЗы.
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так они ж сказали .. на на зп нехватает 19 с хвостиком лярдов ... там депетатская уже посчитана
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Полюбила педагога,
Денег нет, тетрадей много.
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И будет по 4000$ как в кокаиновой фантазии?
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Це твоя гнійна маячня. Коментар з Інтернету:
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Нічого подібного ні Зеленський , а ні члени його команди про зарплату вчителям в 4 000 $ не говорили . Зеленський пртнласив до себе людей які знаються на освіті . На цю зустріч прийшов і таки1 собі Чубатенко , як виявилося позаштатний радник мцністра освіти Лілії Гриневич , от цей радник міністра це і зморозив . І він сказав що не одразу це можливо , а тільки в 2024 році . Але порохоботи це розігнали як саме обіцянку Зеленського , що є неправдою .
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а у поцьки шо, нема?
подзвоніть баканову за цього чорта.
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это уже много раз проходили, одной рукой дают, другой отнимают, думаю, что инфляция сожрет все то повышение.
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І???? Освіта найголовніше!!! Для всяких топкорупцвонепів, депутан і їх прихвоснів мєнтяр, та суддівських хвойд гроші находять на в десятки більші зарплати...
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На таможні 4 млрд долларів зникає по карманах,так шо якщо всіх потрусити та в інших галузях лад навести,то МВФ проситиме гроші
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це приблизно підняття на 4000................грн. Де обіцяні 4000 доларів сша?
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Я бывший учитель истории. Я бы пошел работать в школу учителем за 25 000 грн. (учитывая полную бесправность учителей в наших школах, когда любой школьник может тебя открыто послать нах** и ты ничего ему не можешь сделать. Вызвать родителей? Не смешите...)
А сколько там предлагают платить после повышения? Я так и не понял...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич
 
 
 
 
 
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