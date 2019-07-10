 В ЕС призвали Раду принять законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ
"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщает представительство.
"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.
Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.
Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.
🤑
https://www.politforums.net/slavaukraine/1562746426.html
И не учитываеться больше ничего.
Т.е взятка в 100гр депутата сельсовета бкдет рассматриваться,а коррупция в сотни миллионов из СБУ/ГПУ или ВП нет.
Может оставить закон подписанный Порошенко,и согласованный со всеми? МВФ,ЕС,ФБР? Который разраничивает ранг и еще несколько моментов? У меня впечатление,что этим законом хотят поставить фильтр ВАСУ,учитывая скандалы в НАБУ.
Это только конкретно по этому случаю. А они практически все "косяки",или "отличная работа!"- это зависит с какой точки зрения смотреть.
"Место сидения определяет точку зрения"- аксиома.
Про "медпрепараты" Пеце рассказывай. Те, которые выводят из запоя.
Реальная картина того, кто с кем "согласен"- в рейтингах.
Шо, не??!
😂
"точка ответственности для новопреставленного гаранта" наступает СРАЗУ после инаогурации.
Кроме нeсовершеноооетия. Но зе-хидранту уже 40+ или меньше 14?
Психических заболеваний. Вы считаете Зеленского психически больным?
😁
😁
И какая судьба закона об импичменте президента? Сроки прошли,а ни подписи ни вето НЕТ! И шо теперь делать?!
Поклонники Зе - это секта. Вы когда-нибудь пробовали дискутировать с религиозными фанатиками ?
Но со сторонниками ЗЕ - пробовал и со многими вполне успешно.
добавляют...Обкуренныя они какието..
🤔
Кандихтер-самоє ОНО, не?
😁
Шото там, в зобу, спьордло,не??
🤔
Хотя ля тех,у кого столица Канады - Торонто... Панамский канал разделяет Кипр.
ВАСУ не будет судить депутата сельсовета,но будет ВРУ откуда бы не пришли материалы.
А этот новый занесли по двум причинам.
1. Отсрочить запуск ВАСУ.
2.Не получение кредита МВФ до нового согласвания.
как бы он не назывался и не формировался - безбожники его извратят и умножат на ноль
або не підпише.