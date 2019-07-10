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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) Евросоюз (12528) Антикоррупционный суд (446)

 В ЕС призвали Раду принять законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины

В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять проект закона №10426 о полномочиях Высшего антикоррупционного суда, чтобы устранить проблему перезагрузки судей и позволить суду сосредоточиться на делах о топ-коррупции.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ

"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщает представительство.

"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.

Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

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В ЕС призвали Раду принять законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136712
 
   
 Топ комментарии
 
Счас 🐷ботики хрюкотати до посиніння будуть...
🤑
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Пагубий не успеет.Извилины не сгибаются.Это ж ему надо сменить направление мыслей.
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шобла воров соевых под страхом смерти и то не проголосует за этот закон ибо они все сразу будут там подозреваемые...
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Счас 🐷ботики хрюкотати до посиніння будуть...
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Для єффективной борьбі с коррупцией нужен не только суд, но и віделить ... 2 кладбища.
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Ну таки ЕС очень одобрил и реформу судов которую Порох провёл . а вы не довольны теперь . что изменилось сейчас чё пищите от ещё одной просьбы ЕС
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Пагубий не успеет.Извилины не сгибаются.Это ж ему надо сменить направление мыслей.
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Нехай главзебіл підпише закон про імпічмент, всі терміни пройшли!
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Новая Рада и примет. Зачем нынешняя должна брать на себя косяки клована ?
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можна услышать про косяки клована. в чем они заключаються. спасибо .
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Дык знаешь сколько в офисе президента косяков? ... дверные, оконные ... )))
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Пройдите по этой ссылке (там в том числе перечислено массированное нарушение законов Украины, включая Конституцию)

https://www.politforums.net/slavaukraine/1562746426.html
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Любов до клоуна сліпа, глуха і навіженна. В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины - Цензор.НЕТ 3492
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Увы; и опять будут гибнуть патриоты, изгоняя с Банковой очередную нечисть.
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я хочу от вас услышать ответ о косяках клована о Высшем антикоррупционном суде Украины.
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После всего что он успел натворить за месяц своего правления, ни один уважающий себя человек не возьмётся беспристрастно оценивать его действия. Если он подал этот законопроект, значит его готовили его советники, профессиональный уровень которых не то что нулевой, а просто отрицательный (с учётом вышеуказанного списка нарушений действующего законодательства). Полагаю что нынешняя Верховная Рада не имеет права портить свою репутацию рассмотрением законопроектов, поданных данной Администрацией.
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Твой уровень еще ниже - он отрицательный. Ты даже читать не умеешь. Для таких тупых *********** специально написано - В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины. Повторяю - в ЕС. Т.е. ЕС согласна с этим законопроектом и его уровень их устраивает. Или тогда надо признать, что и у ЕС уровень нулевой и только у *********** он заоблачный?
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Ты давно удалён из списка собеседников; не парься.
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если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП. Источник: https://censor.net.ua/n3136712
И не учитываеться больше ничего.
Т.е взятка в 100гр депутата сельсовета бкдет рассматриваться,а коррупция в сотни миллионов из СБУ/ГПУ или ВП нет.
Может оставить закон подписанный Порошенко,и согласованный со всеми? МВФ,ЕС,ФБР? Который разраничивает ранг и еще несколько моментов? У меня впечатление,что этим законом хотят поставить фильтр ВАСУ,учитывая скандалы в НАБУ.
Это только конкретно по этому случаю. А они практически все "косяки",или "отличная работа!"- это зависит с какой точки зрения смотреть.
"Место сидения определяет точку зрения"- аксиома.
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Порохоботики, вы за ЕС вот и голосуйте, а как иначе?
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Раз в ЄСтак переживають за наше законодавство ц боротьбу з корупцією, то чому ці достойні мужі з таким же апломбом не закликали Зєлєнского підписати прийнятий Радою закон про ТСК ( закон про імпічмент).
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вот вмести с законом про "недоторканість" в новой раде проголосуют. и вот тогда уже половина кобла будет сидеть а вторая тікать за бугор.
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Шановна, боюся вас розчарувати, але кіно у телевізорі. Це - життя. І тут навіть найблагороднвші фантазії залишаються лише фантазіями. А новий склад Ради за закон про імпічмент авторства Богдана може і не голосувати, бо за цим законом домогтися імпічменту так само важко, як руками зупинити електричку. Ваш кумир, просто кажучи, брехун.
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Шановний, у вас щось сталося? Ви надто збуджені. Не зловживайте медпрепаратами.
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Да, "сталося". Физически не переношу выс@ры потрохоботов с минтсецевской ботофермы, типа тебя.
Про "медпрепараты" Пеце рассказывай. Те, которые выводят из запоя.
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Ви виходите з запою? Розумію. Але на жаль нічим допомогти не можу. Лише дам пораду. Якщо не переносите думок, які не співпадають з вашими, то раджу не заходити на Цензор, бо тут 70 відсотків думок з вашими не співпадають. Зайдіть на соус весну. Там вам буде комфортно. І друга порада - зверніться до нарколога все-таки.
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Не розумиеш. Не я, а твой барыга-мародер-алкоголик.)
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И да. Ты за всех не расписывайся. Разве что за свою родную ботоферму, которая здесь пасется ДНЯМИ, за украденные у нас бабки!
Реальная картина того, кто с кем "согласен"- в рейтингах.
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Шановний, ваш стан справді тривожний. Можливо, це лише плід вашої уяви? Вас переслідують? У вас крадуть гроші? Якщо це правда, то пишіть заяви про скоєння злочину у поліцію, можна в СБУ. Але, швидше всього вам допоможе візит до нарколога. Ваш стан схожий на стан алкогольного делврію. Не будьте легковажні, цей стан справді небезпечний для хворого у першу чергу. Бо крім видінь він провокує суїцидні наміри. 😨
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шобла воров соевых под страхом смерти и то не проголосует за этот закон ибо они все сразу будут там подозреваемые...
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та їм насрати! тепер з тим най вова розбирається. він тепер царь і винен в усьому
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вот вони і будуть жидко срати коли команда зе проголосуе за цей закон. петрилло и нарик уже давно сруть де попало.
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ПЕС тільки гавкає за ЕС, а мордою дивиться на схід.
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вот вам прохосрань про зраду..... 2014 год вр где большинство бпп и нф принимает закон об амнистии и особом статусе отдельных районов донецкой и луганской областей и там .....недопущение уголовного преследования участников событий .....гарантия использования русского языка изучение и поддержка и тд. а вот самое самое... документ предусматривает усиление и углубление добрососедских отношений между органами местного самоуправления и административными единицами российской федерации. если у вас прохосрань память короткая то мы напомним.
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Поддерживаю однозначно! И с нетерпением жду перезагрузки Рады, Кабмина. Чтобы прекратилось "а вот парашенка есче хуже", и наступила точка ответственности для новопреставленного гаранта.
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Нуликвидирую безграмотность,хоть мне и не платят за ликбез.
"точка ответственности для новопреставленного гаранта" наступает СРАЗУ после инаогурации.
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Вы не правы. Пока не четвертуют последнего свинарчука, Владимир Александрович не сможет стопроцентно сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Во-вторых, неугомонный Порошенко продолжает мешать новопреставленному дурацкими советами по взаимодействию с ЕС, МВФ, собирает ненужные митинги против протаскивания во власть адептов рускаго мира
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Читайте хоть уголовный кодекс. Ничто НЕ осаобождает от ответсвенности!
Кроме нeсовершеноооетия. Но зе-хидранту уже 40+ или меньше 14?
Психических заболеваний. Вы считаете Зеленского психически больным?
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Если честно, то Владимира Александровича я считаю вообще никаким...
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"сосредоточиться на делах о топ-коррупции" - этак они и под Петю начнут копать. Сейчас подсвинки на Цензоре станут бекон - к бекону и будут потеть как титушня на защите Труханова
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так копають.пишуть і пишуть. і шо горохом об стіну
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Ярые сторонники ( а так же боты ) порошенко вместо того что бы склонить к голосу за своего кандидата голосовавших за зеленского - называют их зебилами, тем самым отталкивая т.н."Зебилов" от возможности сменить свои электоральные взгляды. Люди не признают свои ошибки, особенно после таких обращений. Я голосовал за Зеленского в 1 туре. После первого тура со мной в нормальном тоне провели беседу, показали перспективы при том и и другом кандидате и я уже сделал выбор в пользу ПОП. Но если бы меня назвали тогда зебилом и начали высокомерно хамить - шли бы тогда они подальше.
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Надурили тебе... зараз вони тебе так і називають..
😁
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За спиной пусть как хотят так и называют. Сейчас мои электоральные взгляды не имеют ничего общего с партиями президентов =)
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Да за глаза они вас и называли "зебилом". И тогда и сейчас
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по моему округу от СН проходит очень неприятный для меня мажоритарщик который был во всевозможных политсилах. Это не даст мне голосовать ни за СН, ни за конкретного кандидата. В ситуации с ЕС - то же самое.
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Хто не з 🐷-той проти них!Так в їхній мєтодухє...
😁
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Мажоритарка отжила давно,ноеёреанимировали лукавые,зная менталитет лохтората.Надеюсь ,нова Рада Мажоритарку исключит.Для партий нужен императивный мандат,чтобы выгонять перебежчиков.
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Именно такой и рассматривают сейчас. Но зачем от имени зеленой шмаркли вносили закон с мажоритаркой и закрытыми списками?!
И какая судьба закона об импичменте президента? Сроки прошли,а ни подписи ни вето НЕТ! И шо теперь делать?!
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Поймите, это не имеет никакого значения. Голосование за кандидата, не имеющего ни опыта военной службы, ни военного образования - признак психического заболевания, ибо теперь полный дилетант попал на должность Верховного Главнокомандующего ВСУ.
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это имеет значение. Людей нужно и можно убеждать, переубеждать, объяснять. Но методом вы все зебилы, идиоты, и т.д. - как раз таки достигается обратный результат. На зло бабушке отморозим уши. Человек пошлет вас нафик и собственно закроется в своих заблуждениях.
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>Людей нужно и можно убеждать, переубеждать, объяснять.


Поклонники Зе - это секта. Вы когда-нибудь пробовали дискутировать с религиозными фанатиками ?
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увы, да. Пробовал. Бесполезно.
Но со сторонниками ЗЕ - пробовал и со многими вполне успешно.
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Вам повезло. У меня таких случаев не было. После общения с ними, я пришёл к выводу что их уверенность не переломит даже пустой холодильник и вражеские танки под окном.
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Вы наверно не со сторонниками зе,а с другой категорией. "Кто угодно - только не Порошенко!"- такие вполне вменяемы.
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возможно. Но если бы мой диалог с любым из них начался с фразы "Кого ты зебил выбирать собрался" - я практически уверен что выбрали бы они назло мне именно ЗЕ
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Здеся имеетца у них, 🐷, какойто ПЛАН или в шаКАЛад его
добавляют...Обкуренныя они какието..
🤔
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Це про голов🐷на??
Кандихтер-самоє ОНО, не?
😁
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Шото ботиків не чутно...
Шото там, в зобу, спьордло,не??
🤔
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Вот и посмотрим на "клуб панамских патриётов". В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины - Цензор.НЕТ 6004 От пиара до дела- ПРОПАСТЬ. А ведь "призвал" сам ЕС.... В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины - Цензор.НЕТ 6004
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А как с "клубом кипрских патриотов"? Есть разница,кроме географической?
Хотя ля тех,у кого столица Канады - Торонто... Панамский канал разделяет Кипр.
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Та эти ондоны саботажники, ничего они не примут. Только в новой раде!
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Петерасам и шифроваться не нужно-гнилая будка-гнилой ПЕС:"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
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Такой закон есть. Согласованный с МВФ и ЕС. Но который не ограничивает только НАБУ,но и других служб. Ограничения на ранг. Для примера.
ВАСУ не будет судить депутата сельсовета,но будет ВРУ откуда бы не пришли материалы.
А этот новый занесли по двум причинам.
1. Отсрочить запуск ВАСУ.
2.Не получение кредита МВФ до нового согласвания.
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А что Зеклоун законы может писать, да он только по пианино стучать может и то без реплик. У него, что речь, то дебелизм с клоунадой.
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суд - дело Божье
как бы он не назывался и не формировался - безбожники его извратят и умножат на ноль
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да не кіпішуйте так: счас с гів#ом в Борисполі розбереться, чэрта накаже і все підпише!
або не підпише.
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Нынешний состав ВР что совсем идиоты, своими руками себе петлю готовить? Да мародеры Но не идиоты же
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