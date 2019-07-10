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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) Евросоюз (12528) Антикоррупционный суд (446)

 В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины

В представительстве ЕС в Украине призвали депутатов принять проект закона №10426 о полномочиях Высшего антикоррупционного суда, чтобы устранить проблему перезагрузки судей и позволить суду сосредоточиться на делах о топ-коррупции.

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ

"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщает представительство.

"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.

Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

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В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136712
 
 
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Счас 🐷ботики хрюкотати до посиніння будуть...
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Для єффективной борьбі с коррупцией нужен не только суд, но и віделить ... 2 кладбища.
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Пагубий не успеет.Извилины не сгибаются.Это ж ему надо сменить направление мыслей.
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Нехай главзебіл підпише закон про імпічмент, всі терміни пройшли!
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Новая Рада и примет. Зачем нынешняя должна брать на себя косяки клована ?
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можна услышать про косяки клована. в чем они заключаються. спасибо .
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Дык знаешь сколько в офисе президента косяков? ... дверные, оконные ... )))
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Пройдите по этой ссылке (там в том числе перечислено массированное нарушение законов Украины, включая Конституцию)

https://www.politforums.net/slavaukraine/1562746426.html
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Любов до клоуна сліпа, глуха і навіженна. В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины - Цензор.НЕТ 3492
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я хочу от вас услышать ответ о косяках клована о Высшем антикоррупционном суде Украины.
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Порохоботики, вы за ЕС вот и голосуйте, а как иначе?
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Раз в ЄСтак переживають за наше законодавство ц боротьбу з корупцією, то чому ці достойні мужі з таким же апломбом не закликали Зєлєнского підписати прийнятий Радою закон про ТСК ( закон про імпічмент).
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вот вмести с законом про "недоторканість" в новой раде проголосуют. и вот тогда уже половина кобла будет сидеть а вторая тікать за бугор.
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шобла воров соевых под страхом смерти и то не проголосует за этот закон ибо они все сразу будут там подозреваемые...
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та їм насрати! тепер з тим най вова розбирається. він тепер царь і винен в усьому
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вот вони і будуть жидко срати коли команда зе проголосуе за цей закон. петрилло и нарик уже давно сруть де попало.
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ПЕС тільки гавкає за ЕС, а мордою дивиться на схід.
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вот вам прохосрань про зраду..... 2014 год вр где большинство бпп и нф принимает закон об амнистии и особом статусе отдельных районов донецкой и луганской областей и там .....недопущение уголовного преследования участников событий .....гарантия использования русского языка изучение и поддержка и тд. а вот самое самое... документ предусматривает усиление и углубление добрососедских отношений между органами местного самоуправления и административными единицами российской федерации. если у вас прохосрань память короткая то мы напомним.
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Поддерживаю однозначно! И с нетерпением жду перезагрузки Рады, Кабмина. Чтобы прекратилось "а вот парашенка есче хуже", и наступила точка ответственности для новопреставленного гаранта.
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"сосредоточиться на делах о топ-коррупции" - этак они и под Петю начнут копать. Сейчас подсвинки на Цензоре станут бекон - к бекону и будут потеть как титушня на защите Труханова
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так копають.пишуть і пишуть. і шо горохом об стіну
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Ярые сторонники ( а так же боты ) порошенко вместо того что бы склонить к голосу за своего кандидата голосовавших за зеленского - называют их зебилами, тем самым отталкивая т.н."Зебилов" от возможности сменить свои электоральные взгляды. Люди не признают свои ошибки, особенно после таких обращений. Я голосовал за Зеленского в 1 туре. После первого тура со мной в нормальном тоне провели беседу, показали перспективы при том и и другом кандидате и я уже сделал выбор в пользу ПОП. Но если бы меня назвали тогда зебилом и начали высокомерно хамить - шли бы тогда они подальше.
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Надурили тебе... зараз вони тебе так і називають..
😁
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Шото ботиків не чутно...
Шото там, в зобу, спьордло,не??
🤔
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