 В ЕС призвали Раду принять проект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде Украины

Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter, информирует Цензор.НЕТ
"Мы призываем депутатов лучше использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426, который уточняет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда", - сообщает представительство.
"Ключевым для антикоррупционных усилий является то, чтобы Высший антикоррупционный суд мог сосредоточиться только на тех случаях, которые расследует НАБУ, и не был перезагружен тысячами других дел", - обосновали в представительстве необходимость принятия закона.
Напомним, 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.
Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.
🤑
https://www.politforums.net/slavaukraine/1562746426.html
Шо, не??!
😂
😁
Шото там, в зобу, спьордло,не??
🤔