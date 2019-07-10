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 Политика Украины
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 Телемост возможен, если украинская студия будет в Симферополе, а Путин включится из Гааги, - Садовый

Телемост между Украиной и Россией возможен лишь тогда, "когда украинская студия будет в освобожденном от оккупантов Симферополе, а Путин будет давать комментарии по скайпу из суда в Гааге".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Садовой отмечает, что из-за попытки провести подобные телемосты, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука медиа, их надо национализировать или лишить лицензии на вещание.

"На это были основания еще с 2018 года, но председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, отказывался ставить вопрос на обсуждение", - заявлял ранее Садовый. Сегодня, по мнению политика, этим решением должен заниматься СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый

Источник: https://censor.net.ua/n3136710
 
   
 Топ комментарии
 
Насколько мне не приятна морда Садового!!! Но это зачет!!!
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Насколько мне не приятна морда Садового!!! Но это зачет!!!
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оДИН ВЖЕ ПАРАД ЗСУ ЗБИРАВСЯ ПРОВОДИТИ У сЕВАСТОПОЛІ. і ДЕ ВІН? сАДОВИЙ ЗВІСНО ГЕРОЙ І ПАТРІОТ, АЛЕ НЕХАЙ ВІДПОЧИНЕ НА ЛАВЦІ ЗАПАСНИХ.
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Путин из Гааги звучит красиво. Дай, Боже, чтобы ещё и пророчески. Молодец Садовой!
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Смешная шутейка. Садовой проходит кастинг на вакансию в 95 квартале?
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Жизнь такая штука, бывает сбывается даже не сбыточное.
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Садовый в стиле соевых-бравурная подхалимная изрыжка,не имеющая никакой реальности,но люди уже поняли,и ещё раз подтвердят 21-го
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а от есчо мона шоб ***** включили из зоопарка, где он как ТПморжовая (тпм) тусуется среди самцов моржей )))
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Гы, самофиннансируется фуйлом и делает вид, что даёт на хозяина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелемост возможен, если украинская студия будет в Симферополе, а Путин включится из Гааги, - Садовый
 
 
 
 
 
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