 Телемост возможен, если украинская студия будет в Симферополе, а Путин включится из Гааги, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Садовой отмечает, что из-за попытки провести подобные телемосты, а также пророссийскую пропаганду, которой изобилует эфир купленных соратником Медвечука медиа, их надо национализировать или лишить лицензии на вещание.

"На это были основания еще с 2018 года, но председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, избранный по квоте Порошенко, отказывался ставить вопрос на обсуждение", - заявлял ранее Садовый. Сегодня, по мнению политика, этим решением должен заниматься СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый