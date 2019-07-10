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 Песков об освобождении РФ украинских моряков: Переговоров не ведем

Никаких изменений ситуации с лицами, удерживаемыми в России и в Украине, на данный момент нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков журналистам в среду.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, находящихся в РФ, и журналиста Кирилла Вышинского - в Украине, Песков ответил: "Нет".

Он напомнил, что "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка".

"Пока большего не происходит", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что речь идет "в целом о ситуации с удерживаемыми лицами".

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Ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3136708
 
 
 Топ комментарии
 
неее, в довесок гепу, допу, портнова.... и еще 500 тел из слуги урода и жопаблока...
А лучше еще, и в виде лего
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неее, в довесок гепу, допу, портнова.... и еще 500 тел из слуги урода и жопаблока...
А лучше еще, и в виде лего
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а йа вчера думал, шо будут уже по месту, обамовской мочой бояру со стекломоем и дальше разводить ))))
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А які ще перемови? Безумовне виконання московією рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Або санкції.
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Коли в Росії почнеться те, що є незворотнім і демократичні країни надаватимуть допомогу прогресивним силам, то при затриманні путіних, пєскових, шойгу та подібних з ними має бути те, що було після затримання Каддафі. Заважати не треба.
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********************* мразь...в любой ипостаси... ломаю голову, как ********* может одновременно быть моржовой песдой...и знаете, нахожу логическое обоснование...
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З якими курвами маємо перемовлятись? Коліна ще не стерли? Закон війни - бранців визволяють після перемоги.
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Мабуть ніхто моряків забирати не бирається, бо вони потрібні для піару за гратами в Росії.
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))) пришло время в лурке добавить статью - ТПМ. ))))
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зы. или здесь добавить расширение .......-> тпм )))))))
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********* японців так ********* за острови--Сінзо Абе на могилі клявся..а вони добре..добре ..
не вір ні псові-- ні москальові
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Вантус ніяк не збагне що для виконання рішення Трибуналу з морського права переговорів не потрібно.... Довбойоби. Як їх Земля носить???
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хорошо хоть признайот, что есть у них "удерживаемые лица". Не подсудимые, не под следствием, а удерживаемые! а это уже ассоциируется со словом "незаконно". Кажись Письков этой оговорки не заметил...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПесков об освобождении РФ украинских моряков: Переговоров не ведем
 
 
 
 
 
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