 "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Между президентом Зеленским и секретарем горсовета Годунком произошла перепалка во время обсуждения строительства больницы в Борисполе. Сперва, когда Годунок пытался выступать он снимал Зеленского на свой телефон, на что Зеленский перебил его и попросил перестать снимать.
Подводя итог разговора с местными властями Борисполя Зеленский заявил: "Когда много кричат, я прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал, газета, эта правда или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского горсовета, ранее судим ч. 3ст. 142 УКУ "разбой с причнением тяжелых телесных повреждений". Это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста. Будешь на райадминистрации сидеть кричать". Годунок ответил, что он не из райадминистрации, на что президент сказал: "Да, мне всеравно где ты".
Годунок в ответ выкрикнул "все мы президенты", вспомнив инаугурационную речь Зеленского, на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи. Извините эмоции, не люблю просто бандитов".
Ярослав Годунок - секретарь Бориспольского городского совета, член политической партии "Батькивщина".
Напомним, в мае и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун без предупреждения посетила Бориспольскую центральную районную больницы и рассказала об увиденном.
Что за люди - ничего не пойму (с)
цирк, не любит он бандитов при этом выступает перед ними на корпоративах, с яныком бухал, с коломойским вообще бизнес партнер а тот не прото олигарх а и убийца, почитайте о приватбанке, о его бывших совладельцах и партнерах бени!
p.s. когда уже эти выборы закончатся..... как же надоела уже эта тупая показуха...
Обратите внимание, как нарик трёт и чухает нос в начале ролика. Перегородка в носу подгорает, наверное. Она у кокаинщиков большего всего страдает от удовольствия. Ну, а всё остальное - это дичь!
https://www.youtube.com/watch?v=R3oKoKGkEhs
https://www.youtube.com/watch?v=2_denutVrzo
"От молодец, по красоте его сделал!"
Криворожская шпана, не более.
Коли будемо справжніх злочинців-корупціонерів затримувати, Вова? Є в/о СБУ, є МВС, є суди. Можна садити.
Сумніви беруть .
нехай этих тварей с аваковым по стенке размажет
Если есть преступник - он должен сидеть.
А так себя вести - хамство и позор для державы.
п.с.
Оно еще и Украину сдает россии.
дебил