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Все про:Борисполь (575) Зеленский (2078) контрабанда (1768) скандал (4284)

 "Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал из заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео 112

Между президентом Зеленским и секретарем горсовета Годунком произошла перепалка во время обсуждения строительства больницы в Борисполе. Сперва, когда Годунок пытался выступать он снимал Зеленского на свой телефон, на что Зеленский перебил его и попросил перестать снимать. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Подводя итог разговора с местными властями Борисполя Зеленский заявил: "Когда много кричат, я прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который много кричит. Я на своем веку, мне 42 года почти, видел много людей. Я тут прочитал, газета, эта правда или нет: "Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского горсовета, ранее судим ч. 3ст. 142 УКУ "разбой с причнением тяжелых телесных повреждений". Это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста. Будешь на райадминистрации сидеть кричать".  Годунок ответил, что он не из райадминистрации, на что президент сказал: "Да, мне всеравно где ты".

Годунок в ответ выкрикнул "все мы президенты", вспомнив инаугурационную речь Зеленского, на что президент сказал: "Ты точно не президент. Поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи. Извините эмоции, не люблю просто бандитов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У вас какой телефон? iPhone? Откуда? Вы же говорили зарплата маленькая. Вы можете уволиться?" - Зеленский - чиновникам западных таможен. ВИДЕО

Ярослав Годунок - секретарь Бориспольского городского совета, член политической партии "Батькивщина".

Напомним, в мае и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун без предупреждения посетила Бориспольскую центральную районную больницы и рассказала об увиденном.

Источник: https://censor.net.ua/n3136707
 
   
 Топ комментарии
 
Бандитов он не любит... Так пусть своего Богдана выгонит.
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Зеленский полный идиот!
"Как же он в очистке работал?" (с)
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порохоботы уже готовы уголовников защищать, лишь бы против зеленского. как низко вы пали
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Майдан обязательно будет, но не в защиту разбойников, а против их, в т.ч. Зё и Ко.
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Фууу блін. Ну і бридота цей важ зеленський.
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Хаха, соя грудью встала на защиту уголовника попавшего во власть.))
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а чому не югік? він теж при хряку сидів.
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типова маніпуляція зебіла. в моєму повідомленні мова йде тільки про зелебеню.
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Ну,зрозуміло,чужий "разбойнік" йому не потрібен-потрібен свій! На Луганщині свій "рускоміровець-сепаратист" , на Одещині "контрабандист"! Кадри вирішують все!
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М-да, речь не Президента, а спившегося комика погорелого театра...
Что за люди - ничего не пойму (с)
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....Йууля фас . Пан предзыдент , твого члэна обижають .. .
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Не похож. С мародером лучше "сочетается". "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 506
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и ножкой топнул?)))))))))))

цирк, не любит он бандитов при этом выступает перед ними на корпоративах, с яныком бухал, с коломойским вообще бизнес партнер а тот не прото олигарх а и убийца, почитайте о приватбанке, о его бывших совладельцах и партнерах бени!

p.s. когда уже эти выборы закончатся..... как же надоела уже эта тупая показуха...
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Мда... Ну і розмова у бидлана... Януковощ відпочиває. "Мені 42 роки і я бачив багато людей"... Шо воно городить
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На районе он там много бачив. А потом пошутил про Кадыркина и нужно было в ноги падать.
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"Шикарный вид".(с)
Обратите внимание, как нарик трёт и чухает нос в начале ролика. Перегородка в носу подгорает, наверное. Она у кокаинщиков большего всего страдает от удовольствия. Ну, а всё остальное - это дичь!
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О, клон "викора Н" виліз? Може ти гермафродіт? Сам живьот і сам родіт?
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Був актором, став персонажем кварталу-девятьпять "Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене?" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 348
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А как действительно этот человек с судимостью туда попал? Ну это парадокс, постоянный
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Хіба є обмеження для секретарів? Вони тільки не мають права офіційно працювати на іншій роботі.
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А как человек с судимостью попал в Генерульные прокуроры? Или как с двумя судимостями попал в президенты? Украина страна возможностей. В ней за один день клоун может стать президентом а президент клоуном "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 6921
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Вообче рамси поплутав так з криміналом розмовляти,вони поляну накривали,думали послухаєм як завжди пламєнную під всеобчій одобрямс і до стаканів,а воно он як.Пля, до такого треба звикнути,Вова не різко рви шаблони,а то в багатьох срачка починається
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Вова, приїдь до нас, вижени в нас секретаря міськради.
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Я вже разів 20 викладав, навіть гуглфото хати.
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И это только верхняя половина собаки "Вийди звідси, розбійнику. Погано чуєш мене?" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3650
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"Батьківщина" - аналог ************** партії "Родіна". Тож нічого дивного що московська зозуля Тюлька постійно оточує себе криміналітетом.... чого тільки Лозинський вартий своїм сафарі на людей...
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Куйло в зрівнянні з шаурменом-мегаінтелектуал.
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У Зели наконец начали прорезаться зубки, это радует. А с быдлом по другому нельзя иначе не поймут.
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Так выбьют же быстро, за хамство. И будет шепелявый зебил...
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Годунок доколебался до полицейского

https://www.youtube.com/watch?v=2_denutVrzo
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Цей сюжет залишив гидке враження. Кому може подобатися така поведінка Першої Особи країни? І що пан Зеленський робив у Борисполі? Наскільки зрозуміло з інформації - нащось приїхав обговорювати якусь бориспільську лікарню з цим новим Бно. Що це взагалі таке було? Пан Зеленський раптом став перейматися районними лікарнями - ну не треба ж цього говорити! Цей "новий стиль керівництва" - запліснявіла суміш дірявого совка із СРСР з гопником з 90-х і абсолютно нічого спільного немає із державним керівництвом у 21 сторіччі. Якийсь дурний передвиборчий ПіАр навпаки. І до лікарні у Борисполі це все немає ніякого стосунку.
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А подобатися може тим, для кого "ай красава" - це не той, хто гідно поводить себе, розумно говорити - а той, хто задавить децибелами та тупим потоком лайки та гопницького "базара".
"От молодец, по красоте его сделал!"
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все правильно сделал ...респект ...не Зеленский его в (бандита) в кресло посадил а кто ????
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Господи и это президент Украины….

Криворожская шпана, не более.
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А как с ними разговаривать и на место ставить ? Только их методами , посмотри как он таможенников разносил
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Секретар міськради - виборна посада. Він притягувавсь за розбій з тяжкими тілесними? Всесвітньо відомого режисера Параджанова взагалі притягували за згвалтування комуніста. Годунка обрали бориспольці? Щось вони в ньому знайшли. Годунок порушив якийсь закон? Ні. То які до нього питання?
Коли будемо справжніх злочинців-корупціонерів затримувати, Вова? Є в/о СБУ, є МВС, є суди. Можна садити.
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Аудит хто обіців попередній владі робити, Вовік? Це є повністю у компетенції президента можна провести своїми указами. Треба фінансування? На таку справу не гріх грошей і позичити.
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Хряк-2. "...ети казли мешают нам жить" . Обрали чергову йолку, безграмотну , зате наглючу .
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А мо Голобородько скоро буде так робити !? ..
Сумніви беруть . "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3796
"Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 6717
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и мусора быдло и семейка ещё то жлобобыдло... "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 3397 - они нашли друг друга...
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Имеет судимость за разбой, все время кричит "дайте грошей!" - знач в порохоботы пойдет, может даже в "парламентский спецназ" Порошенко.
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и кричит еще, вы им не давайте, вы мне дайте грошей, я честный разбойник "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 5634
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Если бы его вывели на улицу и расстреляли вот ето было бы дело. А так просто выгнали, он пойдет дальше срать будет и воровать мешая людям жить.
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Ви це припиняйте закликати до самосудів. Нам хаос і проізвол в країні не потрібний. Краще в Росії робіть самосуди.
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А порох нарика не выгонял "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 9397. Наоборот, думал, что бы с него поиметь. Вова, ломаешь старые традиции украинского президенства?
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Оно не просто зебил, оно еще и жлоб.
Если есть преступник - он должен сидеть.
А так себя вести - хамство и позор для державы.
п.с.
Оно еще и Украину сдает россии.
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Оххохо! Голобородько розбушувався!! Вигнав (на якій підставі? але це таке) з приміщення міської ради меґаполіса Бориспіль її секретаря. Чую п'ятою точкою: завтра пожене Кернеса. Чи - о боги! - навіть Труханова. Ніт? Голову сільської ради Великих **********? А, ну ладна. Розважайтеся, дорогі телеглядачі.
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Ага, бульбарус. С "небушующим" бацкой не сравнить. Скажи?
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Зебеня смотрится как то истерично...)
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Не. Ты еще "истеричных" не видел. Посмотри пецины "вояжи". Вот это трэшшшш..... "Вийди отсюда, розбійнику! Плохо чуєш? Іді гуляй" - Зеленський вигнав з наради в Борисполі секретаря міськради Годунка - Цензор.НЕТ 8989
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эта постпоросенковская "элита" свынярчуков, любого достанет..
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Лохан, это йулин уголовник если чё😁
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а вякают здесь на Зе - не йулины шестерки, а поросенковские, такие, как ты))
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Правильно сделал. Сидит быдло с криминальным прошлым, осужденный за разбой, и рассказывает, что "денех нету". "Нету" патаму чта ты и тебе подобные пришли во власть продолжать грабить!
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черный кондитер бандюков доил, а Зеленский выгоняет..
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Новобраний думає що він на сцені , тому і такі понти . Куди цікавіше було б почути відповідь Пасєчнику - головному колаборанту лнр, який послав його нахрен зі своїм мостом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вийди отсюда, розбійник! Плохо чуєш? Іді гуляй", - Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря горсовета Годунка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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