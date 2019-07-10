 Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой

Окружная прокуратура г. Ополе на юго-западе Польши обвиняет Николая Б. в непредумышленном причинении ДТП. Об этом сообщил прокурор окружной прокуратуры города Ополе Станислав Бар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашим предварительным данным, причиной аварии была сильная усталость водителя, который, скорее всего, в определенный момент уснул за рулем. Прокурор выдвинул 50-летнему Николаю Б. обвинения в непредумышленном причинении ДТП, за что, согласно польскому уголовному кодексу, грозит наказание до восьми лет лишения свободы", - заявил Бар.

По его словам, водитель признал свою вину. Он отказался давать объяснения, но отвечал на вопросы, которые ему задавал прокурор.

Бар отметил: учитывая то, что все участники ДТП были гражданами Украины, прокуратура рассматривает возможность передачи дела Украинской органам правосудия.

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Напомним, украинский автобус попал в ДТП в Польше утром 7 июля. 11 пассажирам понадобилась медицинская помощь, 5 из них пришлось доставить в больницу.