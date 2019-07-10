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Все про:ДТП (5636) обвинение (373) Польша (4817) украинцы (2981)

 Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой

Власти Польши предъявили обвинения 50-летнему водителю-украинцу Николаю Б. По предварительным данным, он заснул за рулем, из-за чего автобус съехал в кювет.

Окружная прокуратура г. Ополе на юго-западе Польши обвиняет Николая Б. в непредумышленном причинении ДТП. Об этом сообщил прокурор окружной прокуратуры города Ополе Станислав Бар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашим предварительным данным, причиной аварии была сильная усталость водителя, который, скорее всего, в определенный момент уснул за рулем. Прокурор выдвинул 50-летнему Николаю Б. обвинения в непредумышленном причинении ДТП, за что, согласно польскому уголовному кодексу, грозит наказание до восьми лет лишения свободы", - заявил Бар.

По его словам, водитель признал свою вину. Он отказался давать объяснения, но отвечал на вопросы, которые ему задавал прокурор.

Бар отметил: учитывая то, что все участники ДТП были гражданами Украины, прокуратура рассматривает возможность передачи дела Украинской органам правосудия.

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Напомним, украинский автобус попал в ДТП в Польше утром 7 июля. 11 пассажирам понадобилась медицинская помощь, 5 из них пришлось доставить в больницу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136706
 
 
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А сколько перед этим водитель был за рулем? Может, работодателя наказать? Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой - Цензор.НЕТ 4575
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Переработка. Водителям, машинистам, пилотам экономить на сне категорически нельзя. Сон - реакция организма на выработанные в мозгу за время бодрствования химикалии, которые утилизируются только при отключении сознания, то есть во сне.
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Тебе уже давно пора упасть в спячку, на полгода минимум.
Слишком много химикалов в мозгу. Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой - Цензор.НЕТ 5380
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У прахоботів в період "висерів" утворюються фекалії в мозку, а враховуючи що вони строчать цілодобово...
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Главное нужно наркошу зайцеву отпустить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, грозит 8 лет за решеткой
 
 
 
 
 
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