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 РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР

Российская Федерация продолжает активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В течение июня-июля с.г. с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказано в сообщении.

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В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. В т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.

Источник: https://censor.net.ua/n3136703
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сверлит очередную дырку в обшивке корабля, чтобы подглядывать в нее за тем "а что там у хохлов?".
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Потрібно підтягувати резеври до лінії фронту та кордонів, до узбережжя, блокувати можливість входження російських кораблів в гирло Дніпра. Але Генштаб як завжди бездіяльний і самовпевнений, потім Хомчак буде знову тікати городами, але вже з Києва.
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війна для москалів не дешеве задоволення .. і це добре - їм ще два три конфлікта в африці для повного комплекту !
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27 июня 2019 11:16. Красный Крест отправил на Донбасс 16 грузовиков с гумпомощью


Х**ло международный преступник.

РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР - Цензор.НЕТ 7967
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР
 
 
 
 
 
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