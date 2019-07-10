 РФ отправила террористам на Донбасс более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для РСЗО, артсистем и минометов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В течение июня-июля с.г. с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манипуляции и пропаганда, финансирование терроризма, убийства гражданских - это современный политический курс РФ, - Ельченко в Совбезе ООН

В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения. В т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялось ФСБ РФ, а после пересечения - подразделениями российско-оккупационных войск.