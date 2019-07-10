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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17651) Портнов (405) ГБР (414) Головань Игорь (4)

 В ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань

Некоторые производства Государственного бюро расследований (например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате) выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным тайнам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на УП пишет адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань. 

"Пусть как там ни раздувает щеки господин Директор государственного бюро Роман Труба, рассуждая на камеры о тайне следствия и других тайнах, достаточно подписаться на телеграмм-канал "известного юриста Андрея Портнова" чтобы убедиться, что для этого многолетнего друга руководителя президентского офиса в ГБР нет каких тайн", - пишет Головань.

Он отмечает, что Портнов получает и публикует копии не ему присланных писем раньше, чем их получают адресаты, сообщает о повестках, обысках и временных доступах в производствах по его заявлениям и не только.

"Еще хвастается, что публикует лишь малую часть известной ему информации (по его собственным словам - 5-10 процентов)", - пишет Головань.

При этом, как отмечает адвокат Порошенко, "в последнее время известный юрист публикует документы и информацию ГБР не так нагло".

"Ссылается на "слухи" и "данные из правоохранительных кругов". То есть, начал получение информации хоть и примитивно, но "легендировать".

"С учетом сказанного выше, некоторые производства ГБР, например, об украинских моряках и кораблях, о ситуационной комнате, выглядят как спецоперации по организации каналов доступа к государственным тайнам Украины", - пишет Головань.

По его словам, чиновники ГБР с использованием возможностей центрального органа исполнительной власти собирают сведения об обстоятельствах перехода украинских кораблей, об обсуждениях и решениях, которые происходили в ситуационной комнате.

"Далее информация передается многолетнему другу руководителя президентского офиса. А потом куда? Прямо в Москву?", - пишет Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получили подтверждение о внепроцесуальных отношениях Портнова и ГБР. Хотим привлечь Трубу к ответственности, - адвокат Порошенко Головань

Источник: https://censor.net.ua/n3136699
 
 
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труба - порошенковский человек. так что лучше не ****** бы
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спроси у петрилло кому он сливает информацию.
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зе сливает тайны рф получается, допуская портнова к гостайнам
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дик хто там зараз у друзях ***** - коломоша? а в друзях портнова - богдан? А коломойша та богдан - свої, рідні.
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Пеця, куда делись серверы из ситуационной комнаты АП, сливатель ты наш шоколадный?
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Чего ухмыляетесь-то? ПАП начал с волонтерского оснащения ситуационной комнаты в АП. Потом по-волонтерски, за свой счет, выстроил ПВО в Киевской области, по счастливой случайности закрывающей как раз зону, где расположено поместье Петра Алексеевича. Выселите Порошенко оттуда, он и ПВО с собой заберет…
Представляете, как Черчилль вывозит из генштаба мебель, карты и пепельницы?
Одного украинского президента, часто сравнивали с Черчиллем. . Представляю себе такую картинку...
🤔😲
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выстроил пво за свой счет? вы представляете сколько стоит одна установка типа бук? с петиной жадностью он разве что рогатку мог бы по волонтерки для пво купить
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Кто громче усех орьот "Держи сливальщика?!"
🤔
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Мда, мои подозрения относительно ГБР начинают подтверждаться.
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хорошая новость
если Пеця раскошелился на адвоката
значит процесс пошёл
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Юморыстам, которые пишут "А то Путин нападет", напомню, блд,! Путин, блд, уже, **** напал, захвачены наши территории, более десяти тысяч убитых, раненых, изувеченных и пр. Миллионы покинули свои дома.
Как там, не уписялись ещё от смеха?
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Заявление Зеленского о том, что мы сами можем и будем восстанавливать мост в Станице Луганской, - это подготовка общественного мнения к громадному распилу денег на восстановлении инфраструктуры. И заявление главы боевиков "ЛНР" тоже в тему. Строить, разрушать и списывать деньги. Строить разрушать и списывать деньги. Мы типа будем строить, боевики типа будут разрушать. Эти процессы невозможно проконтролировать. Это любимые темы коррупционеров и пильщиков бюджета.
За две Чеченские войны в Чечне десятки раз списывали деньги на каждую школу. За неделю по бумагам построили, потом типа разрушили злодеи. Это тема всех восстановлений инфраструктуры в зонах ведения боевых действий. Пока идут боевые действия, ничего из инфраструктуры восстанавливать нельзя. Только жилье людям. Но и на этом умудряются красть.
Кроме того, хотелось бы узнать - кто будет под обстрелами восстанавливать мост? Инженерные подразделения ВСУ? Правда? Вот так вот прикажут восстанавливать под огнем непонятно для чего ненужный ВСУ мост? Или это будут гражданские подрядчики?
Так я напомню, что в 15 году, когда строили 1-3 линии обороны, гражданские подрядчики отказывались работать там, где могло прилететь. Жизнь дороже. Строили бригады своими силами. Иногда под ураганным огнем. Потому что это был вопрос выживания.
А сейчас, ради чего Зеленский собирается положить парней на строительстве моста, который нам не нужен? Ради денег? Или ради славы "миротворца"? Или чтобы сепарам было удобнее контрабас таскать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань
 
 
 
 
 
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