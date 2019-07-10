EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  726  35
Все про:зарплата (1877) Гройсман (4811) Минобразования (1084) учитель (289) Гриневич (391)

 С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман

Министерство образования и науки Украины предлагает изменить систему оплаты труда педагогов, которая предусматривает повышение зарплат.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня предложили новую систему оплаты труда, которая будет стимулирующей и началом хорошей системы вознаграждения для украинского учителя", - заявил Гройсман.

Он отметил, что согласно с новой системой, с января 2020 года "украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%". "Особый акцент будет сделан на молодых учителях, которые не имеют на сегодняшний день еще собственного стажа, и когда приходят преподавать в начале имеют прибитую зарплату минимальным уровнем. Сейчас так не будет, будет по другому", - сказал премьер-министр.

Читайте также: Будем искать средства и для проведения парада, и для повышения выплат военным, - Гройсман

"Если молодой учитель сейчас получает 5410 грн (оклад, надбавка за престижность и за проверку тетрадей). Изменение системы даст возможность получать такому же учителю 7643 грн", - рассказала министр образования Гриневич.

Она добавила, что в 2023 году самый маленький должностной оклад педагогического работника должен составлять 4 прожиточных минимума.

"Например, есть молодой воспитатель детского сада. Мы предлагаем давать больший должностной оклад. Сейчас этот воспитатель получит минимально 4173 грн. В 2020 году он будет получать оклад (не учитывая надбавки за престижность) 6369 грн. Этот рост более чем 52% в месяц. Среднегодовая месячная зарплата будет 7427 грн (учитывая надбавки за оздоровление и вознаграждение за годовую работу)", - пояснила госпожа министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3136697
 
 
 Топ комментарии
 
гройсман рассчитывает на учителей, выберите меня и будет вам счастье в 2020...
 показать весь комментарий
 
Грося - це вже без тебе якось, і не мрій..
 показать весь комментарий
 
..очень удобно раздавать обещания на будущее..особенно если к тому времени тебя уже не будет С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1812
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если молодой учитель сейчас получает 5410 грн (оклад, надбавка за престижность и за проверку тетрадей). Изменение системы даст возможность получать такому же учителю 7643 грн

Все сходится! К январю 2020-го президент Зеленский сделает курс 1.91 грн за доллар!!!
 показать весь комментарий
 
 
Короче, вернемся в эпоху кучмизма периода введения гривны...
 показать весь комментарий
 
бл,надо на 8-ми слиться в гривну,а потом затариться баксом по 1,91... С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 461
 показать весь комментарий
 
да .. вот только с чего бы баксу быть по 2грн... если все фин подушки тают ... а именно тратятся на красивый курс до выборов в вр и местные ...
 показать весь комментарий
 
А можно поподробнее о растратах финансовых подушек? А то я слышал только то, что НБУ в семь раз увеличил ЗАКУПКУ валюты, пользуясь укрепившимся курсом.
 показать весь комментарий
 
ну посмотри хотя бы на казначейский счет (был 26 лярдов ... стал 12 ... 600 лям уй слили)... зайди на торги минфина .. пичитай сводку ..зайди на investing.com /// посмотри на ценность бондов ... на привелекательность инвестиций - риски и тд ...плюс еще не забывай что лето и никто сейчас импортом по крупному не занимается ... ну к зиме будет от 30 .. до 40 курс ... после местных выборов начнеться
 показать весь комментарий
 
Но этого нынешний Кабин уже не увидит. Поэтому можно говорить что угодно.
 показать весь комментарий
 
 
Жги ещё! Заходи с козырей: пенсионеры, чернобыльцы!
 показать весь комментарий
 
 
..очень удобно раздавать обещания на будущее..особенно если к тому времени тебя уже не будет С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1812
 показать весь комментарий
 
 
Нууу...с января....Хотяб с 1 сентября. Былоб к рейтингу +0,00005%,а так +0,00001
 показать весь комментарий
 
 
гройсман рассчитывает на учителей, выберите меня и будет вам счастье в 2020...
 показать весь комментарий
 
 
сегодня видел палатку Гройсмана, в цветах как у Порошенко. Технический кандидат..
 показать весь комментарий
 
 
ВИННИЦКОЕ ЧМО! ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ В ЛАГЕРЕ ПОЙТИ В ВЕЧЕРНЮЮ ШКОЛУ? В 7 Й КЛАСС?
 показать весь комментарий
 
 
а шо так мало?
выписуй 5 000 оуро!
каждому
потом скажешь шо Зеля зажал
а не ты как всегда всех ******
как с повышением цены на газ
остаточно, мамой клялся, жаба пархата
 показать весь комментарий
 
 
ага,"це паслєднє підвищення ціни на газ в історії України" историк хренов.
 показать весь комментарий
 
 
У Гроси вообще нету ограничителей какими методами пролезть в Раду... С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2522
 показать весь комментарий
 
 
План А: Гройсман премьер до 20 года.
План Б: Гройсман уволен с премьеров, но проходит в Раду депутатом.
Яйца по разным корзинам разложил, надеюсь, украинцы оценят по заслугам.
 показать весь комментарий
 
4000 к зелені їм мало? С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4475 С января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6460
Якісь одурівші в нас вчителя...
 показать весь комментарий
 
 
Махалай-махалай, кого хочешь выбирай!))) Скорей бы уже прошли выборы и этот еврейский капустник закончился!!! Зеля с Беней, Гройсман, жопоблок "За жида" со всеми Ребе, Суркисами, Бойко и Кернесом(((
 показать весь комментарий
 
 
В Дніпрі на масиві Покровський біля Макдональдсу- намети петі й гросі стоять поряд.. Хоч гросін - чомусь без даху, хоч стіни є.. З приреченим виглядом агітатори за ці партії намагаються вручити друковані агітаційні матеріали перехожим.. Більшість перехожих - просто ************, деякі ************ з міцним словом в адресу вождів партій.. Наметів інших політсил в Дніпрі не бачив..
 показать весь комментарий
 
Отримають............. якщо до цього часу вдасться "кишнути" геть підбарижників.
 показать весь комментарий
 
это ступенечка. Сразу до 4000 повышать нельзя, учителя непривыкшие к такой роскоши массово разъедутся по Таиландам, Египтам, или упьются в самых дорогих ресторанах, трудовики поломятся в сауны с самыми элитными простите,утками, а кто ж детей учить будет?
Все правильно Грося делает, надо учителей постепенно приучать к будушей роскошной жизни.
 показать весь комментарий
 
 
" а сегодня дети, мы будем делать мне кресло-качалку, сказал трудовик и отхлебнул односолодовый премиум резерв"
 показать весь комментарий
 
І кожен день паради в честь загиблих героїв - тільки ж оберіть. Номер партії паличка і паличка - як будка без даху.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС января 2020-го украинский учитель получит повышение заработной платы от 20% до 70%, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх