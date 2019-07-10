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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2078) Киевская область (1692) назначение (1437) ОГА (1467) Бно-Айриян (1)

 Зеленский назначил Бно-Айрияна главой Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Церемония представления нового главы Киевской ОГА прошла в Борисполе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу вам представить нового руководителя Киевской области - Михаила Бно-Айрияна", - отметил Президент и подписал соответствующий указ о назначении.

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Зеленский заверил, что новый руководитель Киевской ОГА является "профессиональным специалистом" и "профессиональным человеком".

35-летний Михаил Бно-Айриян - специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" , директором департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3136694
 
   
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Как мило....

Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес».
Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.
В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.
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а тебе на роисе какое дело козломордый? мэр должность выборная. его не убирают. а мы еще раз выберем.
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Тебе принципиально? Украинец вон был Витя Януковоч, Юрий Бойко, Медведчук.... Захарченко, Кононенко. Лучше их назначить?
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а шо? кадровий рєзєрв богоізбранного народа закончився? в ход пішли інородци
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Тебе принципиально? Украинец вон был Витя Януковоч, Юрий Бойко, Медведчук.... Захарченко, Кононенко. Лучше их назначить?
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Этих можно назначить буграми на зоне, пусть там отарой порохоботов руководят. )))
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Бно-Айріян Михайло Каренович (нар. 1 лютого 1984, м. Баку, Азербайджан)

Закінчив львівську школу № 45 у Львові з золотою медаллю.
У 2007 році закінчив Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» з кваліфікацією економіста-міжнародника, перекладача з арабської мови(диплом магістра з відзнакою).

У 2008-2009 роках навчався у Московському державному інституті міжнародних відносин, де отримав освіту дипломМВА за спеціальністю «Міжнародний нафтогазовий бізнес».

У 2009-2011 роках працював на посаді третього[5], а згодом другого секретаря посольства України в Росії, відповідав за питання двостороннього співробітництва у сфері паливно-енергетичного комплексу.
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А когда завербован фсб во время учебы на "нафтогазовий бизнес" там не написано?
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бггг. та звісно краще прзначити рига, що працював чз грищенко.
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Главное, чтобы не кацап и фамилия на -ов не заканчивалась. А украинцев узеленского не нашли
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Та если в Украине будет президентом Иванов Иван Иванович и ****** путина при этом, то почему нет?
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Вітя овоч українець? З якого переляку? Воно стверджувало, що латишський поляк. Українське призвіще, не є свідченням українства. Євреї міняли свої призвіща на українські. Це НЕ таємниця
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Гурвінек (зніма з стіни гіпсового пірата). Жид? Шо мовчиш? Хрясь!Пірат-жид пада на підлогу і розбивається. Карандаш стовпіє.

Гурвінек (до Карандаша). Шо, жалко жида? Може, ти тоже жид?
Карандаш (злякавшись). Нє, я - украінєц.
Самодєлкін (танцює чочотку). Такий, як я китаєць.

(с) Лесь Подерв'янський - Місце встрєчi iзмєнiть нiззя, бл**ь
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Нееее...он просто украинский гражданин с продажных ЗЕбилов и видно с несколькими гражданствами Так сказать верный " слуга но не украинского народа"
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Профессиональных специалистов украинцев в Украине судя по назначениям вообще не осталось
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а тебе на роисе какое дело козломордый? мэр должность выборная. его не убирают. а мы еще раз выберем.
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кацапа, мер - посада виборча, його можуть тільки переобрати ті, хто його обрав. Якщо на наступних виборах його конкурентом буде "слуга урода" - можуть і переобрати на другий срок, на прєзіка-зебуїна надивившись.
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Будут выборы, киевляне на них сами и решат, казнить или помиловать.
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Как мило....

Школу закончил в Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". Этот вуз Бно-Айриян закончил в 2007 году, а уже последующие два года он учился в России в Московском государственном институте международных отношений, где получил диплом МВА по специальности "Международный нефтегазовый бизнес».
Свою трудовую карьеру Михаил Бно-Айриян начинал с должности журналиста в одной из газет, которая печатала материалы о бизнесе. После окончания Московского института работал в посольстве Украины в России.
В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко, который работал в правительстве Януковича-Азарова. Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения. На этом посту новый председатель Киевской ОГА был, пока Грищенко не ушел из правительства Азарова после Революции достоинства.
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И шаровары не носит, вот беда.
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Когда Грищенко стал вице-премьером в правительстве Азарова, Бно-Айриян был назначен его советником, отвечая за направление здравоохранения.

Ну какой же это реванш рыгов? Это самые, что ни на есть патриоты Украины.
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Он их курит... вместе с зеней. По морде не видишь?
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ай-яй-яй. И не выкрикивает на каждом углу - Слава Украине! И не креститься небось еще? И Надо проверить носит ли вышиванку. Ведь главное что бы был похож на патриота а остальное не нужно, да порося?
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Ну и, если Янукович и его приближенные дали отмашку убивать людей, а потом все поехало ниже плинтуса, то до этого не нужно было строить карьеру политическую?

А ничего, что Порошенко был председателем НБУ с 2007 по 2012, министром иностранных дел с 2009 по 2010 и секретарем СНБО с 2012 по 2014?
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Тебе ещё раз повторить - "Где - новые лица?" ?
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Й не кажи:

В декабре 2011 года в газете «Сегодня» появилась информация о том, что Пётр Порошенко может заменить Константина Грищенко на посту министра иностранных дел[29]. Сам Порошенко заявил, что не намерен идти работать в правительство[30].
23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко[31], сообщил, что последнему предложен пост министра экономики[32]. 23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли[33].
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А нах нам арабский язык? И не его ли бывшего начальника ща пресуют?
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Он армянин. Смотрю, нацисты уже повылазили отовсюду.
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Де нацисты? У тебя бинокль поломался?
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ВИКИПЕДИЯ. «Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони», часто іронічно згадується у ЗМІ як «па́ртія райо́нів»[4][5] чи «риги́»[6][7][8]) - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[9][10] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко;
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тра вже вводити квоту для українців
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Зеля кушать шаурму не могеть, думает как квоту ввести на украинцев
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ну, мо' коли у богоізбраних закінчиця кадровий ресурс, то і українцеві мітлу доручать
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Теперь и Филарета называть агентом фсб?
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В 2016 году он (Брно-Айриян) участвовал в конкурсе на должность председателя Житомирской областной госадминистрации, но проиграл его.



При Порохе были конкурсы...Как весело...
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Поищи почему и с чьей подачи эти конкурсы убрали. Еще веселее будет.
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в роттердаме + успел поучаствовать
или он там до него работал? 35 лет а такой талантливый и разносторонне развитый
и мид, и зравоохранение, и уголь
за ваши бабки любой каприз
а он точно не хач? (за киевлян переживаю)
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Зеленский назначил одногруппника Разумкова главой Киевской ОГА

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1998 року Порошенко став членом партії СДПУ(о), її тоді ж очолив Віктор Медведчук.[29]
На виборах 1998 мав № 11 у партійному списку партії. Однак мандат здобув за мажоритарним округом № 12. Порошенко входив у парламентську фракцію об'єднаних соціал-демократів, був обраний членом Політбюро СДПУ(о). На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року - заступником голови ВИКИПЕДИЯ
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Михаил Бно-Айриян тоже из 95-го квартала?
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Я рад что зеля расставляет на такие посты этнических Украинцев Кого ж он на премьера готовит ???? Да чего гадать Мендель всё расскажет
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Столько должностей у чувака 35летнего Наверное массоны за него словечко замолвили
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він як послушне телятко - у всіх пап ссе
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