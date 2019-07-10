 Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет.

Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

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