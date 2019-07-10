 Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет.
Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.
Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности.
Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.
30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.
С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.
А с кого - пофиг! Там и Кучма, и петя неплохо подоили страну!
Это как то опровергает мои слова?
Или Ющ вам родственник и вы заинтересованое лицо?
заберут??? В ресторанах??
🤔
Поболтали єрундой,
Сіли і заплакали
Как в 2014 г. разворовали Межигирье и Сухолучье...уже после Майдана.
но именно гниломордый со свиночолым
зека на трон посадили
и в 14-м году барыга выборы смухлевал
Какое завладение, если он не себе взял ? Нет, если разбазарил незаконно, то статья в УК Украины найдётся (например, должностное преступление), но . . .
Далее, если суд признал недействительными договора и вернул объект в госсобственность, то где убытки государства ? Их нет, разве что "а могли сдавать в аренду всё это время. . .". Но с точки зрения потери непосредственно объекта убытков нет. Да и недополученные доходы можно взыскивать в гражданском порядке с лица, в чью пользу шло отчуждение.
Значит, речь идёт уже о формальном правонарушении - проблема была, но основные последствия ликвидированы, а остальные могут быть ликвидированы в гражданском / хозяйственном порядке. Зачем тогда уголовный арест имущества, тем более не приобретателя объекта, а Ющенко ? Просто потому что санкция статьи УК предусматривает возможность конфискации ? Тупо со всех точек зрения. Похоже на сведение счетов . . .
Януковича и его команду бы так активно доставали . . .