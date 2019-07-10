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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9205) суд (22295) Ющенко (11751) Янукович (30516)

 Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко

Судья Печерского суда Киева Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества 4-го президента Украины Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства. Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет.

Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Напомним, третьего президента Украины Виктора Ющенко подозревают в выведении в 2007 году резиденции "Межигорье" из государственной собственности. 

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два дома, кафе, 20 участков, - прокуроры об имуществе Ющенко, которое хотят арестовать

Источник: https://censor.net.ua/n3136692
 
 
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Начинать в любом случае нужно не с Юща
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100%, ПеРдуни в фаворі у Зе, а майно арештовувати у Юща? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 4115це по голобордьковатності чи типовий зебілізм.? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 2605
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а зря ,пора начинать садить неприкасаемых ,что бы им жизнь медом не казалась Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6820
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а зря ,пора начинать садить неприкасаемых ,что бы им жизнь медом не казалась Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6820
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Начинать в любом случае нужно не с Юща
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100%, ПеРдуни в фаворі у Зе, а майно арештовувати у Юща? це по голобордьковатності чи типовий зебілізм.? Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 2605
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Не в Юща, а в вора-Юща, і браслети надіти на руки які не крали...
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уже один штик "насадився" весною Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 3841 , ти також на коксі?
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Ти там з парабеллумом обережно, не застрілися, скоро вибори, петро на тебе розраховує...
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В этом предложении главное "начинать НАДО....."
А с кого - пофиг! Там и Кучма, и петя неплохо подоили страну!
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На фоне Пинчука с Тимошенко и Фирташа с Коломойским, Ющ конечно самая Воровитая фигура! Взятки борзыми щенками брал конешно. Так и нач ЖЭК берет! Давайте пропиаримся на арсте майна мера Мухосранска. Он тоже берет.
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И шо?
Это как то опровергает мои слова?
Или Ющ вам родственник и вы заинтересованое лицо?
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По форме правильно а по сути-издевтельство. Над здравым смыслом. И Горбатюк и юристы Тимошенко прекрасно понимают судебную бесперспективность. 1 Вышли процессуальные сроки. 2 Даже если бы они не вышли- межгорье у государства. Убытков нет. Значит деньги налогоплательщиков тратят ради пиара! И вот поэтому поводу хотелось бы судебного разбирательства.
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разумное решение: у Юща бджолы ой какие злые, как волкодавы
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я думаю, для начала ********** за выведенные с Привата 43 лимона зелени, как считаешь, нормальный старт?
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Так кака ж оно харчеватца то будет, ежели ложки вилки
заберут??? В ресторанах??
🤔
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гора родила мьішь ( я про прокурорів)
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Опять этот сомнительный коллективчик Печерского суда....Когда уже проведут ревизию по законности их решений по топ-делам за последние 5 лет?Там найдётся наверняка целый пласт работы для ГБР и НАБУ
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Казали, балакали
Поболтали єрундой,
Сіли і заплакали Дело о выведении "Межигорья" из госсобственности: Суд отказался арестовывать имущество экс-президента Ющенко - Цензор.НЕТ 6398
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А то...Так все поцриоты высокого ранга бездомными станут. Мало ли что поприлипало к рукам, которые никогда ничего не крали. Банк Украина - простили, амнистию подстроив под сердешнего нищеброда. Теперь, злодеи удумали новое. Слава богу, не перевелись ещё люби друзи, которые не дадут в обиду страдальца.
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хз
но именно гниломордый со свиночолым
зека на трон посадили
и в 14-м году барыга выборы смухлевал
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Выглядит бредовато позиция ГПУ.
Какое завладение, если он не себе взял ? Нет, если разбазарил незаконно, то статья в УК Украины найдётся (например, должностное преступление), но . . .
Далее, если суд признал недействительными договора и вернул объект в госсобственность, то где убытки государства ? Их нет, разве что "а могли сдавать в аренду всё это время. . .". Но с точки зрения потери непосредственно объекта убытков нет. Да и недополученные доходы можно взыскивать в гражданском порядке с лица, в чью пользу шло отчуждение.
Значит, речь идёт уже о формальном правонарушении - проблема была, но основные последствия ликвидированы, а остальные могут быть ликвидированы в гражданском / хозяйственном порядке. Зачем тогда уголовный арест имущества, тем более не приобретателя объекта, а Ющенко ? Просто потому что санкция статьи УК предусматривает возможность конфискации ? Тупо со всех точек зрения. Похоже на сведение счетов . . .
Януковича и его команду бы так активно доставали . . .
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Так тут совпало. Жулька хочет за Газ и Качановку поквитаться, а Горбатюк 5 лет без результат а Майдан расследует. Вот синергия и получилась.
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Киля, за словами разумкова узеленского, - нужный и опытный проХВесионал
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Надо с Кравчука начинать. А, потом, и до этого прыщавого добираться. Бандиты при нем тренировались захватывать власть. В каждом селе орудовала банда сепаратистов!
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