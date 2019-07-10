 Военный корабль РФ "Сметливый" зашел в закрытый район стрельб учений "Sea Breeze 2019", - ВМС ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил.
"10.07.2019г . Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра в среду, 10 июля, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский корабль был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет "проблемы со связью".
Командование ВМС подчеркивает, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ как прогнозируемый субъект международного морского права.
Что же вы такие неосторожненькие...."
И сказать шо так і було!
🤗
Скоріш за все це передвибірча агітація мера Буряка, чи Богуслаєва.
Але кому воні потрібні???
"Больше всего измывались над пожилым мужчиной. дээнэровцы называли его нацистом и били так, что тело превратилось в сплошную гематому. Переломали ребра, зубы спилили напильником. Пальцы на ногах и на ногах перебили молотком. В перерывах между экзекуциями его, полуживого, ставили на тумбочку и заставляли громко петь песни времен войны с нацистами: "Катюша", "Вставай, страна огромная"... Источник: https://censor.net.ua/r3135790"
13.04.16 20:45
Бомбардировщики РФ имитировали атаку на эсминец США в Балтийском море, - Пентагон. ВИДЕО
Российские бомбардировщики Су-24 и вертолет КА-27 несколько раз пролетели в непосредственной близости от американского эсминца "Дональд Кук", который сейчас находится в Балтийском море.https://censor.net.ua/video_news/384237/bombardirovschiki_rf_imitirovali_ataku_na_esminets_ssha_v_baltiyiskom_more_pentagon_video
05.11.18 20:16
"Истребитель Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского самолета, создав угрозу для него и его экипажа. Истребитель Су-27 затем совершил второй пролет перед EP-3 по его курсу", - говорится в сообщении ВМС США.
В заявлении отмечается, что американский самолет следовал всем международным правилам и не совершал провокационных маневров.
Инцидент продлился в общей сложности 25 минут. За это время российский истребитель дважды сближался с EP-3, причем во втором случае Су-27 при маневрировании включил форсаж. В результате этого американский экипаж почувствовал турбулентность.
Источник:https://censor.net.ua/n3095240
Ну сколько можно уже?
Поговорка индейцев США.